Megamarcha de transportistas en CDMX 20 de mayo: a qué hora iniciará y qué vialidades serán afectadas

Más de veinte estados del país movilizarán contingentes hacia la Ciudad de México este 20 de mayo, en una de las protestas más grandes del año convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
Miles de transportistas, campesinos, madres buscadoras y representantes de sectores vulnerables se reunirán para exigir respuestas a demandas históricas de seguridad, justicia y mejores condiciones laborales.
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La cita está programada para las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Desde ese punto, los participantes avanzarán rumbo al Zócalo capitalino, atravesando algunas de las arterias más transitadas de la metrópoli.
Aunque los organizadores aclararon que no ingresarán vehículos pesados para evitar un colapso vial mayor, la presencia masiva de manifestantes podría desencadenar bloqueos, cierres parciales y afectaciones en avenidas clave.
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Fecha, hora y punto de partida de la megamarcha
La megamarcha de transportistas y campesinos se realizará el martes 20 de mayo.
La concentración comenzará a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma.
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De ahí, los contingentes marcharán a pie con destino al centro de la ciudad, siguiendo rutas que pueden variar según la organización interna y el arribo de grupos provenientes de otros estados.
Esta movilización está impulsada principalmente por ANTAC, que convocó a sectores como madres buscadoras, trabajadores del sector salud, campesinos, pensionados y sociedad civil organizada.
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La protesta busca visibilizar el descontento y la falta de soluciones a problemáticas que afectan a miles de familias mexicanas.
Vialidades afectadas por la marcha
Autoridades de la Ciudad de México advirtieron que la protesta podría provocar congestionamientos severos tanto en avenidas centrales como en autopistas de acceso, dada la magnitud de la convocatoria.
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Se prevén cierres o bloqueos en:
- Paseo de la Reforma (del Ángel de la Independencia hacia Torre del Caballito)
- Avenida Juárez (de Reforma a Eje Central)
- Eje Central Lázaro Cárdenas (especialmente en cruces con Avenida Juárez y Bellas Artes)
- Calles de acceso al Zócalo (5 de Mayo, Tacuba, Francisco I. Madero)
- Perímetro del Zócalo (20 de Noviembre, Plaza de la Constitución, Moneda)
A lo largo de la jornada, podrían registrarse bloqueos intermitentes en función de la llegada de contingentes de otras entidades.
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Estados participantes en la megamarcha
- Morelos
- Guanajuato
- Jalisco
- Estado de México
- Sinaloa
- Chihuahua
- Michoacán
- Veracruz
- San Luis Potosí
- Tlaxcala
- Guerrero
- Y al menos otros 10 estados del país, según ANTAC
Carreteras y autopistas con bloqueos previstos
- Autopista México-Querétaro
- Autopista México-Pachuca
- Autopista México-Puebla
- Carretera Federal México-Texcoco
- Autopista México-Cuernavaca
- Autopista y Carretera Federal México-Toluca
- Circuito Exterior Mexiquense
- Arco Norte
Exigencias principales de ANTAC y colectivos participantes
- Seguridad en carreteras y en todo el país
- Combate al robo al transporte de carga
- Justicia para transportistas asesinados o desaparecidos
- Apoyos económicos urgentes para el campo mexicano
- Pensiones justas para adultos mayores
- Atención digna en salud y educación
- Alto a la corrupción y a la impunidad
- Mejoras laborales para transportistas, agricultores, maestros y pensionados
- Acceso a medicamentos y apoyos para sectores vulnerables
- Precios de garantía para productos agrícolas
- Revisión de políticas para el campo
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