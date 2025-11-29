España

Qué sartén elegir si quieres invertir en calidad y salud, según un tecnólogo de alimentos: “Suele ser la mejor opción”

Más allá de la practicidad, una sartén tiene que elegirse por la seguridad alimentaria que ofrece

La sartén ha adquirido un papel central en la cocina doméstica, convirtiéndose en el instrumento imprescindible para la elaboración de una amplia variedad de platos, desde recetas sencillas hasta preparaciones más complejas. Sin embargo, la elección de este utensilio va mucho más allá de una simple cuestión estética o de precio, ya que puede influir de manera directa en el sabor, la textura y, sobre todo, en la seguridad alimentaria de los alimentos que consumimos. Así lo ha subrayado Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos especializado en Nutrición y Salud, quien ha destacado la importancia de seleccionar sartenes de calidad para garantizar la seguridad en la cocina, según ha recogido el medio fuente.

La preocupación por los materiales empleados en la fabricación de sartenes ha ido en aumento en los últimos años, especialmente tras la prohibición del perfluorooctanoico en 2020. Este compuesto, utilizado tradicionalmente en recubrimientos antiadherentes como el teflón, fue señalado por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea como posible cancerígeno y disruptor endocrino. La retirada del PFOA ha supuesto un avance, pero la atención se ha desplazado ahora hacia otras sustancias de la misma familia, los PFA’s (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), que continúan presentes en algunos utensilios de cocina y generan inquietud por su persistencia ambiental y toxicidad.

En tan solo 25 minutos puedes hacer estas recetas a la sartén

Mario Sánchez ha explicado que el verdadero problema no reside en el teflón en sí, sino en los PFA’s empleados para fijar este material a la sartén. Por este motivo, el experto ha recomendado identificar y evitar estos compuestos, señalando que existen en el mercado sartenes de teflón libres de PFA’s que, en principio, no deberían presentar riesgos para la salud.

El mercado actual ofrece una amplia gama de sartenes fabricadas con distintos materiales y recubrimientos, como teflón, piedra, cerámica, hierro fundido, acero inoxidable, esmalte vitrificado o cobre. No obstante, Mario Sánchez ha resaltado las ventajas del acero inoxidable, considerándolo la opción más recomendable desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Según ha afirmado el tecnólogo de alimentos, “el acero inoxidable siempre suele ser la mejor opción en la cocina, y en las sartenes no es para menos”.

Ventajas del acero inoxidable y recomendaciones de uso

Aunque básicamente se puede usar cualquier superficie de acero inoxidable para eliminar malos olores, no es recomendable usar objetos cortantes o punzocortantes como cuchillos. Foto: (iStock)

Las sartenes de acero inoxidable se han consolidado como una de las alternativas más seguras y duraderas para cocinar. El experto ha asegurado que, si tuviera que elegir una sartén, optaría sin dudarlo por este material, ya que es inerte y no transfiere componentes tóxicos a los alimentos. Además, ha destacado su facilidad de limpieza, su compatibilidad con el lavavajillas y su resistencia a la acumulación de bacterias, a diferencia de otros materiales como la madera.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que, aunque las sartenes de acero inoxidable no son antiadherentes y pueden resultar menos prácticas para algunos usuarios, gozan de gran prestigio en la cocina profesional por su robustez y su resistencia al calor, la corrosión y los arañazos. Su superficie lisa facilita la limpieza y evita la acumulación de suciedad. No obstante, Mario Sánchez ha reconocido que el manejo de estas sartenes puede resultar complicado al principio, aunque ha asegurado que existen trucos sencillos para superar esta dificultad.

El propio experto ha admitido que, en su hogar, también utiliza sartenes de teflón, que procura sustituir en cuanto detecta signos de deterioro. Ha señalado que el desgaste de los utensilios depende en gran medida de la destreza del usuario, ya que un uso inadecuado puede acelerar el deterioro de las sartenes.

Características de otros materiales habituales

La suciedad de las sartenes de acero inoxidable puede persistir si no se utilizan los productos adecuados. (Adobe Stock)

La OCU ha elaborado una lista con las principales características de los materiales más comunes en la fabricación de sartenes. El teflón, por ejemplo, destaca por su capacidad antiadherente, lo que facilita la cocción y la limpieza, aunque requiere evitar arañazos y temperaturas excesivas para conservar sus propiedades. Este recubrimiento suele aplicarse sobre sartenes de aluminio o acero inoxidable.

En el caso de la cerámica, las sartenes también ofrecen propiedades antiadherentes y soportan altas temperaturas, pero su superficie rígida puede dañarse con facilidad y tienden a perder la antiadherencia antes que otros materiales, según ha indicado la OCU.

El hierro fundido, por su parte, se caracteriza por acumular y distribuir el calor de manera uniforme y progresiva, resultando idóneo para cocinar a la plancha. Sin embargo, carece de propiedades antiadherentes y requiere un proceso de curado, que consiste en aplicar aceite o grasa y calentar la sartén para crear una capa protectora permanente. Entre sus inconvenientes, la OCU ha señalado el calentamiento lento y el peso elevado.

