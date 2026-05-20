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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo

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Este miércoles comienza la jornada luego de que fueron detenidos José Elías Celis, alias “El Chipo” y Jorge “N”, identificados como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en específico con la célula afín a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y con César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”. Así como el envío de cuatro cartas firmadas a nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las cuales fueron desestimadas por su propio abogado en México, Gerardo Rincón Flores, quien afirmó que son falsas.

13:40 hsHoy

Abogado de ‘El Chapo’ en México desmiente cartas enviadas a la Corte de Brooklyn: “Son falsas”

El abogado aseguró que actualmente busca revisar la legalidad de la extradición realizada en 2017 y denunciar presuntas violaciones a derechos humanos

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México aseguró que las cartas enviadas recientemente a la Corte de Brooklyn son falsas. (Infobae)
El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México aseguró que las cartas enviadas recientemente a la Corte de Brooklyn son falsas. (Infobae)

Gerardo Rincón Flores, abogado que representa a Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, desmintió este martes la autenticidad de las cartas enviadas en las últimas semanas a la Corte de Brooklyn, justo cuando se dieron a conocer cuatro nuevas misivas en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa se dice inocente y pide ser devuelto a México.

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13:38 hsHoy

Meses antes de ser asesinado, Carlos Manzo presumió captura de “La Tía”, hoy implicada en el crimen del alcalde

Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, operadora del CJNG, fue detenida por su presunta participación en el asesinato del exalcalde de Uruapan

El 16 de julio de 2025, Carlos Manzo publicó en Facebook la detención de "La Tía" por portar un arma de fuego en Uruapan. (Facebook: Carlos Manzo)
El 16 de julio de 2025, Carlos Manzo publicó en Facebook la detención de "La Tía" por portar un arma de fuego en Uruapan. (Facebook: Carlos Manzo)

Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Uruapan por su presunta participación en el asesinato del entonces presidente municipal Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

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13:37 hsHoy

El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

El Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer el estudio Índice de Paz México 2026, donde se detalló que Colima es el estado al que más le costó la violencia que vive

Una balanza de dos platos ilustra el desproporcionado costo económico de la violencia frente al impacto humano, con los estados de Colima y Sinaloa destacados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una balanza de dos platos ilustra el desproporcionado costo económico de la violencia frente al impacto humano, con los estados de Colima y Sinaloa destacados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) dio a conocer el estudio Índice de Paz México 2026 (IPM), en el que da a conocer detalles sobre la violencia que se vive en el país en la actualidad.

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