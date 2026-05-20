En Chihuahua sí hay patrullas con escudo de Nueva York y presidente municipal lo defiende: “No es algo extraño”

Tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, defendió la colaboración en materia de seguridad con autoridades de Estados Unidos. (Crédito: X/@SoyBonillaMarco)

La tarde de este 19 de mayo el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, dio respuesta a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que exhibiera que en el municipio circulan patrullas municipales con el logo del Departamento de Policía de Nueva York(NYPD, por sus siglas en inglés).

Medida es legal, asegura presidente municipal de Chihuahua

Desde Palacio Nacional, la presidenta comentó: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”. Al tiempo que calificó la medida como “clasismo y racismo hacia los propios connacionales”, ya que no derivan de buenas prácticas.

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Al respecto, Bonilla defendió la utilización del logo de Nueva York en las patrullas, ya que se da bajo el esquema de “Corporaciones Hermanas porque en Chihuahua trabajamos con esquemas de capacitación y colaboración internacional para fortalecer la preparación de nuestra policía y lograr continuar siendo la mejor policía de México”.

El presidente municipal descartó que la estrategia implementada en su administración sea “extraña” y recordó que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador la aplicó cuando fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México -del 5 de diciembre del 2000 al 29 de julio de 2005- “contrató como asesor al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani”.

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La imagen presenta a Claudia Sheinbaum en un podio junto a un hombre que gesticula, flanqueando un vehículo de patrulla policial detrás de una valla, ilustrando una compleja narrativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe destacar que la presidenta Sheinbaum aseguró que este tipo de cooperación no es un acto legal y la calificó como un ejemplo de la “mentalidad neoliberal”.

Firma convenio se llevó a cabo en 2024

El origen del emblema en las patrullas se remonta al 29 de enero de 2024, cuando la coordinación de comunicación social del municipio publicó un comunicado en el que confirmó que el alcalde Marco Bonilla viajó al cuartel general del Departamento de Policía de Nueva York para firmar el convenio de colaboración.

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Lo acompañaron el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas; el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, y el oficial de la oficina de asuntos internacionales del NYPD, Luis Franco.

En esa gira, Bonilla se reunió con Rebecca Ulam Weiner, comisionada adjunta de Inteligencia y Contraterrorismo; John Hart, jefe de la División de Inteligencia, y el sargento Mohamed Karimzada, coordinador del programa de enlace interno de cooperación internacional.

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La gobernadora de Chihuahua declaró que es respetuosa de la Constitución. Crédito: X/@MaruCampos_G

Alcalde prefiere Chihuahua que Nueva York

En el mensaje de este martes, el alcalde de Chihuahua invitó a la presidenta Sheinbaum a visitar la capital:

“Me da gusto saber que a usted también prefiere a Chihuahua por encima de Nueva York. Por ello aprovecho para hacerle una invitación respetuosa. Durante su gestión ha visitado varias veces Ciudad Juárez y la Sierra Tarahumara, pero no hemos tenido la oportunidad de recibirla aquí en la capital. Ojalá pronto podamos recibirla en esta ciudad valiente, noble y leal”.

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El caso vuelve a tomar relevancia luego de la disputa que mantiene el gobierno federal con la gobernadora María Eugenia Campos, tras el operativo de seguridad que se llevó a cabo el 19 de abril de este año, mismo en el que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara.