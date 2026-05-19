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Nueva York y Chihuahua: qué se sabe sobre el acuerdo con el NYPD que acabó con su emblema en las patrullas

En enero de 2024, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, viajó al cuartel general del Departamento de Policía de Nueva York para firmar un convenio de colaboración

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El alcalde Marco Bonilla viajó a Nueva York para oficializar el acuerdo. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
El alcalde Marco Bonilla viajó a Nueva York para oficializar el acuerdo. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Las patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua con el emblema del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en su carrocería volvieron a poner al estado bajo la lupa este martes 19 de mayo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum negó que sea un acto legal y las usó como ejemplo de la “mentalidad neoliberal” que, a su juicio, marcó décadas de gobierno en México.

Según informes consultados por Infobae México, el acuerdo que dio origen al convenio, firmado en enero de 2024, contemplaba un intercambio en dos sentidos: el NYPD capacitaría a policías chihuahuenses, y el municipio compartiría sus propias prácticas de seguridad con la corporación neoyorquina.

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Los recientes cuestionamientos viene después de que Chihuahua protagonizara otra controversia de alcance federal, la participación de cuatro presuntos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la sierra del estado, un caso que se destapó tras un accidente automovilístico donde murieron dos extranjeros y dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Cabe señalar que las recientes acusaciones por los logos en las unidades son contra el municipio de Chihuahua—la ciudad capital, gobernada por el alcalde panista Marco Bonilla— y no contra el estado de Chihuahua, cuya titular es la gobernadora Maru Campos. Ambas entidades comparten nombre, pero son órdenes de gobierno distintos.

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El alcalde firmó el acuerdo en el cuartel general del NYPD en enero de 2024

El origen del emblema en las patrullas se remonta al 29 de enero de 2024, cuando la coordinación de comunicación social del municipio publicó un comunicado confirmando que alcalde Marco Bonilla viajó al cuartel general del Departamento de Policía de Nueva York para firmar el convenio de colaboración.

El alcalde Bonilla viajó en 2024 a Nueva York para oficializar el acuerdo: Crédito: Gobierno Municipal de Chihuahua
El alcalde Bonilla viajó en 2024 a Nueva York para oficializar el acuerdo: Crédito: Gobierno Municipal de Chihuahua

Según los datos oficiales, lo acompañaron el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas; el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, y el oficial de la oficina de asuntos internacionales del NYPD, Luis Franco.

El acuerdo mencionado tiene como objetivo capacitar a policías de la capital en los siguientes ejes:

  • Contraterrorismo
  • Investigación crimina
  • Operaciones especiales
  • Manejo de escena del crimen

El municipio lo presentó en aquel entonces como un logro, debido a que Chihuahua sería el primer municipio de México en alcanzar un acuerdo de ese tipo con el NYPD.

En aquella gira, Bonilla se reunió con Rebecca Ulam Weiner, comisionada adjunta de Inteligencia y Contraterrorismo; John Hart, jefe de la División de Inteligencia, y el sargento Mohamed Karimzada, coordinador del programa de enlace interno de cooperación internacional.

Fotografías oficiales de la reunión. Crédito: Gobierno municipal de Chihuahua.
Fotografías oficiales de la reunión. Crédito: Gobierno municipal de Chihuahua.

El intercambio no fue unidireccional, Bonilla también presentó ante los funcionarios neoyorquinos el funcionamiento de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital y los operativos de los elementos de la corporación municipal.

Según el comunicado, la capacitación de los equipos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arrancaría en febrero de 2024.

El municipio no ha informado públicamente cuántos elementos participaron ni tampoco cuándo termina este acuerdo.

Cabe señalar que el comunicado oficial no mencionó en ningún momento el uso del escudo del NYPD en vehículos de la corporación.

Sheinbaum trazó una línea entre aprender y copiar

En la mañanera de este martes, tras cuestionamientos de la prensa, la presidenta declaró que no es legal y enmarcó dichas acciones como expresión de “esta visión del pasado, de que lo mejor es lo que viene de fuera”.

La presidenta calificó de ilegal el uso de los emblemas extranjeros en patrullas de Chihuahua. Crédito: Presidencia de México
La presidenta calificó de ilegal el uso de los emblemas extranjeros en patrullas de Chihuahua. Crédito: Presidencia de México

La presidenta reconoció que retomar buenas prácticas de otras corporaciones es válido, pero colocar el sello de una ciudad extranjera en instituciones mexicanas no lo es.

Calificó esa actitud de “clasismo y racismo hacia los propios connacionales” y cerró con una frase directa: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”, con la que cuestionó en tono irónico si el alcalde podría decir lo mismo.

Por otra parte, Ghaleb Krame, experto en seguridad nacional y seguridad pública, salió en defensa del acuerdo. En una publicación en X, Krame sostuvo que exhibir el escudo del NYPD en las patrullas de Chihuahua no es ilegal, sino una práctica estándar conocida como patch exchange o intercambio simbólico de insignias, común entre corporaciones policiales de todo el mundo cuando firman convenios de cooperación.

Krame
Ghaleb Krame compartió su punto de vista de la situación mediante su cuenta de X.

El experto argumentó que el uso del emblema aliado no implica subordinación ni cesión de soberanía, sino el reconocimiento de una alianza profesional. Señaló que México ha mantenido convenios similares durante años con el FBI, la DEA y Europol, y que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fomenta la coordinación internacional en materia de seguridad sin prohibir emblemas conmemorativos de alianzas autorizadas.

Además, dirigió un mensaje directo a Sheinbaum. Le pidió no permitir que “reporteros mal informados la induzcan al error” y sugirió consultar a la Consejería Jurídica antes de pronunciarse sobre la legalidad del convenio.

El estado arrastra una crisis mayor por el caso CIA

La polémica del escudo llegó en un momento en que Chihuahua ya enfrentaba señalamientos de alcance nacional. El 19 de abril, dos extranjeros murieron en un accidente vehicular en la sierra del estado junto con dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)-incluido el director- cuando regresaban de un operativo.

Las investigaciones posteriores establecieron que se trató de cuatro hombres, presuntamente ligados a la CIA, quienes se integraron al convoy desde la salida de la ciudad, vestidos de civil, sin armas ni insignias.

Narcolaboratorio Chihuahua - Agentes CIA
La FGR ya investiga el actuar de las autoridades estatales. Foto: Infobae

Las últimas revelaciones afirman que estos hombres convivieron con Pedro Oseguera Cervantes, el titular de la AEI que murió aquel día. La Fiscalía estatal reconoció que su participación no fue notificada ni autorizada por instancias superiores.

La FGR abrió una línea de investigación para determinar si la Fiscalía estatal invadió competencias federales, y previamente el Senado citó a comparecer a la gobernadora Maru Campos -quien no asistió- y al entonces fiscal César Jáuregui, quien renunció al cargo tras el escándalo.

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