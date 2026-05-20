México

Por qué tu baño huele mal aunque lo limpies todos los días

En algunos hogares, la persistencia de malos olores en el baño puede sorprender incluso a quienes mantienen hábitos constantes de limpieza

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Baño con azulejos beige, lavabo blanco con grifo cromado y sarro, inodoro con tapa levantada y manchas de sarro, ambientador en enchufe y ventana.
El baño es uno de los espacios más utilizados en la vivienda y su saneamiento influye directamente en la salud familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mal olor en los baños puede persistir a pesar de la limpieza diaria, debido a problemas estructurales y de saneamiento que van más allá de la higiene superficial.

De acuerdo con el Manual de Saneamiento Básico de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, hay factores que facilitan la acumulación de microorganismos y gases que generan olores desagradables.

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la causa principal es el manejo inadecuado de excretas y la falta de ventilación apropiada, lo que facilita la acumulación de microorganismos y gases que generan olores desagradables.

Una persona con camisa de mezclilla se inclina sobre un inodoro blanco en un baño. Se está tapando la nariz mientras una mancha amarilla rodea la taza del inodoro.
El contacto con desechos humanos sin manejo sanitario puede incrementar el riesgo de enfermedades gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos de limpieza no resuelven los problemas estructurales

El diseño y estado de los sanitarios influye directamente en la permanencia de los olores.

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Los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del portal de divulgación científica y revista digital ‘’¿Cómo ves?’', señalan que el modelo tradicional de escusado, que utiliza entre seis y 13 litros de agua limpia por descarga, no ha sufrido modificaciones profundas en más de un siglo, perpetuando problemas ambientales y sanitarios.

Según la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México la causa principal de los malos olores es el manejo inadecuado de excretas y la falta de ventilación apropiada, lo que facilita la acumulación de microorganismos y gases que generan olores desagradables.

Mejorar las condiciones de saneamiento es clave para reducir la incidencia de enfermedades prevenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mejorar las condiciones de saneamiento es clave para reducir la incidencia de enfermedades prevenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un baño sin ventilación adecuada permite que los gases y olores derivados del uso diario se concentren y permanezcan, incluso tras la limpieza frecuente.

Superficies lisas, tapas funcionales y la ausencia de grietas en tazas, pisos y paredes son indispensables para impedir la acumulación de restos orgánicos invisibles, que con el tiempo originan malos olores y atraen insectos o roedores.

La Agencia de Protección Sanitaria recomienda además una limpieza y desinfección profunda, que incluya regadera, lavamanos, taza, pisos y paredes.

Si alguna parte presenta grietas o desgaste, los residuos pueden alojarse y descomponerse, generando gases difíciles de eliminar solo con aseo superficial.

Ventilación insuficiente y superficies dañadas favorecen el mal olor

El manejo del papel higiénico es otro aspecto relevante. Cuando el papel se desecha inadecuadamente o los residuos no se almacenan en recipientes cerrados y limpios, se incrementa la proliferación de bacterias y la generación de gases. }

Mantener todos los residuos en condiciones controladas es fundamental para reducir los olores persistentes.

Mujer sentada en el suelo de un baño junto a un inodoro blanco, con expresión preocupada. Lleva camiseta gris y jeans. Se ven un portarrollos y una ventana.
El uso inadecuado o almacenamiento incorrecto del papel higiénico puede favorecer la proliferación bacteriana y contribuir a los malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la UNAM, en México, persisten localidades donde el contacto directo con excremento humano sigue siendo frecuente, lo que propicia brotes de enfermedades y, por consecuencia, ambientes con olores difíciles de erradicar.

Según la Agencia de Protección Sanitaria, la disposición inadecuada de excretas es una de las principales causas de contaminación en la vivienda y de aparición de enfermedades en la familia.

Drenaje deficiente y residuos acumulados agravan el problema

El sistema de drenaje también juega un papel crucial. Si el inodoro presenta filtraciones o un drenaje deficiente, los residuos pueden acumularse fuera de la vista, generando malos olores aunque el baño se limpie todos los días.

La falta de innovación en el diseño de inodoros contribuye al problema. El modelo actual, descrito por María del Carmen Climént Palmer, especialista de la UNAM, como un “desaparecedor” de desechos, traslada el problema a cuerpos de agua sin ofrecer una solución sostenible.

El resultado es un círculo vicioso donde la limpieza superficial no resuelve la raíz del mal olor ni el riesgo sanitario.

Mujer inclinada sobre un inodoro con orina amarillenta y vapor, cubriéndose la nariz. En un baño blanco, se ve también un lavamanos y un rollo de papel.
La ventilación natural o mecánica es fundamental para evitar que los gases y olores se concentren dentro del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos para reducir los malos olores

La problemática de los malos olores en el baño refleja un reto más amplio de saneamiento, consumo de agua y salud pública, que requiere soluciones estructurales y cambios en los hábitos cotidianos para garantizar espacios limpios y libres de riesgos.

Actualizar periódicamente los sistemas de saneamiento es una recomendación de las instituciones para reducir enfermedades, ahorrar agua y evitar que el mal olor sea un problema recurrente.

Para evitar que el baño huela mal, la recomendación de la Agencia de Protección Sanitaria es clara: además de la limpieza rutinaria, es indispensable asegurar una ventilación adecuada, revisar periódicamente el sistema de drenaje y almacenar los residuos de manera higiénica.

Un inodoro inteligente blanco con pantalla digital y luz ambiental en un baño moderno con azulejos grises, un tocador de madera y un espejo iluminado.
La Agencia de Protección Sanitaria recomienda limpiar y desinfectar regadera, lavamanos, taza, pisos y paredes para mantener el ambiente saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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