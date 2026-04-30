Consumo de carne de caballo en México preocupa a organización: matan 579 mil en el país cada año, revelan datos de la FAO

Caballo en rastro de México, captado durante una investigación. Foto: Igualdad Animal

El consumo y la producción de carne de caballo en México han encendido alertas entre organizaciones de protección animal y seguridad alimentaria. Un reciente análisis de Igualdad Animal advierte sobre la magnitud de esta práctica en el país y los posibles riesgos asociados, en un contexto donde la trazabilidad y el control sanitario siguen siendo cuestionados.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en México se sacrifican alrededor de 579 mil caballos cada año, una cifra que no incluye aquellos que son procesados en rastros clandestinos, lo que podría elevar considerablemente el número real.

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México: cifras alarmantes y riesgos

La investigación destaca que el problema no solo radica en la cantidad de animales sacrificados, sino en las condiciones en las que estos llegan a la cadena de consumo. Según Igualdad Animal, una parte significativa de los caballos destinados a carne proviene de industrias como carreras, espectáculos o trabajo, donde han sido expuestos a sustancias no aptas para consumo humano.

Entre los puntos más preocupantes se encuentran:

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Se estima que 20 mil caballos son enviados cada año desde Estados Unidos a México y Canadá para su explotación por carne.

Muchos de estos animales han sido tratados con medicamentos o sustancias prohibidas , lo que representa un riesgo potencial para la salud pública.

Investigaciones documentan condiciones crueles de transporte y matanza, así como deficiencias en la supervisión sanitaria.

La organización también advierte sobre la venta irregular de carne de caballo, lo que dificulta garantizar su origen y seguridad para los consumidores.

Actualmente, más de 143 mil personas en México se han sumado a una campaña que busca prohibir la matanza de caballos para consumo, como parte de una estrategia internacional que impulsa cambios legislativos.

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Caso Italia: detectan caballos dopados destinados al consumo humano

El caso de México cobra mayor relevancia tras revelaciones recientes en Europa. Un análisis de Igualdad Animal detectó que, entre 2022 y 2025, al menos 180 caballos en Italia dieron positivo a sustancias dopantes, incluyendo cocaína, dermorfina, cafeína y potentes antiinflamatorios.

A pesar de estos resultados, cerca del 10 % de estos animales seguía registrado en 2026 como apto para consumo humano, lo que evidencia fallas graves en los sistemas de control.

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La organización señaló que:

Los controles antidopaje se realizan por muestreo limitado , principalmente en caballos de competición.

Algunos animales positivos a sustancias prohibidas no fueron retirados oportunamente de la cadena alimentaria .

Se documentaron casos de caballos que permanecieron años clasificados como aptos para consumo pese a resultados positivos.

El tema ya llegó al Parlamento italiano, donde la legisladora Carmen Di Lauro solicitó revisar la regulación vigente y avanzar hacia la prohibición de la matanza de caballos. Además, más de 250 mil personas han firmado una petición en ese sentido.

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El informe subraya que tanto en México como en otros países, la industria de la carne de caballo enfrenta retos estructurales en bienestar animal, control sanitario y transparencia, lo que abre el debate sobre la necesidad de mayor regulación o incluso su prohibición.