Megamarcha de transportistas en CDMX 20 de mayo: a qué hora iniciará y qué vialidades serán afectadas

Se prevé afectación de vialidades y autopistas como México-Querétaro, México-Pachuca y Circuito Exterior Mexiquense, por el arribo de contingentes de distintos estados (FB/ANTAC)

Más de veinte estados del país movilizarán contingentes hacia la Ciudad de México este 20 de mayo, en una de las protestas más grandes del año convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Miles de transportistas, campesinos, madres buscadoras y representantes de sectores vulnerables se reunirán para exigir respuestas a demandas históricas de seguridad, justicia y mejores condiciones laborales.

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La cita está programada para las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Desde ese punto, los participantes avanzarán rumbo al Zócalo capitalino, atravesando algunas de las arterias más transitadas de la metrópoli.

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) convoca a diversos sectores vulnerables a una megamarcha en la Ciudad de México el 20 de mayo, exigiendo derechos y visibilidad. (FB/ANTAC)

Aunque los organizadores aclararon que no ingresarán vehículos pesados para evitar un colapso vial mayor, la presencia masiva de manifestantes podría desencadenar bloqueos, cierres parciales y afectaciones en avenidas clave.

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Fecha, hora y punto de partida de la megamarcha

La megamarcha de transportistas y campesinos se realizará el martes 20 de mayo.

La concentración comenzará a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma.

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La movilización estará impulsada por ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, sumando a trabajadores de la salud, pensionados y sociedad civil. (FB/ANTAC)

De ahí, los contingentes marcharán a pie con destino al centro de la ciudad, siguiendo rutas que pueden variar según la organización interna y el arribo de grupos provenientes de otros estados.

Esta movilización está impulsada principalmente por ANTAC, que convocó a sectores como madres buscadoras, trabajadores del sector salud, campesinos, pensionados y sociedad civil organizada.

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La protesta busca visibilizar el descontento y la falta de soluciones a problemáticas que afectan a miles de familias mexicanas.

Vialidades afectadas por la marcha

Autoridades de la Ciudad de México advirtieron que la protesta podría provocar congestionamientos severos tanto en avenidas centrales como en autopistas de acceso, dada la magnitud de la convocatoria.

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Se prevén cierres o bloqueos en:

Paseo de la Reforma (del Ángel de la Independencia hacia Torre del Caballito)

Avenida Juárez (de Reforma a Eje Central)

Eje Central Lázaro Cárdenas (especialmente en cruces con Avenida Juárez y Bellas Artes)

Calles de acceso al Zócalo (5 de Mayo, Tacuba, Francisco I. Madero)

Perímetro del Zócalo (20 de Noviembre, Plaza de la Constitución, Moneda)

Se prevé afectación de vialidades y autopistas como México-Querétaro, México-Pachuca y Circuito Exterior Mexiquense, por el arribo de contingentes de distintos estados (FB/ANTAC)

A lo largo de la jornada, podrían registrarse bloqueos intermitentes en función de la llegada de contingentes de otras entidades.

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Estados participantes en la megamarcha

Morelos

Guanajuato

Jalisco

Estado de México

Sinaloa

Chihuahua

Michoacán

Veracruz

San Luis Potosí

Tlaxcala

Guerrero

Y al menos otros 10 estados del país, según ANTAC

Carreteras y autopistas con bloqueos previstos

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Carretera Federal México-Texcoco

Autopista México-Cuernavaca

Autopista y Carretera Federal México-Toluca

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Exigencias principales de ANTAC y colectivos participantes

Seguridad en carreteras y en todo el país

Combate al robo al transporte de carga

Justicia para transportistas asesinados o desaparecidos

Apoyos económicos urgentes para el campo mexicano

Pensiones justas para adultos mayores

Atención digna en salud y educación

Alto a la corrupción y a la impunidad

Mejoras laborales para transportistas, agricultores, maestros y pensionados

Acceso a medicamentos y apoyos para sectores vulnerables

Precios de garantía para productos agrícolas

Revisión de políticas para el campo