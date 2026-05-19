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Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “El sol es el responsable de entre 80 y 90% del envejecimiento de tu piel”

Las manifestaciones incluyen arrugas, manchas, flacidez y pérdida de elasticidad en el rostro, el cuello y las manos

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Así afecta a tu piel la exposición continua del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Así afecta a tu piel la exposición continua del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información sobre el impacto del sol en el envejecimiento de la piel ha cobrado especial visibilidad en redes sociales gracias a la voz de especialistas como Sebastián La Rosa, médico enfocado en longevidad, quien divulga consejos y advertencias desde su cuenta de TikTok (@Dr.larosa). En sus publicaciones, La Rosa insiste en la importancia de la protección solar diaria y desmonta, con ejemplos concretos y lenguaje claro, muchos mitos habituales sobre el tema. Su enfoque parte de una premisa respaldada por la ciencia: la exposición solar es la principal responsable del envejecimiento visible de la piel, fenómeno conocido como fotoenvejecimiento.

Según La Rosa, el consenso médico sobre este punto es casi unánime. Afirma que “el sol es responsable de aproximadamente entre el 80 y el 90 % del fotoenvejecimiento que se va viendo en nuestra cara a lo largo del tiempo”. Para ilustrar el efecto acumulativo de la radiación ultravioleta, compara dos zonas del cuerpo humano que, en una misma persona y edad, evidencian diferencias notables: la piel del rostro y la de los glúteos. Solo la exposición solar distingue entre ambas, y la disparidad en el daño es contundente.

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El experto también recurre a ejemplos llamativos que han circulado en la teoría médica. Uno de los más ilustrativos es el caso de un camionero canadiense, McEligot, que durante décadas manejó con el lado izquierdo del rostro expuesto a la luz que entraba por la ventana de su camión, mientras que el lado derecho permanecía protegido. La diferencia de envejecimiento y deterioro entre ambos lados del rostro era “brutal”, según describe La Rosa, y la fotografía que acompaña el caso resulta más elocuente que cualquier estudio científico.

El envejecimiento y la protección solar diaria

El fenómeno del fotoenvejecimiento se refiere al deterioro de la piel causado por la exposición a la radiación ultravioleta (UV) del sol. A diferencia del envejecimiento cronológico, que responde a factores internos y genéticos, el fotoenvejecimiento es un proceso acelerado por la acción directa del sol sobre la piel. Las manifestaciones incluyen arrugas, manchas, flacidez y pérdida de elasticidad, cambios que suelen aparecer precozmente en zonas expuestas, como el rostro, el cuello y las manos.

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En palabras del propio especialista, “hay muy pocas cosas en medicina que tienen tanto consenso como esta sobre el uso del protector solar para limitar el daño UV y el fotoenvejecimiento de la cara”. La Rosa recalca que el uso diario de protección solar es la herramienta más efectiva para minimizar estos daños, independientemente de la estación del año o del clima. La diferencia de textura, color y firmeza entre la piel expuesta y la no expuesta al sol se vuelve evidente en quienes no adoptan esta medida preventiva.

El ejemplo del camionero canadiense, citado por La Rosa, es paradigmático. Decenas de años recibiendo sol solo en un costado del rostro causaron un envejecimiento asimétrico, con un lado notablemente más deteriorado y marcado por arrugas profundas, pigmentaciones y flacidez. El especialista utiliza este caso para ilustrar que, más allá del tipo de piel o del color, el daño de la radiación solar es acumulativo e inevitable si no se toman medidas.

Recomendaciones prácticas: qué protector solar elegir

Ante la pregunta frecuente sobre qué factor de protección solar (FPS) es el adecuado, Sebastián La Rosa responde de manera directa: “treinta o cincuenta. Más de cincuenta no te suma protección real, salvo que tengas mucho riesgo en esa zona por equis razón, y entre treinta y cincuenta está el sweet spot que más sentido tiene”. La recomendación, entonces, es optar por un protector con FPS dentro de ese rango, tanto para el rostro como para otras áreas expuestas.

Los consejos de los expertos para utilizar correctamente la protección solar. (Europa Press)
Los consejos de los expertos para utilizar correctamente la protección solar. (Europa Press)

El especialista insiste en la importancia de la aplicación diaria, incluso en días nublados o en interiores, ya que la radiación UV atraviesa ventanas y persiste en el ambiente. Aconseja reaplicar el protector cada dos o tres horas si se permanece al aire libre, y no olvidar zonas como el cuello, las orejas y el dorso de las manos, donde el envejecimiento cutáneo también se vuelve visible con el tiempo.

La Rosa, desde su plataforma dr.larosa, recuerda que la diferencia entre una piel cuidada y una deteriorada por el sol radica exclusivamente en la exposición solar y en la constancia con el uso de protección. El consenso médico acerca de estos hábitos es amplio y sostenido: el protector solar no solo previene el envejecimiento prematuro, sino que también reduce el riesgo de patologías graves asociadas a la exposición crónica al sol.

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