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Melate Retro hoy: resultados ganadores del último sorteo del martes 19 de mayo

La Lotería Nacional, publicó los números ganadores del último sorteo de Melate Retro. Consulta si fuiste ganador

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Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. (Jesús Avilés/ Infobae México)
Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La Lotería Nacional de México divulgó los números ganadores de su más reciente sorteo de Melate Retro llevado a cabo este 19 de mayo, en vivo desde la Sala de Sorteos de la Lotería Nacional en la Ciudad de México.

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas (hora local).

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Este sorteo, reconocido como uno de los juegos de mayor arraigo, tradición y popularidad en el país, ofrece una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Checa si resultaste ganador del último sorteo de esta noche.

Resultados del último sorteo de Melate Retro

  • Fecha: martes 19 de mayo de 2026.
  • Sorteo: 1635.
  • Bolsa acumulada: 7.3 millones de pesos.
  • Números ganadores: 5, 6, 7, 15, 33, 38.
  • Número adicional: 18.

¿Cómo ganar Melate Retro?

Los resultados de los sorteos de Melate Retro. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Melate Retro. (Lotería Nacional)

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

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Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un dígito adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.

Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Estas son las diferencias entre los dos tipos de sorteo de Melate. (Infobae México/Jovani Pérez)
Estas son las diferencias entre los dos tipos de sorteo de Melate. (Infobae México/Jovani Pérez)

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

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