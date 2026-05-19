México

Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers”

La actriz explica que la decisión se basó en su número de seguidores y la falta de escándalos o proyectos recientes que le otorguen vigencia

Guardar
Google icon
Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers” (RS)
Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers” (RS)

La comediante mexicana Samia revela que fue rechazada para participar en La Casa de los Famosos México debido a que no cumple con los requisitos de popularidad exigidos por la producción.

En entrevista concedida al medio digital Frankesas de Frank Favela, la actriz explica que la decisión se basó en su número de seguidores y la falta de escándalos o proyectos recientes que le otorguen vigencia.

PUBLICIDAD

La producción exige seguidores y escándalos como criterio

La también actriz relata que los responsables del reality de Televisa le comunicaron: “Aquí no hay un escándalo, no hay vigencia, no hay ningún proyecto, no tienes followers, no hay, no hay manera”. Samia afirma que la negativa se fundamenta en la falta de controversias, presencia mediática reciente y actividad en redes sociales.

“No soy lo suficientemente famosa como para formar parte del concepto”, comenta .

PUBLICIDAD

Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)
Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)

Frente a este escenario, Samia decide enfocarse en su trabajo profesional. Comienza nuevos proyectos en Televisa, regresa a la televisión con series, concluye su participación en la producción Contrato de corazones y retoma sus shows de comedia. La comediante enfatiza: “Yo me puse a trabajar muy duro, comencé a hacer proyectos en Televisa, regresé a hacer series, terminé Contrato de corazones, volví a mis shows, hice muchas cosas”.

Samia responde con trabajo ante el rechazo

La negativa de la producción de La Casa de los Famosos México no detiene a Samia. En respuesta, la artista intensifica su presencia en la escena del entretenimiento y busca consolidarse en el medio. Retoma proyectos televisivos y demuestra que su carrera no depende de la exposición mediática que otorga un reality show. El testimonio de Samia exhibe los criterios de selección del programa, donde la cantidad de seguidores y la capacidad de generar polémica se imponen sobre la trayectoria profesional.

Perfil: Samia, comediante mexicana

Samia es reconocida por su participación en la comedia y la televisión mexicana. A lo largo de su carrera, destaca por su versatilidad y humor. Inicia su trayectoria en programas de parodia y se consolida como una de las voces femeninas más activas en el stand up y la actuación.

Su regreso a la televisión con proyectos como Contrato de corazones y su presencia constante en shows en vivo refuerzan su papel en la escena nacional. La comediante mantiene una base sólida de seguidores, aunque su perfil se orienta más al trabajo actoral y de comedia que a la polémica mediática.

Perfil: Samia, comediante mexicana (RS)
Perfil: Samia, comediante mexicana (RS)

Datos confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Para la edición 2026 de La Casa de los Famosos México, la producción mantiene como criterios principales el número de seguidores en redes sociales, la vigencia mediática y la presencia en proyectos recientes. Según lo relatado por Samia, el programa prioriza figuras que generan conversación digital, participan en escándalos o cuentan con proyectos en curso en televisión. Hasta el momento, la lista definitiva de participantes no se ha dado a conocer, pero la selección se orienta a perfiles con alto impacto mediático y capacidad de viralización.

Temas Relacionados

SamiaLa Casa de los Famosos MéxicoTelevisaRosa María Noguerónmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

La cantante aseguró que cuenta con protección y confirmó procesos legales en curso

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP: exigen que Mario Delgado aclarar desvíos de recursos

La movilización estudiantil demanda el reconocimiento del movimiento, aumento presupuestal y revisión de presuntas irregularidades administrativas

Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP: exigen que Mario Delgado aclarar desvíos de recursos

Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por desvío de 65 millones de dólares

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionó a dos ex servidores públicos por faltas administrativas graves

Inhabilitan hasta por 20 años a exfuncionarios de la Policía Federal por desvío de 65 millones de dólares

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

El abogado enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

¿Cómo prevenir un golpe de calor en bebés? Estas son las recomendaciones para protegerlos

La reciente ola de calor ha provocado la muerte de trece personas en México

¿Cómo prevenir un golpe de calor en bebés? Estas son las recomendaciones para protegerlos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón incursiona en el regional mexicano en medio de demandas, amenazas y una batalla legal con José Manuel Figueroa

Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

Cómo preparar una tisana ideal para calmar la ansiedad y mejorar el sueño

The Rolling Stones y Diablos Rojos del México lanzan colección especial de edición limitada

Cazzu desata indirectas de conductores de Sale el Sol, ¿dirigidas a Ventaneando?

DEPORTES

Estos serán los árbitros que impartirán justicia en la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Estos serán los árbitros que impartirán justicia en la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Experiencia PANINI Mundial 2026 en CDMX: cuánto cuesta entrar y cómo registrarse para disfrutar del evento

¿Qué pasó en la primera exhibición del documental de Cruz Azul?

Selección Nacional de México suma a César Montes y Luis Chávez a su concentración rumbo al Mundial 2026

Roland Garros 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo Grand Slam de la temporada desde México