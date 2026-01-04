Los graves riesgos ocultos de la acupuntura con hilos de oro, según expertos

Especialistas revelaron los desafíos invisibles de una técnica asiática para aliviar el dolor corporal: la acupuntura con hilos de oro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos destacados, como el de una mujer de 65 años en Corea del Sur que acudió al hospital para tratar el dolor de artrosis que padecía, graficó un importante riesgo derivado de la acupuntura. Lo que parecía una consulta rutinaria terminó por revelar una situación inesperada.

Luego de realizar una radiografía, los médicos hallaron cientos de pequeños hilos de oro incrustados en las rodillas de la paciente, consecuencia de un tratamiento alternativo que se realizó previamente, según difundió Daily Mail.

La paciente, que tenía artrosis —una enfermedad crónica que desgasta y causa dolor en las articulaciones—, había recurrido tanto a la medicina convencional como a terapias alternativas. Apostó por la acupuntura con hilos de oro, popular en varios países asiáticos, con la esperanza de aliviar el dolor persistente en sus rodillas.

Sin embargo, el dolor se intensificó tras las sesiones. Motivada por este empeoramiento, decidió volver al hospital. Las imágenes médicas mostraron no solo las señales típicas de su artrosis, sino también varios fragmentos dorados alrededor de las rótulas, desde la tibia hasta el muslo.

De acuerdo con el Daily Mail, el análisis médico no indicó si los hilos fueron retirados. Los especialistas señalaron que la permanencia de estos materiales en el cuerpo puede provocar complicaciones, como la migración a otras zonas o infecciones serias.

Una radiografía en Corea del Sur reveló cientos de hilos de oro implantados en las rodillas tras un tratamiento alternativo para la artrosis (NEJM)

¿Qué es la acupuntura con hilos de oro?

La acupuntura con hilos de oro consiste en implantar hilos estériles de este metal, de entre 3 y 5 milímetros, en puntos específicos del cuerpo para intentar reducir el dolor. A diferencia de la acupuntura tradicional, estos hilos permanecen bajo la piel de manera permanente, quedando como estímulos continuos en la zona tratada.

Asimismo, el modelo convencional emplea agujas finas y estériles que se retiran tras cada sesión y no dejan colocado un objeto extraño permanente en el organismo. Sumado a que el oro, por su resistencia a la corrosión, permanece mucho tiempo en el cuerpo, pudiendo interactuar con el sistema inmunitario y desencadenar inflamaciones crónicas

Esta técnica se utiliza desde hace décadas en Corea del Sur y China para pacientes con dolores articulares y cefaleas. Sus seguidores sostienen que los hilos mantienen una estimulación constante sobre el sistema nervioso, lo que supuestamente incentiva la liberación de endorfinas y facilita el control del dolor.

No obstante, médicos consultados por el Daily Mail advirtieron que no existe base científica sólida que respalde la seguridad o la efectividad de este método.

A diferencia del estilo tradicional, la acupuntura con hilos de oro consiste en implantar fragmentos metálicos permanentes de entre 3 y 5 milímetros para aliviar el dolor (Freepik)

Riesgos y complicaciones asociadas a la acupuntura con hilos de oro

Las complicaciones de los hilos de oro pueden ser serias. Entre los riesgos figura la posibilidad de que migren y dañen tejidos cercanos o provoquen infecciones persistentes en el organismo. Asimismo, los filamentos pueden dificultar la interpretación de radiografías, lo que complica detectar otras enfermedades articulares.

Algunos especialistas subrayaron que los hilos pueden desplazarse a áreas distantes del sitio original, desencadenar reacciones inflamatorias y convertirse en focos de infección recurrente.

Además, retirar estos hilos presenta un reto considerable para la cirugía, ya que requieren incisiones pequeñas y la extracción puede ser incompleta. Si quedan fragmentos, el paciente sigue expuesto a complicaciones.

Ejemplos adicionales de efectos secundarios

Este fenómeno no es aislado. En 2021, médicos en Corea del Sur atendieron a una mujer cuya pierna derecha estaba inflamada y presentaba lesiones cutáneas.

Diez años antes, ella se había sometido a acupuntura con hilos de oro en la espalda. Los doctores sospecharon que los hilos viajaron a través de los vasos sanguíneos hasta la pierna, causando infecciones repetidas.

Casos documentados en Corea del Sur incluyeron pacientes con desplazamiento de hilos de oro hacia otras partes del cuerpo y aparición de granulomas cutáneos (Annals of Dermatology)

Ese mismo año, otro caso citado por el Daily Mail involucró a una paciente de 50 años que, seis meses después de un procedimiento estético facial con hilos de oro, desarrolló nódulos rojizos indoloros en la cara. El análisis reveló granulomas, reacciones inflamatorias crónicas, debidas a la presencia persistente de los hilos en los tejidos.

Mientras que en 2022, un hombre de 73 años ingresó por un ictus y relató haber utilizado la autoterapia con hilos de oro durante tres décadas. Las radiografías mostraron miles de estos elementos repartidos por su cuerpo. La mejoría en sus síntomas articulares se produjo solo tras recibir tratamiento médico convencional.

En 2022, un hombre coreano de 73 años fue hospitalizado por un derrame cerebral. Las radiografías revelaron miles de hilos incrustados en todo su cuerpo (Journal of Posgraduate Medicine)

Perspectiva médica con advertencias de los expertos

Expertos citados por Daily Mail coincidieron en que la inserción de cuerpos extraños, como los hilos de oro, conlleva peligros destacados para la salud. Subrayaron que la eficacia del método no ha sido comprobada científicamente y aconsejan evitar este tipo de prácticas fuera de un entorno médico regulado.

Además de infecciones y procesos inflamatorios, la presencia de hilos dificulta la evaluación médica, pudiendo ocultar enfermedades subyacentes y limitar el acceso a diagnósticos precisos.

Estos especialistas recalcaron la relevancia de buscar tratamientos supervisados por personal sanitario calificado. Destacan que recurrir a terapias alternativas como la acupuntura con hilos de oro en lugar de consultas médicas puede encubrir enfermedades graves o retrasar diagnósticos cruciales.

Médicos insistieron en que es prefreible acudir ante especialistas calificados para tratar dolencias corporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La introducción de materiales extraños sin suficiente respaldo clínico debe considerarse riesgosa, especialmente cuando no existen datos que demuestren su seguridad y eficacia a largo plazo. Aunque algunas terapias alternativas brinden alivio ocasional, la ausencia de supervisión médica puede dificultar la detección temprana de enfermedades serias y arriesgando la salud del paciente.