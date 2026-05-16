Cómo influyen los componentes del jugo en la forma en que absorbemos azúcar

El jugo de naranja 100 % modera el impacto del azúcar en sangre gracias a sus fibras, minerales y polifenoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente puso en cuestión la idea de que todos los azúcares afectan del mismo modo a la salud humana, al demostrar diferencias claras entre los que provienen de jugo de naranja 100 % y los de bebidas azucaradas.

A pesar de que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) los catalogan juntos como “azúcares libres”, nuevos datos indican que su absorción, velocidad y efecto metabólico varían según el origen y la composición del alimento, lo que podría transformar las actuales recomendaciones nutricionales, según detalló Francisco A. Tomás-Barberán, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e integrante del equipo que realizó el estudio, en un artículo publicado en el portal de divulgación científica The Conversation.

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El jugo de naranja 100 % —sin aditivos ni azúcares añadidos— presentó un comportamiento diferente en el organismo al de los azúcares añadidos de ciertas bebidas. La investigación identificó que la matriz natural del jugo —compuesta por fibras, minerales y compuestos fitoquímicos— redujo el pico de glucosa en sangre tras el consumo en jóvenes sanos.

El nivel de glucosa a los 15 minutos del consumo de jugo de naranja puro fue de 95,9 mg/dL, frente a 108,7 mg/dL en el caso de la bebida azucarada sin jugo.

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El estudio comparó cuatro bebidas con concentraciones de jugo y azúcar variables: jugo de naranja 100 %, mezcla con 50 % de jugo, bebida con 0 % de jugo y bebida de control compuesta solo por 25 g de glucosa en agua.

Tras la ingesta, el pico máximo de glucosa se alcanzó con la bebida de control (134,6 mg/dL), seguida por el agua con azúcar (121,6 mg/dL) y por el jugo de naranja 100 % (113,8 mg/dL). A mayor proporción de componentes naturales en el jugo, más lenta resultó la absorción del azúcar.

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El estudio demuestra que el pico de glucosa tras consumir jugo de naranja 100 % es menor que con bebidas azucaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados y perfiles de respuesta

Los investigadores identificaron los mecanismos moleculares detrás de esas diferencias. Los polifenoles del jugo —como la hesperidina y la narirutina— interfirieron con las proteínas transportadoras de glucosa (SGLT1 y GLUT2) y compitieron por su entrada en el torrente sanguíneo.

Minerales como el potasio, el magnesio y el calcio presentes en el jugo potenciaron el almacenamiento de glucosa en tejidos como el músculo, mientras que las fibras alimentarias y el pH característico del jugo puro ralentizaron el vaciamiento gástrico y controlaron la transferencia del azúcar al intestino.

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El estudio clasificó a los participantes en dos categorías según su respuesta a la glucosa: respondedores altos, que experimentaron picos pronunciados tras consumir azúcares, y respondedores bajos, que presentaron incrementos menores independientemente de la bebida.

En los primeros, el jugo de naranja 100 % mostró una reducción marcada de los picos de glucosa frente a la bebida azucarada; en los respondedores bajos, la diferencia entre ambas bebidas fue mínima, por la protección metabólica propia de ese grupo.

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El autor del artículo señaló que el jugo de naranja 100 % representó una mejor opción para quienes presentaron mayores picos de glucosa, porque ofreció un perfil metabólico más suave y controlado. Para los respondedores bajos, la elección entre una y otra bebida no tuvo impacto glucémico relevante.

El jugo de naranja 100 % ofrece un perfil glucémico moderado para quienes presentan picos elevados tras consumir azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y alcance de la investigación

Todos los participantes eran hombres jóvenes y sanos, lo que dejó abierta la pregunta de cómo estos hallazgos se trasladan a poblaciones mayores, mujeres o personas con enfermedades metabólicas. Tomás-Barberán sostuvo que la matriz de la fruta constituyó una entidad biológica compleja con efectos reguladores propios, y se distanció de la idea de que el jugo puro es simplemente una gaseosa natural.

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El investigador concluyó que la ciencia avanza “alejándose de un mundo de alimentos ‘buenos’ y ‘malos’ hacia uno de ‘respondedores diversos’”. La evidencia disponible indicó que la individualidad biológica determina que el mismo vaso de jugo puede tener efectos distintos según quien lo consuma.