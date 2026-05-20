El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

Una balanza de dos platos ilustra el desproporcionado costo económico de la violencia frente al impacto humano, con los estados de Colima y Sinaloa destacados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) dio a conocer el estudio Índice de Paz México 2026 (IPM), en el que da a conocer detalles sobre la violencia que se vive en el país en la actualidad.

De acuerdo con el estudio, durante 2025 la paz en México mejoró un 5.1%, la mayor mejora en la historia del IPM. La paz, de acuerdo con el estudio, mejoró en 22 estados de la República Mexicana, mientras que empeoró en 10.

PUBLICIDAD

La mejora sustancial en la paz en 2025 puede atribuirse a una gran reducción en la tasa de homicidios, que disminuyó en un 22.7%, equivalente a casi siete mil muertos menos que en 2024.

En contraste con las tendencias nacionales, el estado de Sinaloa tuvo un deterioro más sustancial en materia de paz en el país durante 2025, registrando el tercer mayor deterioro en la historia del IPM. Como epicentro de la violencia altamente letal entre facciones del cártel de Sinaloa desde finales de 2024, Sinaloa experimentó grandes aumentos en la tasa de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego.

PUBLICIDAD

Por su parte, el estado de Colima se mantiene como el menos pacífico de México por cuarto año consecutivo, y a pesar de una gran disminución en los homicidios durante el 2025, el estado volvió a registrar la peor tasa de homicidios en el país, con 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes.

Panorama de la Paz en México 2025 Resultados destacados del Índice de Paz México 2026 (IEP) +5.1% Mejora nacional en la paz (Mayor mejora histórica) -22.7% Reducción en tasa de homicidios (~7,000 muertes menos) 22 vs 10 22 estados mejoraron, mientras que 10 empeoraron 🏆 Estados Más Pacíficos ⚠️ Estados Menos Pacíficos Estados en el Reflector Sinaloa Registró el tercer mayor deterioro en la historia del IPM. Epicentro de violencia letal entre facciones de cárteles desde finales de 2024, con gran aumento en homicidios y delitos con armas de fuego. Colima Se mantiene como el estado menos pacífico por 4to año consecutivo. A pesar de la caída nacional, registró la peor tasa de homicidios del país: 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes. Zacatecas Presentó la mayor mejora a nivel nacional en 2025, un respiro significativo tras los aumentos sustanciales de violencia registrados entre 2015 y 2022.

Detrás de Colima, los estados menos pacíficos durante el 2025 fueron Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Baja California.

PUBLICIDAD

Por el contrario, el estado más pacífico de México fue Yucatán por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche. Zacatecas, en 2025, registró la mayor mejora después de los aumentos sustanciales en la violencia entre 2015 y 2022.

Cuánto cuesta la violencia a los mexicanos

En un apartado específico, el estudio muestra el valor económico de la violencia en México durante el 2025.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información proporcionada, el año pasado, el impacto económico de la violencia en México fue de cuatro billones de pesos, o sea, unos 220 mil millones de dólares estadounidenses, equivalente a alrededor del 11% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

A pesar de ser una cantidad considerable, el impacto económico de la violencia disminuyó un 11.4% en 2025, equivalente a 514 mil millones de pesos. En términos relativos y absolutos, se señala, esta es la mayor reducción en el costo de la violencia en la historia del IPM.

PUBLICIDAD

Instituto para la Economia y la Paz — IPM 2025 El costo de la violencia

en Mexico, 2025 Por primera vez en la historia del IPM se registra la mayor reduccion absoluta y relativa del impacto economico de la violencia. Impacto economico total $4 Billones de pesos mexicanos

~220,000 millones USD Porcentaje del PIB 11% del Producto Interno

Bruto nacional Reduccion vs 2024 -$514 mil M de pesos. Record

historico a la baja -11.4% Mayor reduccion en la historia del IPM Tanto en terminos relativos como absolutos, 2025 marca un punto de inflexion sin precedente en el costo de la violencia en Mexico. Principales causas de la reduccion Costo total de homicidios -$382 mil M Gasto militar y seguridad nacional -$89 mil M Otros componentes -$43 mil M Impacto per capita por estado (pesos/persona) Menor impacto Yucatan $10,785 por persona al ano Promedio nacional Mexico $30,036 casi el doble del salario mensual promedio Mayor impacto Colima $70,123 6.5x mas que Yucatan Impacto per capita vs salario mensual promedio Costo violencia per capita $30,036 pesos por persona

al ano (2025) vs Salario mensual promedio ~$15,000 pesos al mes

en Mexico El impacto economico de la violencia por persona equivale a casi el doble del salario mensual promedio en el pais. Tendencia historica desde 2015 (+19% acumulado) 2015 2017 2019 2021 2023 2025 A pesar de la reduccion de 2025, el costo total de la violencia desde 2015 ha aumentado un 19%, equivalente a 639 mil millones de pesos.

En 2025, los mayores descensos en el impacto económico de la violencia correspondieron al costo total de los homicidios, que cayó 382 mil millones de pesos, y a la reducción del gasto en fuerzas militares y seguridad nacional, que disminuyó 89 mil millones de pesos.

Desde 2015, se explica, el costo total de la violencia ha aumentado un 19%, equivalente a 639 mil millones de pesos.

PUBLICIDAD

Un dato que destaca en esta sección es que, con 30 mil 36 pesos por persona en 2025, el impacto económico de la violencia fue casi el doble del salario mensual promedio en el país. El impacto económico per cápita varió considerablemente entre estados, desde 10 mil 785 pesos en Yucatán hasta 70 mil 123 pesos en Colima.