El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) dio a conocer el estudio Índice de Paz México 2026 (IPM), en el que da a conocer detalles sobre la violencia que se vive en el país en la actualidad.
De acuerdo con el estudio, durante 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, la mayor mejora en la historia del IPM. La paz, de acuerdo con el estudio, mejoró en 22 estados de la República Mexicana, mientras que empeoró en 10.
PUBLICIDAD
La mejora sustancial en la paz en 2025 puede atribuirse a una gran reducción en la tasa de homicidios, que disminuyó en un 22.7%, equivalente a casi siete mil muertos menos que en 2024.
En contraste con las tendencias nacionales, el estado de Sinaloa tuvo un deterioro más sustancial en materia de paz en el país durante 2025, registrando el tercer mayor deterioro en la historia del IPM. Como epicentro de la violencia altamente letal entre facciones del cártel de Sinaloa desde finales de 2024, Sinaloa experimentó grandes aumentos en la tasa de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego.
PUBLICIDAD
Por su parte, el estado de Colima se mantiene como el menos pacífico de México por cuarto año consecutivo, y a pesar de una gran disminución en los homicidios durante el 2025, el estado volvió a registrar la peor tasa de homicidios en el país, con 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes.
Panorama de la Paz en México 2025
Resultados destacados del Índice de Paz México 2026 (IEP)
Estados en el Reflector
Detrás de Colima, los estados menos pacíficos durante el 2025 fueron Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Baja California.
PUBLICIDAD
Por el contrario, el estado más pacífico de México fue Yucatán por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche. Zacatecas, en 2025, registró la mayor mejora después de los aumentos sustanciales en la violencia entre 2015 y 2022.
Cuánto cuesta la violencia a los mexicanos
En un apartado específico, el estudio muestra el valor económico de la violencia en México durante el 2025.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la información proporcionada, el año pasado, el impacto económico de la violencia en México fue de cuatro billones de pesos, o sea, unos 220 mil millones de dólares estadounidenses, equivalente a alrededor del 11% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
A pesar de ser una cantidad considerable, el impacto económico de la violencia disminuyó un 11.4% en 2025, equivalente a 514 mil millones de pesos. En términos relativos y absolutos, se señala, esta es la mayor reducción en el costo de la violencia en la historia del IPM.
PUBLICIDAD
El costo de la violencia
en Mexico, 2025
Por primera vez en la historia del IPM se registra la mayor reduccion absoluta y relativa del impacto economico de la violencia.
~220,000 millones USD
Bruto nacional
historico a la baja
al ano (2025)
en Mexico
El impacto economico de la violencia por persona equivale a casi el doble del salario mensual promedio en el pais.
A pesar de la reduccion de 2025, el costo total de la violencia desde 2015 ha aumentado un 19%, equivalente a 639 mil millones de pesos.
En 2025, los mayores descensos en el impacto económico de la violencia correspondieron al costo total de los homicidios, que cayó 382 mil millones de pesos, y a la reducción del gasto en fuerzas militares y seguridad nacional, que disminuyó 89 mil millones de pesos.
Desde 2015, se explica, el costo total de la violencia ha aumentado un 19%, equivalente a 639 mil millones de pesos.
PUBLICIDAD
Un dato que destaca en esta sección es que, con 30 mil 36 pesos por persona en 2025, el impacto económico de la violencia fue casi el doble del salario mensual promedio en el país. El impacto económico per cápita varió considerablemente entre estados, desde 10 mil 785 pesos en Yucatán hasta 70 mil 123 pesos en Colima.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD