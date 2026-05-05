Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Audias Flores Silva quien fuera identificado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Los hechos sobre el sujeto apodado El Jardinero y señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron informados el 4 de mayo.
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El Jardinero fue procesado durante una audiencia realizada en el penal del Altiplano, en el Estado de México, según compartió el periodista Mario C. Rodríguez en el medio Milenio.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
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