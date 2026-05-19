Samia denuncia rechazo de La Casa de los Famosos México y revela requisitos para entrar: “No tienes followers” (RS)

La comediante mexicana Samia revela que fue rechazada para participar en La Casa de los Famosos México debido a que no cumple con los requisitos de popularidad exigidos por la producción.

En entrevista concedida al medio digital Frankesas de Frank Favela, la actriz explica que la decisión se basó en su número de seguidores y la falta de escándalos o proyectos recientes que le otorguen vigencia.

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La producción exige seguidores y escándalos como criterio

La también actriz relata que los responsables del reality de Televisa le comunicaron: “Aquí no hay un escándalo, no hay vigencia, no hay ningún proyecto, no tienes followers, no hay, no hay manera”. Samia afirma que la negativa se fundamenta en la falta de controversias, presencia mediática reciente y actividad en redes sociales.

“No soy lo suficientemente famosa como para formar parte del concepto”, comenta .

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Aldo de Nigris es el ganador de La Casa de los Famosos México 3 (Televisa)

Frente a este escenario, Samia decide enfocarse en su trabajo profesional. Comienza nuevos proyectos en Televisa, regresa a la televisión con series, concluye su participación en la producción Contrato de corazones y retoma sus shows de comedia. La comediante enfatiza: “Yo me puse a trabajar muy duro, comencé a hacer proyectos en Televisa, regresé a hacer series, terminé Contrato de corazones, volví a mis shows, hice muchas cosas”.

Samia responde con trabajo ante el rechazo

La negativa de la producción de La Casa de los Famosos México no detiene a Samia. En respuesta, la artista intensifica su presencia en la escena del entretenimiento y busca consolidarse en el medio. Retoma proyectos televisivos y demuestra que su carrera no depende de la exposición mediática que otorga un reality show. El testimonio de Samia exhibe los criterios de selección del programa, donde la cantidad de seguidores y la capacidad de generar polémica se imponen sobre la trayectoria profesional.

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Perfil: Samia, comediante mexicana

Samia es reconocida por su participación en la comedia y la televisión mexicana. A lo largo de su carrera, destaca por su versatilidad y humor. Inicia su trayectoria en programas de parodia y se consolida como una de las voces femeninas más activas en el stand up y la actuación.

Su regreso a la televisión con proyectos como Contrato de corazones y su presencia constante en shows en vivo refuerzan su papel en la escena nacional. La comediante mantiene una base sólida de seguidores, aunque su perfil se orienta más al trabajo actoral y de comedia que a la polémica mediática.

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Perfil: Samia, comediante mexicana (RS)

Datos confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Para la edición 2026 de La Casa de los Famosos México, la producción mantiene como criterios principales el número de seguidores en redes sociales, la vigencia mediática y la presencia en proyectos recientes. Según lo relatado por Samia, el programa prioriza figuras que generan conversación digital, participan en escándalos o cuentan con proyectos en curso en televisión. Hasta el momento, la lista definitiva de participantes no se ha dado a conocer, pero la selección se orienta a perfiles con alto impacto mediático y capacidad de viralización.