México

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

El hombre fue detenido como resultado de un operativo de la Semar en Nayarit

Guardar
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR
Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Audias Flores Silva quien fuera identificado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los hechos sobre el sujeto apodado El Jardinero y señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron informados el 4 de mayo.

PUBLICIDAD

El Jardinero fue procesado durante una audiencia realizada en el penal del Altiplano, en el Estado de México, según compartió el periodista Mario C. Rodríguez en el medio Milenio.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

CJNGEl JardineroNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Uber Mujeres llega a México: así podrás solicitar conductoras

Las pasajeras tendrán algunas opciones de reserva en ciertas ciudades

Uber Mujeres llega a México: así podrás solicitar conductoras

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 04 de mayo

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 04 de mayo

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

No le cortes el pelo a tu perro en temporada de calor: el error que puede poner en riesgo su salud

Lejos de ser una solución frente al calor, cortar el pelo a los perros representa un riesgo para su salud

No le cortes el pelo a tu perro en temporada de calor: el error que puede poner en riesgo su salud

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de mayo: reportan retrasos en la Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de mayo: reportan retrasos en la Línea 9
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

Golpe al CJNG en Colima: detienen a “El Chuky”, presunto jefe de plaza ligado a asesinatos

El Chapo no volverá a México: el juez Brian Cogan niega su extradición y descarta todas sus peticiones legales

FGR cita a declarar a 50 personas tras muerte de agentes estadounidenses en laboratorio clandestino de Chihuahua

Sentencian a estadounidense que traficaba armas para la Nueva Familia Michoacana: más de 20 fueron detectadas en Toluca

ENTRETENIMIENTO

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

Fey regresa al Auditorio Nacional, escenario donde rompió récord: fecha y precios para ‘Forever 17: The Happy Era’

Paulina Rubio llega tarde a audiencia donde se definirá el futuro de su hijo con Colate

Exatlón México: quién gana la Súper Villa hoy 4 de mayo

Motel anuncia conciertos en México: ciudades y preventa para los 20 años de ‘Dime Ven’

Beto Cuevas canta tras sismo en CDMX y convierte evacuación en momento viral

DEPORTES

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: “El boxeo me encontró a mí, fue accidental”

¡Adiós Lama, Lamita!: muere Eduardo Lamazón, emblemática voz de La Casa del Boxeo

Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

Chicharito adelanta cuándo dará a conocer su nuevo equipo