El superalimento que protege tus arterias y rejuvenece tus células si lo comes tres veces a la semana

Los expertos en nutrición explican cómo pequeñas acciones en la cocina potencian los beneficios de este alimento esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer verduras forma parte de las recomendaciones centrales para mantener una buena salud; sin embargo, diversos análisis advierten que no todas aportan los mismos nutrientes ni en cantidades comparables.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicado en la revista Preventing Chronic Disease, desarrolló una clasificación de las verduras más saludables al comparar la densidad de nutrientes esenciales en relación con las calorías que contiene cada vegetal.

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Este ranking, que sigue vigente en nutrición y salud pública, señala que la selección adecuada de verduras puede ejercer un efecto significativo en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, más allá de simplemente aumentar su consumo diario.

En la lista generada por la CDC, existe una verdura que destaca por sus aporte nutricional y no sorprender saber que se trata del brócoli.

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Una investigación de referencia del CDC muestra qué opciones podrían cuidar mejor el corazón y la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brócoli: respaldo científico y beneficios concretos en la prevención de enfermedades

Si bien el brócoli no ocupa los primeros lugares del ranking, los científicos señalaron que sobresale por el intenso esfuerzo de la comunidad científica en torno a sus propiedades.

Y es que el brócoli es una de las verduras más estudiadas del mundo y mantiene el respaldo de organismos de salud como Mayo Clinic, que reconoce su perfil rico en fibra, vitamina C, folatos y vitamina K además de ser fuente de sulforafano, compuesto que se produce al picar o masticar este vegetal y pertenece al grupo de los isotiocianatos.

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Investigaciones publicadas en la revista Nature Microbiology reportan que extractos de brotes de brócoli, ricos en sulforafano, contribuyeron a reducir los niveles de glucosa en personas con prediabetes, con efectos especialmente notorios en ciertos subgrupos dependiendo de la microbiota intestinal de cada individuo.

Además, estudios difundidos en la revista Foods confirmaron que los microbrotes de brócoli permiten una absorción medible de sulforafano en seres humanos, sustentando la posibilidad de aprovechar estos compuestos bioactivos a través de la dieta diaria.

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Por su parte, en temas de salud cardiovascular, análisis citados por Science Daily sugieren que el brócoli puede ejercer un papel protector sobre la función vascular gracias a sus sustancias antioxidantes.

El brócoli también aporta beneficios para la salud cardiovascular gracias a la acción de sus antioxidantes, según estudios citados por Science Daily. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método de preparación influye en la cantidad de nutrientes disponibles

La evidencia científica advierte que la forma de preparación del brócoli y otras verduras modifica la disponibilidad de nutrientes.

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Según organizaciones como Mayo Clinic, la cocción prolongada y el desecho del agua pueden reducir la presencia de vitaminas hidrosolubles, especialmente la vitamina C.

Las recomendaciones de nutricionistas y especialistas apuntan a métodos como la cocción al vapor, el salteado rápido, el uso de microondas con poca agua, o el consumo crudo cuando las condiciones sanitarias lo permiten.

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Para beneficiar la formación de sulforafano, los expertos sugieren picar el brócoli y dejarlo reposar algunos minutos antes de cocinarlo. El exceso de calor puede anular la enzima necesaria para generar dicho compuesto.

Por su parte, los expertos señalan que basta con incluirlo en la alimentación tres veces por semana para obtener sus beneficios.

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También recomiendan no consumirlo en exceso, ya que en grandes cantidades puede producir inflamación.

El brócoli, respaldado por la comunidad científica y organismos de salud como Mayo Clinic, se reconoce por su elevado contenido de fibra, vitamina C y sulforafano.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación actual concluye que no existe una “verdura perfecta”, pero el brócoli sobresale por su respaldo científico y su presencia constante en estudios de salud poblacional, manteniéndose como un aliado dentro de una alimentación diversa y sostenida.

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