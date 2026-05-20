Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,15 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,11% respecto al precio de cierre anterior de 20,13 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,21%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,7%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del 4,08% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,12%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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