BTS dedica emotivo mensaje a ARMY de México tras recordar sus conciertos: “Una musa”

(IG/@uarmyhope)

Después de hacer historia con tres conciertos agotados en la Ciudad de México, los integrantes de BTS reaparecieron en una transmisión en vivo donde confesaron que el público mexicano marcó profundamente esta etapa de su gira mundial. Entre risas, recuerdos y comentarios sobre el intenso ambiente en la capital, la banda aseguró que el país se convirtió en una especie de “musa” para ellos.

El live, realizado desde Stanford tras abandonar territorio mexicano, fue el primer reencuentro del grupo con sus fans luego de las presentaciones del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, donde reunieron a más de 150 mil asistentes y desataron una auténtica locura dentro y fuera del recinto.

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La altura y el calor de México como su musa

Durante la transmisión en vivo, RM y Jimin compartieron que la altura de la Ciudad de México y el calor representaron un desafío físico para el grupo. RM mencionó: “Son 2300 metros”, en referencia a la altitud de la capital mexicana, mientras Jimin agregó: “Sentí que era parecido, pero sí estuvo difícil”.

Después de reunir a más de 150 mil personas en el Estadio GNP Seguros, BTS aseguró que la pasión del ARMY mexicano convirtió al país en una inspiración para su gira mundial. (Redes sociales)

V afirmó que la energía del público mexicano se sintió intensa y que, a pesar de la exigencia física, el ánimo de los fans motivó a los integrantes a mantener el ritmo durante los conciertos.

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La banda resaltó que el recibimiento y la entrega de sus seguidores mexicanos fueron determinantes para sobrellevar el cansancio y la dificultad por las condiciones climáticas y de altitud.

“Hacía mucho calor y la altura sí se sintió, pero la energía de la gente era aún más intensa, así que eso nos motivó a dar más”, expresó RM.

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El término “musa” surgió en la conversación a partir de la interpretación de la emoción expresada por RM, quien afirmó que México fue tan especial que los transformó: “México se convierte solo en una musa”. El grupo coincidió en que la pasión y el entusiasmo del ARMY mexicano influyeron en su desempeño artístico.

Integrantes de BTS hablan sobre México. (Redes sociales)

Así fueron los conciertos históricos de BTS en la Ciudad de México

BTS ofreció tres conciertos en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, marcando su regreso grupal tras el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Cada show tuvo una duración de dos horas y la demanda superó la capacidad del recinto, con boletos agotados en tiempo récord.

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El ambiente dentro y fuera del estadio fue de celebración. Miles de fans, incluso sin entrada, se reunieron en las inmediaciones para vivir el momento.

El grupo interpretó su repertorio más emblemático, fusionando su música con elementos de la cultura mexicana: desde la ovación cuando Jin apareció con la chamarra de Místico, hasta las coreografías con máscaras de lucha libre que acompañaron la canción “Hooligan”, y cada alusión a México en cada una de las tres fechas.

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Los integrantes BTS se mostraron conmovidos ante la pasión de su fandom mexicano. (Anayeli Tapia/Infobae)

La experiencia de BTS en México incluyó también actividades fuera del escenario, donde los integrantes aprovecharon para recorrer la ciudad, ver museos, asistir a eventos y disfrutar su gastronomía. Su visita también incluyó una para en Palacio Nacional, donde tuvieron un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El éxito de esta visita consolidó a la Ciudad de México como uno de los destinos clave para el fenómeno global del K-pop y dejó abierta la posibilidad de un regreso en 2027, quizá en el Estadio Azteca, como lo sugirió Suga ante miles de seguidores.

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