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Dirigente en Jalisco sacude a MC: asegura que el partido no va “ni a la esquina con el PRI, pero con Morena van a la cama”

Jorge Álvarez Máynez ha reiterado su rechazo en buscar alianzas con el partido tricolor o el PAN rumbo a las elecciones en 2027

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Laura Haro Ramírez, dirigente del PRI Jalisco, arremetió contra Movimiento Ciudadano por no querer alianza rumbo a elección en 2027. (Crédito: X/@LauHaro)

Los ánimos políticos rumbo a las elecciones en 2027 han comenzado a encenderse, luego de que la tarde de este 19 de mayo, la dirigente estatal del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, se lanzara en contra de Movimiento Ciudadano (MC) por no aceptar alianza con el tricolor:

Con nosotros (PRI) ni a la esquina, pero con Morena van a la cama”.

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Sin declaración contundente en caso Sinaloa

El comentario generó risas entre otros miembros del partido que la acompañaban en conferencia de prensa, aseguró que los emecistas se han “arrodillado” de manera reiterada ante el partido oficialista, escalando, incluso, a señalamientos en contra de Jorge Álvarez Máynez:

Díganme ustedes una declaración contundente media de su dirigente nacional en el tema de Sinaloa”.

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Cabe recordar que, el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer acusaciones contra 10 personas en Sinaloa, entre ellas funcionarios y exservidores de la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, quien también figuró en el listado. Las autoridades estadounidenses los acusaron de tener vínculos con la facción de Los Chapitos, relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Ilustración acuarela de la bandera de EE.UU., una mano señalando, un escudo de la DEA y varios hombres en estilo caricatura, con un mapa fronterizo y siluetas.
Una ilustración conceptual muestra la bandera de EE.UU., el escudo de la DEA y diversos funcionarios de caricatura, representando la compleja lucha antidrogas en la frontera entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haro Ramírez recordó la votación en el Congreso local, donde Morena y MC han votado en conjunto iniciativas en materia de desaparición de organismos como el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), así como el “aumento a las tarifas del agua”.

PRI iría solo en Jalisco para 2027

La dirigente estatal destacó que su preferencia personal es que el PRI compita en solitario en las elecciones intermedias de Jalisco de 2027, convencida de que esa ruta le permitiría recuperar votos. Aun así, reconoció una realidad electoral que matiza esa postura: “sabemos que a Morena le podemos ganar con un gran bloque opositor”.

Imagen dividida: Hombre sonriente con barba a la izquierda. A la derecha, mujer con blusa roja en un podio con el logo del PRI Jalisco.
Un hombre sonriente en un fondo naranja y una mujer, presuntamente parte del PRI Jalisco, dirigiéndose al público desde un podio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión entre ambas opciones atraviesa el debate interno del partido y tiene como telón de fondo las experiencias de 2021 y 2024. En ese ciclo, el tricolor sostuvo conversaciones con otras fuerzas para ir en coalición, aunque el acuerdo no prosperó. “En 2021, si hubiéramos ido todos juntos, que sí hubo pláticas, que no digan que no; sí tuvimos pláticas, ojalá y se animen a decirlo”, afirmó.

Recordó que el exgobernador Enrique Alfaro y el senador Clemente Castañeda respaldaron públicamente a Xóchitl Gálvez durante la campaña presidencial de 2024, llegando a señalar que la entonces candidata “era lo mejor”. Su conclusión fue directa: “Si hubiéramos ido todos juntos, hubiéramos ganado la mayoría en el Congreso de la Unión”.

Según la dirigente, Movimiento Ciudadano fue el que más posiciones perdió en todo el ciclo electoral previo: “De los 300 distritos ganó cero, cero, cero. ¿Dónde está esa alternativa poderosa?”.

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