Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

El detenido estaría involucrado con el asesinato de 10 personas en Puebla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una persona que presuntamente estuvo involucrada con el homicidio de diez personas, de los cuáles siete pertenecían a una familia, mientras que otros tres eran trabajadores de la misma, fue detenida por autoridades ministeriales.

El asesinato ocurrió el pasado fin de semana en un rancho de Tehuitzingo, Puebla, en la mixteca poblana.

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Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado, dijo que fue el pasado lunes cuando se logró la aprehensión del involucrado en el caso ocurrido en la comunidad de Texcalapa, en el municipio mencionado. La fiscal no reveló la identidad del detenido y negó que se tratara del hijo de los padres de familia asesinados.

En conferencia de prensa con medios de comunicación, señaló que “es importante que les informe que el día de ayer esta fiscalía detuvo a una persona, un masculino que derivó de los actos de investigación por los hechos ocurridos en este inmueble”.

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Ratificó que una línea de investigación sería un problema familiar, y admitió que se trata de dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogadicción, así como conflictos familiares por tierras.

Un presunto implicado en el homicidio fue detenido el pasado lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pastor Betancourt rectificó los informes iniciales dados a conocer inicialmente: se trata de diez personas asesinadas, de las cuales, siete pertenecían a una familia y tres eran trabajadores de ellos. Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad de 16 y 15 años, así como un bebé de un mes, quien murió por asfixia al ser protegido por su madre. El resto fueron asesinador por arma de fuego.

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Detalló, en un informe, que elementos de la Fiscalía General del Estado recibieron a las 12:40 horas del pasado domingo 17 de mayo, el aviso del hallazgo de nueve cuerpos dentro de un rancho, así como una mujer herida de gravedad, con impacto de bala en la cabeza. Dicha mujer perdió la vida cuando era trasladada a un hospital.

En la zona se comisionaron peritos en criminalística de campo, agentes de investigación y elementos de diversas corporaciones.

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La víctimas fueron identificadas como: Cecilio de 55 años y Marcela 48, los padres de familia; así como sus hijos Roberto y José María. Entre las víctimas se encontraban también las sobrinas del presunto asesino, Carolina y Gabriela, así como su cuñada Martha. Los trabajadores del rancho, víctimas del asesinato, fueron identificados como Efrén, José y Kevin.

El hijo del matrimonio aparece en un video que fue difundido en redes sociales sin que se sepa cuándo fue grabado, donde señala a sus padres de ser los causantes de sus adicciones.

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