Infonavit tiene casas para jóvenes que ganan menos de dos salarios mínimos y casi nadie sabe cómo pedirlas

El sistema de registro informa si la persona cumple con los requisitos y en los casos pertinentes envía la carta invitación correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) abre el programa Vivienda para el Bienestar, que permite acceder a casas de al menos 60 metros cuadrados para jóvenes que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

El valor máximo de cada inmueble es de 630,000 pesos mexicanos y las mensualidades se ajustan al ingreso reportado por la persona solicitante.

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Desde 2026, la entrega de viviendas se realiza en distintas entidades de la república, con desarrollos de casas programadas hasta el 2030.

El programa da prioridad a jóvenes de entre 20 y 35 años, madres solteras, personas con discapacidad y población indígena. (Imagen Ilustrativa Infonavit)

Casas orientadas a jóvenes y grupos vulnerables: requisitos

El esquema está dirigido a quienes buscan su primera casa y cuentan con seis meses de antigüedad laboral.

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El registro se realiza en línea, a través de Mi Cuenta Infonavit, donde se solicita el Número de Seguridad Social (NSS), Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Una vez que se actualiza el perfil, el sistema determina la elegibilidad y, en caso de que el instituto considere que se cumplen con los requisitos para ser beneficiario del programa, se envía una carta invitación para continuar el trámite en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) correspondiente.

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El registro al programa se puede realizar en la plataforma Mi Cuenta Infonavit, usando NSS, CURP y RFC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para continuar con el trámite, es indispensable acudir al CESI indicado en la carta invitación. Solo en esa oficina se ofrecen los servicios de atención personalizada requeridos.

El programa da prioridad a jóvenes entre 20 y 35 años, madres solteras, personas con discapacidad y población indígena.

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En este grupo, el 3.6% vive en hacinamiento, el 6.8% carece de servicios básicos y el 2.2% habita en viviendas precarias. Estas cifras tienen un mayor peso en el sur y en zonas turísticas, de acuerdo con datos del Programa Nacional de la Vivienda 2026 - 2030

Características de las viviendas participantes

Las viviendas incluidas para el programa tienen un mínimo de 60 metros cuadrados, con entre una y tres recámaras, uno o un baño y medio, y estacionamiento.

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El precio, por debajo del promedio de mercado, busca que los trabajadores formales que ganan hasta dos salarios mínimos puedan solicitar el crédito, siempre que cumplan con los requisitos de edad, vigencia laboral mínima de seis meses y que no cuenten con otro financiamiento Infonavit en curso.

La infografía detalla las características de las viviendas seleccionadas y los requisitos esenciales para acceder al programa de crédito de Infonavit, incluyendo superficie, recámaras, baños, estacionamiento, precio y condiciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ser beneficiario del programa

El primer paso es crear una cuenta en el portal oficial del Infonavit, Mi Cuenta Infonavit y actualizar los datos personales.

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El sistema informa si la persona es candidata y genera una carta invitación, la cual también puede llegar por correo y debe consultarse antes de la fecha límite. Con ese documento, el interesado acude al CESI asignado para recibir atención y seguimiento.

Las viviendas contempladas tienen una superficie mínima de 60 metros cuadrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito está disponible para quienes han cotizado al menos tres bimestres, no tienen crédito activo y no superan la edad máxima permitida.

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El saldo promedio de la subcuenta de vivienda en este grupo es de 45,400 pesos mexicanos, lo que, junto con el crédito, permite cubrir parte del costo de la casa.

El programa prevé nuevas entregas hasta el 2030, con asignaciones periódicas y desarrollos en distintas entidades. Los interesados también pueden asistir personalmente a los CESI para solicitar información adicional.

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El valor máximo de las viviendas es de 630,000 pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reparto de las viviendas seleccionadas

El enfoque para el reparto de las viviendas prioriza a jóvenes trabajadores que no cuentan con vivienda propia, con mayor concentración en regiones metropolitanas como Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato.

Los principales desarrollos para 2026 y años siguientes se ubican en Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.

Entre los complejos de mayor tamaño están Villas del Pedregal en Morelia, Paraíso Maya en Quintana Roo, San Miguel del Parque en Nuevo León y Villa El Cielo en Tabasco, con más de 2,000 casas en cada uno.

Solo en el Centro de Servicio Infonavit señalado se puede dar seguimiento al trámite de vivienda del bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)