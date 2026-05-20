EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo

Este miércoles comienza la jornada luego de que fueron detenidos José Elías Celis, alias “El Chipo” y Jorge “N” , identificados como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), en específico con la célula afín a Audias Flores Silva, alias “ El Jardinero ”, y con César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “ El Güero Conta ”. Así como el envío de cuatro cartas firmadas a nombre de Joaquín “ El Chapo ” Guzmán, las cuales fueron desestimadas por su propio abogado en México, Gerardo Rincón Flores, quien afirmó que son falsas .

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) dio a conocer el estudio Índice de Paz México 2026 (IPM), en el que da a conocer detalles sobre la violencia que se vive en el país en la actualidad.

Wendy Fabiola “N” , alias “La Tía” , fue detenida en Uruapan por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente municipal Carlos Manzo , ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Gerardo Rincón Flores , abogado que representa a Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, desmintió este martes la autenticidad de las cartas enviadas en las últimas semanas a la Corte de Brooklyn , justo cuando se dieron a conocer cuatro nuevas misivas en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa se dice inocente y pide ser devuelto a México.

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