México

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

La conductora suele mostrar la vida, costumbres y gastronomía de los países anfitriones

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montserrat oliver -México- 20 mayo
(Jovani Pérez/Infobae)

La conductora Montserrat Oliver ya graba las cápsulas que la han hecho referente en cada Mundial, pero esta vez lo hace en México.

Esto, después de que en Qatar 2022 la conductora se mostró decepcionada de que Televisa no la consideró.

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¿Cómo son las cápsulas de Montserrat en el Mundial?

Desde antes de la era de los youtubers de viajes, Montserrat Oliver ya documentaba la vida cotidiana, la comida y las costumbres de las sedes mundialistas.

Estas son algunas de las más populares:

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  • En el Mundial de Rusia, la conductora grabó contenido probando hamburguesas de nutria y entrevistando a productores de ese animal.
  • En Sudáfrica, Oliver visitó una granja donde convivió con un rinoceronte que, según le dijeron, no podía quedar embarazada, y también comió ratas.
  • En Brasil, documentó la convivencia de una familia con siete tigres rescatados de un circo.
  • Asimismo, durante casi 20 años, la famosa participó en un sinfín de cápsulas cada que eran tiempos de mundial.
Montserrat Oliver -México- 20 mayo
(Captura de pantalla/Youtbe)

Lo que pasó con Montserrat Oliver en Qatar 2022

En 2022, año en que el Mundial se realizaría en Qatar, Oliver admitió en un encuentro con la prensa que le dolió no haber sido convocada por Televisa para esa edición.

“No me invitaron, primera vez que Televisa no me invita en muchísimos años y me dolió porque ya no trabaja el señor que estaba en Televisa Deportes cuando trabajé yo al principio, luego estuve trabajando muchos años y ahora que regresa no me invita”, dijo la conductora en entrevistas previas.

Oliver señala que el cambio de directivos en la televisora pudo influir en la decisión, ya que durante varias ediciones fue parte clave en la cobertura internacional.

Montserrat Oliver -México- 20 mayo
(Captura de pantalla/Youtbe)

Montserrat Oliver ya está grabando cápsulas para el Mundial 2026 en México

Ahora, la conductora recorre las sedes mexicanas del Mundial y produce nuevas cápsulas en locaciones destacadas del país.

En una reciente plática transmitida en el canal de Berenice Ortiz, Oliver describe su experiencia como exigente pero gratificante.

Montserrat Oliver lamenta falta de unión en movimientos feministas y de la comunidad LGBT
La conductora critica que entre mujeres existan obstáculos para buscar una igualdad Credito: cuartoscuro

“Ando cansadona haciendo las cápsulas del mundial, yendo a todos los estados de la república pero muy feliz”, expresó en el encuentro con los medios transmitido por Berenice Ortiz.

La conductora subraya que no cubrirá partidos ni eventos en Canadá ni en Estados Unidos.

“No iré ni a Canadá, ni Estados Unidos”, afirma Oliver, quien agrega: “Hago cápsulas en México, México es increíble”.

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