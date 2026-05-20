De la caída de Audias Flores a la de ‘El Chipo’: los cinco golpes a la célula de ‘El Jardinero’ del CJNG en menos de un mes

(Jesús Avilés/Infobae)

El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, murió en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Su caída dejó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sin su líder histórico y abrió una disputa interna por la sucesión. Apenas 65 días después, el Estado mexicano asestó el segundo golpe más duro a la organización: la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, el hombre que más sonaba para heredar el trono.

Lo que siguió fue una ofensiva sostenida y sin precedentes contra la célula que controlaba el occidente y centro del país. En menos de un mes, las autoridades mexicanas y estadounidenses acumularon cinco golpes directos a la estructura operativa, financiera y logística del grupo de Flores Silva: dos detenciones de alto perfil, una ampliación de cargos internacionales, el desmantelamiento de cinco narcolaboratorios y la caída de nuevos operadores en Guadalajara.

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Con ello las autoridades buscan debilitar a la facción más organizada del CJNG, con su mando superior encarcelado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, su operador financiero en Puente Grande, sus laboratorios desmantelados y su red de operadores bajo presión judicial en México y Estados Unidos.

Este es el recuento de los cinco golpes.

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Golpe 1: La captura de El Jardinero en Nayarit

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

La madrugada del 27 de abril de 2026, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina cercaron la comunidad de El Mirador, en el municipio de La Yesca, Nayarit. El objetivo era Audias Flores Silva, considerado el segundo al mando del CJNG y uno de los posibles sucesores de El Mencho. El operativo fue el resultado de 19 meses de seguimiento, 380 operaciones de inteligencia, 100 horas de ensayo y 48 horas de vigilancia aérea ininterrumpida.

El dispositivo de seguridad de Flores Silva incluía 60 sicarios armados, 30 camionetas —una de ellas un vehículo blindado tipo “monstruo”— y control total del predio. Cuando los marinos cerraron el cerco, los escoltas intentaron dispersarse para facilitar la huida del capo. Flores Silva descendió del vehículo, intentó cruzar el terreno accidentado y buscó refugio en un tubo de desagüe, donde fue capturado con medio cuerpo aún dentro de la cavidad. La escena quedó registrada en video desde el aire que se hizo público.

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La operación se realizó sin un solo disparo, sin bajas civiles ni federales. El rancho fue abandonado por los subordinados del capo horas después. Flores Silva fue trasladado en avión a la Ciudad de México y llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). El 4 de mayo, un juez federal lo vinculó a proceso por portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dictó prisión preventiva y ordenó su traslado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. Por ahora tiene un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos.

Golpe 2: La detención de El Güero Conta en Zapopan

César Alejandro “N”, un sujeto apodado El Güero Conta y quien es identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, este último señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El mismo día en que caía El Jardinero en Nayarit, la Guardia Nacional y fuerzas especiales del Ejército ejecutaban otro operativo en Zapopan, Jalisco. El objetivo: César Alejandro Villaseñor Olivares, alias El Güero Conta, identificado como el principal operador financiero y hombre de confianza de Flores Silva en Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

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Villaseñor fue interceptado a las 14:40 horas cuando salió de su domicilio en la colonia Jardines Universidad. En el operativo, que contó con el apoyo de helicópteros UH-60 y drones, le aseguraron un fusil abastecido con 60 cartuchos, más de mil dosis de metanfetamina, 60 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares. Todo fue puesto a disposición de la FGR en Guadalajara. La operación se realizó sin violencia ni bloqueos.

Según el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, la captura de El Güero Conta fue coordinada de manera simultánea con la de El Jardinero. El funcionario detalló que Villaseñor era responsable de administrar los recursos económicos del CJNG, lavar dinero a través de empresas fachada, prestanombres y familiares, y adquirir aeronaves, embarcaciones, ranchos y participaciones en productoras de tequila para sostener las operaciones del cártel. Sus fuentes de financiamiento incluían narcomenudeo, secuestro, tráfico de armas, extorsión y robo de hidrocarburos.

