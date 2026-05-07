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La piel del cuello envejece más rápido que la de la cara, y estos son los principales motivos

El cuello es una zona muy sensible, pero tiende a ser olvidado en el cuidado de la piel

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Una mujer de unos 45 años, con cabello castaño, se mira en un espejo, tocándose el cuello mientras observa su piel de cerca.
Una mujer de unos 45 años se observa la piel del cuello en un espejo, notando ligeros signos de la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según pasan los años, la piel envejece. Manchas, arrugas y patas de gallo empiezan a aparecer por la cara y por el cuerpo, según la epidermis pierde propiedades y sufre los daños ambientales. Muchos intentan frenar el paso del tiempo con cremas, operaciones y tratamientos estéticos, implantados principalmente en el rostro, pero se olvidan de una parte crucial que envejece igual o más rápido que la cara: el cuello.

Según explica el doctor Xavier Batalla, médico especialista en medicina estética, “la piel del cuello es más fina, tiene menos glándulas sebáceas y, sin embargo, recibe menos atención que tu rostro, a pesar de que sufre el mismo daño solar, la misma pérdida de colágeno y la misma gravedad”. El resultado de esta desatención es claro para el especialista: aparecen “bandas horizontales y un cuello que delata tu edad aunque tu cara no lo haga”.

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El doctor Batalla considera que “el error más común en la mayoría de las mujeres es tratar solo el rostro y olvidar por completo el cuello. O peor aún, pensar que cualquier crema hidratante puede tensar lo que ya ha perdido a nivel interno”.

Cómo cuidar la piel del cuello

El doctor especializado en medicina estética utiliza sus redes sociales (@dr.xavierbatalla) para realizar un contenido divulgativo sobre cómo cuidar la piel. En una de sus publicaciones más recientes, da consejos sobre cómo cuidar la piel del cuello, la región más olvidada por sus pacientes.

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“Lo mejor para tratar la flacidez del cuello son los bioestimuladores de colágeno“, asegura el especialista. Los bioestimuladores de colágeno son sustancias inyectables que activan los fibroblastos, células clave para la firmeza de la piel. ”A diferencia de un relleno, no aporta volumen. Lo que hace es activar una respuesta regenerativa a través de mecanismos internos que tiene tu cuerpo. Esto no tapa el problema, sino que obliga a tu piel a regenerarse desde dentro", indica el doctor Batalla.

Estos bioestimuladores, según algunos especialistas, serían capaces de ayudar al cuerpo a regenerar el colágeno, proteína que garantiza su estructura y elasticidad. “En las primeras semanas ya notarás la piel más firme y con una mejor textura, pero el resultado real viene con el tiempo. Los bioestimuladores siguen trabajando durante meses, generando colágeno nuevo de forma progresiva”, asegura el doctor Batalla.

¿Por qué envejece la piel?

Arrugas, cuello, piel - Perú - 16 de octubre
Marcas en el cuello. (Instituto Dermatológico García-Legaz)

A partir de los 40 años, el cuerpo empieza a perder hidratación, colágeno, oxígeno y nutrientes, que hacen más pronunciadas las arrugas y provocan una falta de firmeza y densidad de la piel.

La exposición solar acumulada representa el principal factor individual en el deterioro cutáneo, al que se le une la reducción de las glándulas sebáceas y sudoríparas, lo que genera sequedad y menor control térmico. La piel se adelgaza, cicatriza más lento y aumenta el riesgo de lesiones e infecciones.

El proceso puede retrasarse con algunos tratamientos, pero es finalmente inevitable. La prevención del envejecimiento, en definitiva, pasa por el uso de un buen protector solar, hidratación adecuada y alimentación equilibrada. Toda lesión sospechosa debe ser evaluada por profesionales de la salud.

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