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EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 20 de mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de la cancelación del proyecto de Mahahual, Quintana Roo, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart). Otro de los temas que podría abordar es acerca de la inversión de mil millones de dólares para producir alrededor de 80 mil autos anuales de General Motors.

Por otra parte, la renuncia de Sergio Mayer a Morena podría ser mencionada por la presidenta de México.

Cabe destacar que la agenda de Sheinbaum Pardo está sujeta a cambios.

12:19 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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