Arrestan por extorsión al presidente municipal de Atlatlahuacan y al exedil de Yecapixtla en Morelos: van por el de Cuautla

Agustín Toledano e Irving Sánchez. Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la detención del alcalde de Atlatlahuacan, Agustín Toledano, así como del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez, en Morelos, como parte del combate a la extorsión en la entidad.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana derivado de información del Centro Nacional de Inteligencia.

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En la acción también se logró la detención de dos personas más, quienes hasta el momento no se informa su identidad; sin embargo, corresponden a una mujer y un hombre.

Harfuch adelantó que las acciones continúan para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla.

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Los otros dos detenidos durante la acción en Morelos. Foto: SSPC

Tres funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac fueron detenidos en el marco de la Operación Enjambre

Una acción similar, llevada a cabo como parte de la Operación Enjambre, en el mes de marzo pasado fueron detenidos tres funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

Su arresto se realizó en un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, quienes ejecutaron las tres órdenes de aprehensión.

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Los detenidos fueron Patricia “N”, síndica municipal; Azucena “N”, con funciones de regidora, y Alejandro Bladimir “N”, que fungía como tesorero del ayuntamiento.

Foto: Especial

En una acción paralela, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia Centro del mismo municipio, donde cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como presunto enlace y mando criminal de la Familia Michoacana en el estado.

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Miguel Ángel Urrutia Lozano, entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, informó que el sujeto fue arrestado por el delito de extorsión agravada. Asimismo, detalló que le señala por desempeñarse como mando operativo en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla, en Morelos.

*Información en desarrollo...

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