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Un juez dictó prisión preventiva y ordenó su traslado al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.

Golpe 3: Estados Unidos amplía cargos contra El Jardinero

Fotografía compartida por la FGR tras la captura de "El Jardinero". Crédito: FGR

Dos semanas después de la captura de Flores Silva, un jurado federal del Distrito de Columbia dictó una acusación sustitutiva para ampliar los cargos presentados inicialmente en agosto de 2020.

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Las nuevas imputaciones incluyen tráfico de metanfetamina y conspiración para blanquear ingresos de procedencia ilícita, sumadas a los cargos previos por conspiración para distribuir cocaína y heroína y uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico.

El fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Flores Silva “está acusado de traficar cantidades masivas de cocaína, heroína y metanfetamina” hacia Estados Unidos y de canalizar las ganancias hacia México. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 10 años o máxima de cadena perpetua.

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El mismo día, un Tribunal Colegiado calificó como improcedente la queja de la FGR contra el amparo que frenó la extradición de El Jardinero, manteniendo suspendida su entrega a Estados Unidos. El jefe de la DEA, Terrance Cole, aprovechó el anuncio de los nuevos cargos para agradecer públicamente el trabajo de la Marina mexicana: “La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo sin descanso a los líderes de estas organizaciones”.

Golpe 4: Desmantelamiento de cinco narcolaboratorios

El video muestra el despliegue de personal equipado con indumentaria táctica desde una aeronave. Los individuos aterrizan en un terreno rural árido y luego ingresan a una estructura tipo almacén. Dentro del inmueble, se observan cubos plásticos que contienen material blanco sólido y una balanza. Video: Especial

El 17 de mayo, la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, anunció el desmantelamiento de cinco narcolaboratorios directamente vinculados a la red de producción de drogas de El Jardinero, en tres estados del país.

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En El Saucillo, Jalisco , se aseguraron 600 kilos de metanfetamina terminada, 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas.

En El Capomo, Nayarit , las autoridades incautaron 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida.

En Corralejo y Corral Viejo, Sinaloa, se localizaron tres laboratorios adicionales con más de 1,500 litros de producto terminado, 2,500 litros de precursores, 3,100 litros de sustancias de uso dual, más de 2 toneladas de sosa cáustica y ácido tartárico, y diversas herramientas para la producción de drogas sintéticas.

En total, las acciones resultaron en la neutralización de casi 10 mil litros de precursores químicos y más de 7 toneladas de sustancias químicas y producto en proceso, con una afectación económica estimada superior a los 650 millones de pesos para la estructura criminal de Flores Silva.

El Gabinete de Seguridad señaló que los sitios estaban directamente relacionados con El Jardinero, quien había tomado las armas tras la muerte de El Mencho para consolidar el control del CJNG.

Golpe 5: Detención de El Chipo

Los dos presuntos integrantes de CJNG fueron puestos a disposición. Crédito: Especial

El golpe más reciente a la célula de El Jardinero ocurrió el 19 de mayo de 2026, cuando la FGR, la SSPC y la Marina ejecutaron órdenes de cateo en cinco domicilios en Guadalajara, Jalisco. En los operativos, realizados en las colonias Jardines de Santa Isabel, La Esperanza y El Salvador, fueron detenidos José Elías Celis Contreras, alias El Chipo, y Jorge “N”, identificados como presuntos integrantes de una célula directamente vinculada a Flores Silva y a Villaseñor Olivares.

Los cateos arrojaron el aseguramiento de armas cortas, cartuchos, cargadores, drogas, maquinaria para envasado, documentos, insumos químicos y vehículos de lujo, entre ellos una camioneta Ford Raptor y una Cadillac Escalade, ambas de color blanco. También se decomisó un almacén con alcohol posiblemente adulterado.

El Registro Nacional de Detenciones señaló la captura de El Chipo a las 08:26 horas del 19 de mayo, con estatus de traslado a las 18:57 horas del mismo día.