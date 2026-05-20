Tu devolución del SAT no llega por un error en la CLABE: cómo corregirla en el portal sin ir a una oficina

Los motivos más comunes de rechazo relacionados con la cuenta bancaria incluyen datos incorrectos en los dieciocho dígitos requeridos, cuentas canceladas, bloqueadas o que no están a nombre del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La devolución de impuestos solicitada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede no llegar por un error en la cuenta bancaria registrada. Esta situación ocurre cuando el sistema detecta inconsistencias en los datos proporcionados, lo que impide completar el reembolso.

El SAT recomienda verificar si el motivo del rechazo corresponde a un dato erróneo en la cuenta y realizar la corrección directamente desde el portal, sin necesidad de acudir a una oficina.

PUBLICIDAD

Los motivos más comunes de rechazo relacionados con la cuenta bancaria incluyen datos incorrectos en los dieciocho dígitos requeridos, cuentas canceladas, bloqueadas o que no están a nombre del solicitante. Si el sistema marca este error, el usuario debe ingresar a la sección “Devoluciones y compensaciones” en la página oficial del SAT.

Al seleccionar la opción para corregir la cuenta bancaria, el contribuyente introduce los nuevos datos y adjunta un estado de cuenta actualizado, donde se refleje el nombre completo, el RFC y el número de cuenta.

PUBLICIDAD

Pasos para corregir la cuenta bancaria en el portal del SAT

El SAT precisa que la corrección del dato puede hacerse siempre que el estatus de la devolución indique inconsistencia por cuenta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para modificar la cuenta registrada, la persona debe acceder al portal oficial y ubicar el trámite denominado “Presenta la corrección de cuenta para devoluciones no pagadas”. El procedimiento requiere:

Ingresar con la e.firma o la contraseña del RFC

Capturar los datos bancarios correctos y subir el estado de cuenta digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses .

Una vez enviada la solicitud, el portal entrega un acuse de recibo y el trámite sigue su curso sin intervención presencial.

El SAT precisa que la corrección del dato puede hacerse siempre que el estatus de la devolución indique inconsistencia por cuenta bancaria.

Este servicio está disponible para personas físicas y morales. El periodo estimado para procesar la devolución, una vez rectificados los datos, va de diez a cuarenta días hábiles, según la revisión de la documentación y la validación de la nueva información.

PUBLICIDAD

Durante ese lapso, el portal permite consultar el avance del trámite en el apartado “Seguimiento de Devoluciones” y recibir notificaciones a través del Buzón Tributario.

Documentación y requisitos para la corrección

La documentación debe presentarse en formato digital, y el sistema solo admite archivos con una antigüedad máxima de tres meses. El trámite permite utilizar cualquier cuenta bancaria activa, siempre que el titular coincida exactamente con el RFC registrado ante el SAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El solicitante debe contar con e.firma vigente, RFC, contraseña de acceso y un estado de cuenta bancario donde se visualicen el RFC, el nombre completo del titular y el número de cuenta.

PUBLICIDAD

La documentación debe presentarse en formato digital, y el sistema solo admite archivos con una antigüedad máxima de tres meses. El trámite permite utilizar cualquier cuenta bancaria activa, siempre que el titular coincida exactamente con el RFC registrado ante el SAT.

Si el trámite se rechaza nuevamente, el usuario puede comunicarse con el SAT mediante el chat en línea o a través de MarcaSAT para recibir orientación sobre los motivos del rechazo y los pasos a seguir.

PUBLICIDAD

Consulta y seguimiento del estatus de la devolución

El portal del SAT ofrece seguimiento en línea sobre el estado de la devolución. Si la solicitud se rechaza otra vez, el sistema indica si persisten inconsistencias o si se requiere realizar una declaración complementaria para subsanar otros datos erróneos, como ingresos omitidos o deducciones no autorizadas.

El SAT señala la importancia de revisar a detalle los datos bancarios antes de enviar cualquier trámite para evitar demoras o rechazos adicionales.

PUBLICIDAD

Requisitos previos y puntos a considerar antes de corregir la cuenta

El banco puede rechazar el pago si la cuenta está inactiva, cancelada o el nombre del titular no coincide con el RFC del solicitante. En estos casos, el sistema muestra el estatus “abono no efectuado” o “rechazada por el banco”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar cualquier trámite de corrección, el SAT recomienda revisar que la cuenta bancaria esté activa, no tenga restricciones para recibir depósitos y se encuentre a nombre del solicitante.

El banco puede rechazar el pago si la cuenta está inactiva, cancelada o el nombre del titular no coincide con el RFC del solicitante. En estos casos, el sistema muestra el estatus “abono no efectuado” o “rechazada por el banco”.

PUBLICIDAD

La persona debe asegurarse de contar con la e.firma vigente, el RFC y la contraseña de acceso al portal. Para montos superiores a $15.000, el uso de la e.firma resulta obligatorio. Además, el estado de cuenta bancario debe estar en formato PDF, legible y sin alteraciones. La plataforma rechaza imágenes o capturas de pantalla.

Procedimiento para corregir la cuenta paso a paso

El usuario debe ingresar al Buzón Tributario del SAT con su RFC y contraseña. Elige el trámite “Modificar la cuenta asociada al trámite”, introduce la nueva cuenta bancaria y adjunta el estado de cuenta. El sistema solicita confirmación de los datos y genera un acuse de recibo electrónico, que respalda la actualización realizada. El trámite puede repetirse en caso de nuevos rechazos, siempre que la devolución no haya sido depositada.

PUBLICIDAD

El SAT también permite corregir la cuenta mediante el trámite de devolución manual si la transferencia electrónica falla por razones ajenas al contribuyente. En cada caso, el sistema especifica el motivo del rechazo y habilita la opción para ingresar la nueva información bancaria.

Declaración complementaria en caso de rechazo persistente

Si después de corregir la cuenta el rechazo persiste, el SAT sugiere presentar una declaración complementaria. Para ello, el contribuyente ingresa al portal y selecciona la opción de declaración complementaria, elige el motivo del cambio y actualiza los datos requeridos.

El sistema solicita adjuntar la documentación necesaria. El proceso de revisión puede tomar entre diez y cuarenta días hábiles.

El SAT recuerda que los rechazos pueden deberse no solo a errores bancarios, sino también a omisión de ingresos, deducciones improcedentes o inconsistencias fiscales. El contribuyente debe analizar cuidadosamente el motivo comunicado por la autoridad y subsanar en su caso la información.