Por qué la fatiga crónica y los problemas de tiroides podrían estar relacionados con los utensilios con los que cocinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas cocinas, la preparación casera de alimentos se relaciona con elecciones saludables y control sobre los ingredientes, pero poco se reflexiona sobre el papel que juegan los utensilios de cocina en la salud alimentaria.

La revisión de la literatura científica más reciente, junto con advertencias de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y agencias reguladoras internacionales, revela que el material y el estado de estos utensilios pueden influir notablemente en la calidad y la inocuidad de lo que llega al plato.

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La preocupación por la liberación de microplásticos y compuestos químicos en los alimentos ha crecido al ritmo de los estudios que demuestran cómo el calor, el desgaste y el uso prolongado de ciertos materiales facilitan el desprendimiento de partículas invisibles, pero detectables en laboratorio.

La OMS ha señalado que la exposición constante a algunos de estos compuestos puede tener efectos negativos a largo plazo en la salud humana, aunque los riesgos individuales dependen del tipo de material, el nivel de degradación y los hábitos de uso.

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Microplásticos y compuestos tóxicos en el entorno doméstico

Recientes investigaciones publicadas en Environmental Pollution confirman que alimentos cocinados con utensilios de plástico y sartenes antiadherentes pueden contener micro y nanoplásticos tras procesos habituales de cocción.

Los expertos coinciden en que el calor constante y el desgaste físico—como cortar, raspar o tallar superficies—son los principales mecanismos por los que estos materiales liberan fragmentos microscópicos.

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El problema no se limita solo a los plásticos de baja calidad. Incluso los utensilios de cocina con recubrimientos antiadherentes, fabricados con politetrafluoroetileno (PTFE), pueden desprender compuestos de la familia PFAS, conocidos como “químicos eternos” por su persistencia ambiental y biológica.

El ácido perfluorooctanoico (PFOA), un PFAS que ha sido restringido en muchas regiones tras su clasificación como cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), aún puede encontrarse en sartenes antiguas o importadas.

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La liberación de estas sustancias no ocurre de forma inmediata en utensilios nuevos, pero el riesgo aumenta con el uso repetido, la aparición de rayones y la degradación del recubrimiento.

Los estudios citados por organismos de salud señalan que una sartén visiblemente dañada o una tabla de plástico con marcas profundas incrementan la transferencia de partículas tóxicas a los alimentos, sobre todo en preparaciones calientes.

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Estudios recientes muestran que cocinar con utensilios de plástico o sartenes antiadherentes puede dejar microplásticos y compuestos tóxicos en los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos endocrinos y de fatiga crónica asociados a la exposición doméstica a PFAS y microplásticos

La OMS y la International Agency for Research on Cancer (IARC) han advertido que la exposición constante a PFAS y microplásticos, provenientes de utensilios de cocina deteriorados, puede tener consecuencias endocrinas.

Estos compuestos pueden interferir con la función tiroidea, ya que alteran la captación y el transporte de hormonas esenciales para la regulación metabólica y la producción de energía celular.

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Los PFAS, presentes en recubrimientos antiadherentes, han sido objeto de numerosas investigaciones por su capacidad para alterar el equilibrio hormonal, inducir estrés oxidativo y favorecer el desarrollo de trastornos como el hipotiroidismo.

El resultado clínico de esta disrupción endocrina es un descenso en la producción de energía mitocondrial, lo que se traduce en síntomas como letargo, debilidad muscular y malestar persistente, todos ellos característicos de la fatiga crónica.

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De acuerdo con organismos internacionales de salud, la relación entre la exposición a PFAS y disfunciones endocrinas no es teórica: el contacto continuo con utensilios dañados o plásticos sometidos a calor repetido incrementa la presencia de estas sustancias en los alimentos.

Aunque el impacto directo de los microplásticos aún está en estudio, la recomendación general es reducir la exposición innecesaria, especialmente en el caso de materiales visibles deteriorados y en preparaciones calientes.

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Recomendaciones de organismos de salud y expertos

Especialistas y entidades como la OMS coinciden en que no es necesario eliminar todos los utensilios de inmediato, sino priorizar el reemplazo de aquellos que presentan daños visibles o signos de desgaste avanzado. Entre las principales sugerencias destacan:

Evitar el uso de utensilios metálicos sobre sartenes antiadherentes para prevenir rayones.

Aplicar la regla del rayón: inspecciona tus sartenes antiadherentes bajo la luz. Si el recubrimiento está levantado, hay líneas profundas o se ve el metal del fondo, es momento de reemplazarlas de inmediato.

No calentar los sartenes vacíos a temperaturas altas.

Despedirse del plástico caliente: no uses espátulas de plástico negro en sartenes calientes ni calientes recipientes plásticos en el microondas; opta por madera, silicón de grado alimenticio o acero inoxidable.

Sustituir tablas de plástico muy rayadas por alternativas de madera, bambú o vidrio, que son más estables y menos propensas a liberar partículas.

Elegir utensilios de acero inoxidable, vidrio o hierro, que ofrecen mayor durabilidad y estabilidad química.

Descartar productos sin etiquetas claras de uso alimentario o sin certificaciones básicas.

La clave reside en la prevención: cuidar el estado de los utensilios, evitar el sobrecalentamiento y reemplazar de forma progresiva los materiales susceptibles a liberar tóxicos, sobre todo en la preparación de alimentos que requieren calor elevado.

Infografía detallada que ilustra las recomendaciones de expertos y la OMS sobre cuándo y cómo reemplazar utensilios de cocina, enfocándose en la detección de daños, la prevención del sobrecalentamiento y la selección de materiales seguros para una cocina saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque integral de la salud alimentaria

Las investigaciones científicas, junto con las advertencias de la OMS y agencias especializadas, respaldan la necesidad de revisar periódicamente los utensilios, priorizando materiales duraderos y confiables.

El riesgo de exposición a microplásticos y sustancias químicas como los PFAS aumenta con el uso repetido y el desgaste físico de sartenes y utensilios plásticos.

Aunque la toxicidad a largo plazo aún se investiga, adoptar hábitos preventivos disminuye la posible exposición a compuestos tóxicos, con posibles repercusiones en la salud endocrina.

La evidencia señala que la prevención y el reemplazo a tiempo de los utensilios dañados permiten reducir considerablemente los riesgos asociados a la disfunción tiroidea y la fatiga crónica, protegiendo así el bienestar integral a través de una decisión cotidiana y accesible.