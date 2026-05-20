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Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

La conductora también aclaró si su amiga tiene un aneurisma cerebral

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Montserrat Oliver da detalles del estado de salud de Yolanda Andrade (Infobae - Jesús Aviles)
Montserrat Oliver da detalles del estado de salud de Yolanda Andrade (Infobae - Jesús Aviles)

La preocupación por la salud de Yolanda Andrade volvió a ser tema de conversación en el medio del entretenimiento, luego de que Montserrat Oliver ofreciera una actualización sobre el estado actual de su amiga y compañera de programa.

Durante un reciente encuentro con la prensa, transmitido en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, Oliver compartió detalles sobre el ánimo y las dificultades que enfrenta Andrade.

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Montserrat Oliver detalló el momento que vive Yolanda Andrade

En su intervención, Montserrat Oliver expresó el fuerte lazo que la une a su colega.

“Me encanta estar en este programa, le tengo mucho cariño. Extraño mucho a Yolanda”, manifestó al referirse a la ausencia de Andrade en la grabación más reciente de “Montse y Joe”.

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(IG: @canalunicable)
(IG: @canalunicable)

Oliver recordó que en ocasiones su amiga logra reponerse y retomar actividades:

“Ya ves que de pronto se pone bien, me encantó que fue con las Pandora”.

Sin embargo, Oliver reconoció que la situación era variable y que ese día en particular “no está bien, no viene a grabar".

En tono más ligero y con humor, la presentadora ironizó al señalar: “Se me hace que le dio flojera y no me quiere acompañar”.

La conductora agradeció el apoyo del público: “Agradecida con toda la gente que le manda buena energía, porque la energía es muy importante”. Sumó que, aunque los diagnósticos médicos puedan ser complejos, tiene esperanza:

“Como dice ella, a lo mejor los doctores dicen una cosa, los pronósticos a lo mejor no son buenos pero Dios puede decir otra cosa”.

Yolanda Andrade sigue en recuperación de su aneurisma cerebral que padece
Las presentadoras han formado una fuerte amistad Credito: cuartoscuro

Contexto del estado de salud de Yolanda Andrade

La salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de atención desde que la conductora reveló varios diagnósticos que han complicado su día a día.

Oliver explicó que su amiga enfrentaba problemas de diversa índole y al ser cuestionada respecto a si Yolanda tenía un aneurisma, ella destacó:

“No, tiene algo ramificado, algo de unos dolores de cabeza que le afectan el ojo y luego otra es lo del ELA”.

La referencia al ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y al dolor de cabeza relacionado con el ojo recordaron los episodios que Andrade ha compartido públicamente.

Oliver insistió en que, a pesar de las adversidades, su compañera mantenía una actitud positiva y una lucha constante: “Ella echándole ganas y que se sienta mejor para que venga para acá”.

Andrade, en ocasiones anteriores, había comunicado que los síntomas fluctuaban, alternando entre días en los que lograba participar en grabaciones y otros en los que debía ausentarse por complicaciones.

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