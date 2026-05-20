‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos (Instagram/@lamasdraga)

La producción de La Más Draga anunció que la temporada “All Stars” Solo Las Más 2 estrena el martes 16 de junio de 2026, con Galilea Montijo al frente y un premio de 1 millón de pesos para la ganadora.

El reality, que transmite exclusivamente en el canal oficial de YouTube, reúne a nueve dragas reconocidas de ciclos anteriores y marca el primer proyecto independiente de Montijo fuera de Televisa en más de tres décadas.

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El premio más alto para el drag en México y Latinoamérica

La nueva edición de Solo Las Más 2 promete el mayor estímulo económico otorgado hasta ahora en el universo drag nacional, al ofrecer 1 millón de pesos a la reina que resulte ganadora tras dos meses de competencia.

El formato All Stars reúne a participantes que han destacado en temporadas previas y que ahora regresan para disputar el título de “La Máxima”, como lo define la producción en su cuenta oficial de Instagram.

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La gran final se transmitirá el sábado 15 de agosto de 2026, tanto en salas de Cinépolis como en vivo para los miembros exclusivos del canal de YouTube. Esta expansión a espacios físicos representa un nuevo alcance para el formato digital que hasta ahora solo se había mantenido en plataformas en línea.

La nueva edición de Solo Las Más 2 promete el mayor estímulo económico otorgado hasta ahora en el universo drag nacional, al ofrecer 1 millón de pesos a la reina que resulte ganadora tras dos meses de competencia (Foto: Instagram/@lamasdraga)

Elenco confirmado: regreso de las favoritas desde el Mictlán

La lista de competidoras incluye a Peke Balderas, reconocida por su carisma y energía en la quinta temporada; Regina Bronx, con amplia presencia escénica desde la tercera edición; Miss Raga Diamante, finalista y favorita por su propuesta visual; Hidden Mistake, destacada como finalista secreta de la quinta temporada con un estilo de “chica mágica virtual”; La Kyliezz, famosa por sus looks y destreza en el baile desde la sexta temporada.

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También regresan Deseos Fab, una de las reinas más queridas de la quinta ola; Juana Guadalupe, contendiente fuerte desde la sexta temporada; Lupita Kushh, conocida por su irreverencia en la cuarta edición; y Mista Boo, considerada la reina oscura más querida de la franquicia.

La producción expresó en redes sociales: “Nueve son los niveles del Inframundo y desde el Mictlán se abre el portal que transporta de regreso a nuestras queridas y afamadas FEMINOSAS para luchar en la competencia más épica de México y Latinoamérica, con la esperanza de llegar a la Cima del Renacer para convertirse en la MÁXIMA de esta nueva temporada de SÓLO LAS MÁS y llevarse la corona con 1 millón de pesos”.

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Panel de jueces y conducción

El programa suma a un panel consolidado de especialistas en artes escénicas y moda. Lolita Cortés regresa como jueza crítica de trayectoria en teatro musical; Alfonso Waithsman, maquillista de celebridades, aporta su experiencia en imagen y transformación; Aldo Rendón se encarga del análisis de vestuario y estilismo; y Rebel Mörk, ganadora de la cuarta temporada, completa el cuadro de evaluadores.

Poster oficial de Solo Las Más 2 (Las Más Draga)

La novedad principal reside en la conducción de Galilea Montijo, quien debuta en un reality drag fuera del ecosistema TelevisaUnivision. La conductora explicó que su contrato con la televisora solo restringe su presencia en televisión abierta o restringida, pero permite su participación en proyectos digitales independientes como La Más Draga.

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La gran final llega a las salas de cine

Por primera vez, la final de un reality drag mexicano se proyectará en vivo en cines de la cadena Cinépolis, además de la transmisión exclusiva para los miembros del canal de YouTube. Esta decisión busca ampliar el público y consolidar la visibilidad del arte drag en espacios tradicionales de exhibición, con el respaldo de una conductora de alcance masivo y un panel de expertos reconocidos.

Las expectativas de audiencia para el ciclo 2026 de Solo Las Más 2 aumentan con la suma de Montijo y la proyección en cines, mientras la producción mantiene abiertas las inscripciones para la preventa exclusiva de boletos y membresías digitales.

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