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México supera récord en consumo de carne con 58,3 kilos anuales por persona

México batió su propio récord en consumo de carne, una cifra impulsada por mejores ingresos familiares y cambios en las preferencias alimenticias

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México se posicionó como uno de los principales países consumidores de carne. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM
México se posicionó como uno de los principales países consumidores de carne. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

El año pasado, México se posicionó como uno de los mayores consumidores de carne a nivel global, registrando un consumo récord que superó los 85 kilos por persona.

Esta cifra marca un nuevo máximo en la ingesta nacional y refleja tanto cambios en la economía del país como en los hábitos alimenticios de la población.

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Factores económicos y sociales tras el aumento

El Consejo Mexicano de la Carne atribuyó este repunte al incremento de los ingresos familiares, una tasa de desempleo históricamente baja y las transferencias gubernamentales.

De acuerdo con el organismo, el salario mínimo aumentó un 12 %, mientras que la apreciación del peso frente al dólar y una tasa de desocupación de apenas 2,5 % respecto al 4,4 % registrado en 2020, impulsaron la capacidad de compra de los hogares.

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La demanda nacional de carne alcanzó más de 11 millones de toneladas en 2025.

Dentro de este total, el pollo se consolidó como la proteína preferida, con un crecimiento del 3 % y 152 mil toneladas adicionales frente al año anterior.

El efecto sustitución, originado por el alza de precios en la carne de res, llevó a las familias a optar por aves, tendencia que también se observó a escala internacional.

El gerente de estudios económicos del Consejo, Ernesto Salazar, explicó que el aumento en el consumo responde a una “mejora de los ingresos familiares y condiciones económicas favorables”, a pesar de que los precios de las carnes presentaron subidas notables.

Por ejemplo, la pierna de cerdo subió un 12,3 % y el bistec de res un 24,8 %. El propio Salazar advirtió que el alza de costos limitó un mayor avance del consumo.

Fotografía de archivo de un puesto de carnes en la Central de Abasto de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
Fotografía de archivo de un puesto de carnes en la Central de Abasto de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Cambios en la preferencia de proteínas y el impacto en el mercado

El consumo de cerdo también experimentó un aumento relevante del 7 %, lo que representó 232 mil toneladas adicionales en el año.

En contraste, la carne de pavo cayó más del 10 %, una consecuencia directa de los altos precios de importación, ya que México obtiene cerca del 90 % de este producto de Estados Unidos.

A pesar de los incrementos en los precios al consumidor —con subidas de hasta 15,6 % en la carne de res en carnicerías—, México se mantuvo como el sexto mayor consumidor mundial de carne.

El país también se posicionó como el principal importador de carne de cerdo y el segundo en pollo, lo que refleja la magnitud y la diversidad del mercado nacional.

Las exportaciones mexicanas de proteína cárnica, tras un periodo de tres años a la baja, repuntaron gracias a una mayor demanda de Estados Unidos, que absorbió el 60 % del volumen exportado.

Sin embargo, el Consejo Mexicano de la Carne alertó sobre la insuficiencia de los cupos de importación vigentes y solicitó al gobierno revisar los volúmenes autorizados para evitar desabastecimientos y nuevas presiones sobre los precios.

El aumento en el consumo de carne en México durante 2025 responde a una combinación de factores económicos, sociales y de mercado.

Aunque los incrementos en los precios han puesto presión sobre los consumidores, la demanda continúa en ascenso, consolidando al país como un actor clave en el panorama cárnico global.

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