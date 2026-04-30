México

Consumo de carne de caballo en México preocupa a organización: matan 579 mil en el país cada año, revelan datos de la FAO

De acuerdo con datos, se estima que hasta 20 mil caballos son enviados cada año desde Estados Unidos a México y Canadá para su explotación por carne

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Caballo en rastro de México, captado durante una investigación. Foto: Igualdad Animal
Caballo en rastro de México, captado durante una investigación. Foto: Igualdad Animal

El consumo y la producción de carne de caballo en México han encendido alertas entre organizaciones de protección animal y seguridad alimentaria. Un reciente análisis de Igualdad Animal advierte sobre la magnitud de esta práctica en el país y los posibles riesgos asociados, en un contexto donde la trazabilidad y el control sanitario siguen siendo cuestionados.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en México se sacrifican alrededor de 579 mil caballos cada año, una cifra que no incluye aquellos que son procesados en rastros clandestinos, lo que podría elevar considerablemente el número real.

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México: cifras alarmantes y riesgos

La investigación destaca que el problema no solo radica en la cantidad de animales sacrificados, sino en las condiciones en las que estos llegan a la cadena de consumo. Según Igualdad Animal, una parte significativa de los caballos destinados a carne proviene de industrias como carreras, espectáculos o trabajo, donde han sido expuestos a sustancias no aptas para consumo humano.

Entre los puntos más preocupantes se encuentran:

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  • Se estima que 20 mil caballos son enviados cada año desde Estados Unidos a México y Canadá para su explotación por carne.
  • Muchos de estos animales han sido tratados con medicamentos o sustancias prohibidas, lo que representa un riesgo potencial para la salud pública.
  • Investigaciones documentan condiciones crueles de transporte y matanza, así como deficiencias en la supervisión sanitaria.

La organización también advierte sobre la venta irregular de carne de caballo, lo que dificulta garantizar su origen y seguridad para los consumidores.

Actualmente, más de 143 mil personas en México se han sumado a una campaña que busca prohibir la matanza de caballos para consumo, como parte de una estrategia internacional que impulsa cambios legislativos.

Caso Italia: detectan caballos dopados destinados al consumo humano

El caso de México cobra mayor relevancia tras revelaciones recientes en Europa. Un análisis de Igualdad Animal detectó que, entre 2022 y 2025, al menos 180 caballos en Italia dieron positivo a sustancias dopantes, incluyendo cocaína, dermorfina, cafeína y potentes antiinflamatorios.

A pesar de estos resultados, cerca del 10 % de estos animales seguía registrado en 2026 como apto para consumo humano, lo que evidencia fallas graves en los sistemas de control.

La organización señaló que:

  • Los controles antidopaje se realizan por muestreo limitado, principalmente en caballos de competición.
  • Algunos animales positivos a sustancias prohibidas no fueron retirados oportunamente de la cadena alimentaria.
  • Se documentaron casos de caballos que permanecieron años clasificados como aptos para consumo pese a resultados positivos.

El tema ya llegó al Parlamento italiano, donde la legisladora Carmen Di Lauro solicitó revisar la regulación vigente y avanzar hacia la prohibición de la matanza de caballos. Además, más de 250 mil personas han firmado una petición en ese sentido.

El informe subraya que tanto en México como en otros países, la industria de la carne de caballo enfrenta retos estructurales en bienestar animal, control sanitario y transparencia, lo que abre el debate sobre la necesidad de mayor regulación o incluso su prohibición.

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