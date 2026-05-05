Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Audias Flores Silva quien fuera identificado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los hechos sobre el sujeto apodado El Jardinero y señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron informados el 4 de mayo.

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El Jardinero fue procesado durante una audiencia realizada en el penal del Altiplano, en el Estado de México, según compartió el periodista Mario C. Rodríguez en el medio Milenio.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

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