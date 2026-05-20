Disculpas de Arcángel por comentarios sobre la conquista no frenan llamado a boicot en México

El cantante estadounidense Arcángel vuelve a la CDMX, ahora con su nueva gira (Foto AP/Félix Márquez)

Arcángel intentó contener la controversia que detonaron sus declaraciones sobre la conquista española durante un concierto en Madrid. Luego de varios días de críticas en redes sociales y llamados para boicotear su música y presentaciones, el reguetonero publicó un mensaje de disculpa dirigido al público latinoamericano.

Así comenzó la polémica

La polémica comenzó después de que se viralizara un fragmento de su show en España, donde defendió el legado de la colonización y rechazó las exigencias de disculpas históricas por los abusos cometidos durante la conquista.

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“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, declaró el intérprete frente al público madrileño.

Las reacciones negativas no tardaron en multiplicarse, especialmente entre usuarios mexicanos y latinoamericanos que consideraron ofensivas sus palabras hacia los pueblos originarios. En plataformas digitales comenzaron a circular mensajes que exigían cancelar sus conciertos y dejar de consumir su música.

Arcángel se discilpa: “Amo Latinoamérica y también amo España”

Ante la presión, el cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram para explicar el contexto de sus comentarios y ofrecer disculpas.

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“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, escribió.

El artista urbano Arcángel publicó un comunicado en redes sociales pidiendo disculpas por sus comentarios sobre la conquista española, enfatizando el respeto y la unión. (Arcángel: Instagram)

El artista también aseguró que reconocer la influencia cultural española no significa ignorar el sufrimiento provocado por la conquista. “Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”, señaló.

Según Arcángel, su mensaje buscaba promover la unión y no generar confrontación. “Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, añadió en la publicación.

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Pese a la disculpa, la molestia en redes sociales no disminuyó. Usuarios continuaron cuestionando sus declaraciones y algunos pidieron abiertamente que no vuelva a presentarse en México. Comentarios como “No eres bienvenido en México”, “¡Vivan los pueblos indígenas!” y “Persona non grata” se multiplicaron en distintas plataformas.

La controversia ocurre a pocos meses de sus próximos conciertos programados en el Palacio de los Deportes para agosto. Aunque una de las fechas ya agotó localidades, la segunda presentación todavía mantiene boletos disponibles en medio de la ola de críticas digitales.

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El cantante estadounidense Arcángel durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

¿Quién es Arcángel?

Austin Agustín Santos, conocido como Arcángel, es rapero, cantante y compositor estadounidense con raíces dominicanas y puertorriqueñas.

Nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico, inició su trayectoria musical a principios de los años 2000 como parte del dúo Arcángel & De la Ghetto, con el que logró reconocimiento en la escena urbana.

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Más adelante, desarrolló una carrera como solista, caracterizándose por un estilo propio y letras distintivas, y se posiciona como referente del reguetón y el trap latino.