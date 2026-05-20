EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo

Este miércoles comienza la jornada luego de que fueron detenidos José Elías Celis, alias “El Chipo” y Jorge “N”, identificados como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en específico con la célula afín a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y con César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”. Así como el envío de cuatro cartas firmadas a nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las cuales fueron desestimadas por su propio abogado en México, Gerardo Rincón Flores, quien afirmó que son falsas.
Gerardo Rincón Flores, abogado que representa a Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, desmintió este martes la autenticidad de las cartas enviadas en las últimas semanas a la Corte de Brooklyn, justo cuando se dieron a conocer cuatro nuevas misivas en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa se dice inocente y pide ser devuelto a México.
Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Uruapan por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente municipal Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) dio a conocer el estudio Índice de Paz México 2026 (IPM), en el que da a conocer detalles sobre la violencia que se vive en el país en la actualidad.