Pelé, inmortalizado en Guadalajara: así es la estatua levantada en el Estadio Jalisco en vísperas al Mundial 2026

La escultura de bronce de nueve metros, obra de Alejandro Velazco, rinde tributo al legendario futbolista brasileño (Captura de video)

El Estadio Jalisco de Guadalajara, México se prepara para recibir a fanáticos de todo el mundo en el marco del Mundial de la FIFA 2026 con la instalación de una escultura monumental.

La reciente colocación de una estatua de bronce de 9 metros de altura, obra del artista mexicano Alejandro Velazco, rinde homenaje a Pelé, legendario futbolista de Brasil, y rememora la consagración de la selección brasileña durante el Mundial 1970.

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Según el portal de noticias Euronews, decenas de personas se acercaron al lugar mientras los trabajadores empleaban una grúa de gran tamaño, atentos al emocionante momento que incorpora un nuevo punto de referencia icónico al entorno del estadio.

Pelé y su vínculo con México

(AP Foto,File)

El monumento, diseñado por Alejandro Velazco y titulado “La Canarinha”, presenta a Pelé en plena celebración, rememorando una de las escenas más emblemáticas del Mundial 1970, cuando Brasil se coronó campeón en territorio mexicano.

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Esta pieza artística fue instalada en una de las entradas principales del estadio, una ubicación estratégica que refuerza su visibilidad tanto para locales como para turistas.

De acuerdo con imágenes y reportes publicados por el diario local El Informador, la escultura se convirtió rápidamente en objeto de interés y conversación pública.

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La monumental figura de Pelé en el Estadio Jalisco se une a la expectación mundialista y refuerza el vínculo entre la ciudad mexicana (Captura de video)

El significado de esta obra trasciende su imponente tamaño y material: “La figura transmite la alegría y el triunfo que caracterizaron a Pelé durante ese torneo inolvidable de 1970”, expresó Velazco durante la presentación oficial. La concepción de la estatua surgió tras la muerte del astro brasileño en 2022, sumándose así a una oleada global de homenajes en espacios públicos que mantienen vivo el recuerdo de uno de los nombres más grandes de la historia del fútbol.

Estadio Jalisco: escenario mundialista y símbolo del fútbol

(REUTERS/Henry Romero)

El Estadio Jalisco es uno de los recintos más emblemáticos de la escena deportiva mexicana, reconocido por haber albergado partidos clave durante el campeonato mundial 1970, incluyendo aquellas jornadas en las que Pelé se lució con la camiseta de Brasil.

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Próximo a ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estadio se enriquece con la presencia de esta escultura, la cual subraya la vinculación documentada entre el estadio y acontecimientos futbolísticos de alcance internacional a lo largo de más de cinco décadas.

El propio Pelé destacó el ambiente especial de este lugar en repetidas entrevistas, y fue en el césped tapatío donde el equipo brasileño consolidó su tercer título mundial, dejando una huella imborrable tanto en la memoria colectiva de la Guadalajara futbolera como en los anales del deporte global.

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Ahora, a medida que se acerca el inicio del mundial de fútbol, la ciudad intensifica los preparativos para recibir a miles de visitantes que buscarán evocar esas gestas pasadas a través de nuevas experiencias.

Una obra de arte monumental para el fútbol

La obra de Alejandro Velazco no solo adorna el recinto, sino que se erige como nuevo punto de referencia para aficionados y turistas

La estatua de 9 metros de altura, fabricada enteramente en bronce, representa una fusión de destreza escultórica y pasión deportiva.

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“Este proyecto es muy significativo para mí: la obra busca capturar el espíritu de alegría y triunfo que Pelé transmitió durante el Mundial de 1970”, afirmó el artista en entrevista con medios especializados, mientras observadores y aficionados se acercaban para tomar fotografías junto a la estructura.

Según reportes de medios locales y otros diarios mexicanos, la instalación de la escultura requirió meses de planificación y colaboración entre autoridades municipales, promotores deportivos y el propio artista.

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Además de su impacto estético, la obra fue concebida como un hito para ciudadanos, turistas y fanáticos del fútbol que recorrerán el circuito mundialista que atraviesa Guadalajara.

Expectativa y repercusión en Guadalajara

La presencia de la estatua genera alta expectativa en la ciudad, catalizando tanto el interés mediático como la circulación de público hacia el estadio.

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Vecinos y visitantes acudieron desde el primer día para presenciar el monumento, tomarse fotografías y compartir en redes sociales impresiones sobre la instalación.

De acuerdo con los organizadores locales de la cita mundialista, la obra de Alejandro Velazco será uno de los principales puntos de interés para los aficionados que arriben a Guadalajara durante los meses del torneo, sumando un atractivo cultural a la programación deportiva.

Como señalan distintos voceros del comité, la escultura “refuerza la importancia del fútbol” en la identidad local, explicación que vinculan con la tradición futbolística arraigada en la historia tapatía y la función social del estadio como espacio de encuentro comunitario y orgullo compartido.

La ciudad se alista para recibir a miles de visitantes y fanáticos de diversas partes del mundo, consolidándose como uno de los epicentros del torneo.