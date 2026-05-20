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¿Qué regiones de México concentran mayor muertes por rayos? UNAM identifica zonas de riesgo

El peligro se amplifica en entornos rurales, donde la falta de preparación y la infraestructura limitada elevan el riesgo

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Mapa de México con nubes de tormenta negras y rayos amarillos sobre casas rurales, árboles y personas estilizadas corriendo o refugiándose. Fondo azul claro.
Ilustración del mapa de México mostrando nubes de tormenta con rayos impactando áreas rurales en el Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, con personas buscando refugio ante las inclemencias del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 1998 y 2021, México registró 2,470 muertes causadas por rayos, de acuerdo con cifras brindadas por la Secretaría de Salud. Este fenómeno, aunque suele ser minimizado, representa una amenaza considerable, sobre todo en comunidades que carecen de recursos suficientes para protegerse de sus efectos.

El peligro se amplifica en entornos rurales, donde la falta de preparación y la infraestructura limitada elevan el riesgo.

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En un análisis realizado por Jaramillo Moreno junto a Christian Domínguez Sarmiento, integrantes del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, dio como resultado la creación de un mapa de riesgo de muertes por rayos. Esta herramienta, publicada en inglés en la revista Weather, Climate, and Society en julio de 2024, introduce por primera vez a un punto de vista distinto, donde no solo se toma en cuenta las condiciones climáticas, sino también la vulnerabilidad de las personas de diversas regiones.

Estos son los estados con más muertes provocadas por rayos

La investigación reveló que los estados más afectados por defunciones asociadas a descargas eléctricas son Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

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En el Valle de México destacan municipios como San Felipe del Progreso y Villa Victoria, con la mayor cantidad de incidentes. Un “evento”, según uno de los especialistas, corresponde a la caída de un rayo en un área donde puede producir uno o varios decesos.

El riesgo se incrementa durante la temporada de lluvias, especialmente en regiones como la Sierra Madre Occidental y las zonas centro y sur del país. En estos lugares, la combinación de actividad eléctrica y carencias sociales resulta especialmente peligrosa.

Infografía sobre muertes por rayos en México: un rayo ilumina un paisaje rural, gráficos de estados y municipios afectados, y factores de riesgo y prevención.
México registró 2,470 muertes por rayos entre 1998 y 2021, afectando mayormente zonas rurales con infraestructura limitada y falta de prevención, según expertos de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Municipios rurales de Michoacán y Guerrero presentan una exposición particular por la coincidencia de ambos factores de riesgo.

El estudio pone en evidencia la influencia de factores como el acceso limitado a servicios médicos, la insuficiencia de infraestructura y la falta de educación sobre protocolos de protección.

Muchas víctimas, al no contar con refugios seguros, buscan amparo bajo árboles o permanecen al aire libre, lo que aumenta la probabilidad de sufrir descargas directas o accidentes por la corriente inducida. Incluso las viviendas pueden resultar mortales si no disponen de sistemas de pararrayos.

En décadas pasadas, la tasa de mortalidad en México por este motivo era considerablemente superior a la de países industrializados. El desplazamiento de pobladores hacia las ciudades ha contribuido a reducir el número de casos, ya que en los entornos urbanos existen mayores medidas de resguardo.

Para disminuir el impacto de estos accidentes, resulta imprescindible fortalecer la educación comunitaria, promover el acceso a pronósticos meteorológicos y garantizar que la información sea comprensible para todos y todas, incluidas las personas que hablan lenguas originarias.

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