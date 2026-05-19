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Semarnat frena proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual: así lo confirmó su titular, Alicia Bárcena

Ambientalistas y población civil se opusieron al proyecto por el impacto ambiental que tendría en la zona

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El parque acuático tenía planeada la destrucción de más de 90 hectáreas de selva y manglar. (Barceló.com)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció esta tarde en conferencia de prensa que no será aprobado el proyecto Perfec Day que había sido propuesto por la empresa de cruceros Royal Caribbean.

Alicia Bárcena, titular de la dependencia, señaló que “la empresa busca desistirse del proyecto pero queremos anunciar que nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”.

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El parque acuático tenía planeada la destrucción de más de 90 hectáreas de selva y manglar para incluir más de 30 toboganes, piscinas, playas artificiales, restaurantes y bares, además de recibir hasta 20,000 visitantes diarios en una comunidad que apenas rebasa los 2,600 habitantes.

Diversas organizaciones ambientales y habitantes de Mahahual advirtieron que la construcción amenazaba con destruir arrecifes, manglares y hábitats de especies protegidas como el ocelote y tortugas marinas.

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Sin embargo, ante la presión mediática, a la que se sumaron ambientalistas, influencers y población civil la dependencia encargada de la protección al medio ambiente ha suspendido de manera definitiva el proyecto turístico.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció esta tarde en conferencia de prensa que no será aprobado el proyecto Perfec Day que había sido propuesto por la empresa de cruceros Royal Caribbean. (@Semarnat)

El freno a un mega parque acuático que salvó Mahahual

Sin duda, la decisión de la dependencia marca un hito y un antecedente ante este tipo de proyectos que durante años han afectado diversos ecosistemas y comunidades del país.

Sin embargo, una acción que ha marcado la diferencia fue la fuerte presión y movilización que se llevó a cabo en redes sociales e internet con el hastag #salvemosmahahual al cual se sumó no solo población civil sino varios influencer que hicieron un llamado a la recaudación de firmas.

Incluso el grupo de fans de la famosa banda de de K Pop, BTS, conocidas como las ARMYS hicieron un llamado a su fandom para unirse y protestar contra el proyecto.

(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)
(Belem Segura Alvarez/Army's Unidas MX/Captura de pantalla)

Presidencia respaldó la protección ambiental en Mahahual

Recientemente, durante La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado “no debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante, particularmente para los arrecifes”.

En este sentido, y luego de que la presidenta ordenara una revisión exhaustiva para proteger el ecosistema de la región la Semarnat ha dado a conocer su resolución.

También en días anteriores, ante la presión pública y la convocatoria a movilizaciones contra el desarrollo impulsado por Royal Caribbean, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que su administración acataría la resolución que determinara Semarnat, pero insistió que apoyaría el crecimiento económico del estado siempre que fuera sustentable.

Una tortuga marina con caparazón marrón y anaranjado nada en aguas azules claras. Debajo hay un arrecife de coral colorido y peces pequeños.
Diversos especialistas han advertido sobre los riesgos ambientales del proyecto turístico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el inicio del proyecto, colectivos ambientalistas denunciaron que Perfect Day representaba un riesgo ambiental grave para Mahahual. Señalaron repercusiones como la pérdida de hábitat para fauna marina y el deterioro progresivo del ecosistema, uno de los más valiosos de México.

Durante un tiempo activistas lograron que las autoridades federales intervinieran a través de la Profepa, la cual suspendió temporalmente el desarrollo.

Sin embargo, el recurso de amparo había sido retirado hace algunos días y la construcción había continuado ante lo cual Sheinbaum instruyó a Semarnat a “garantizar en todo momento la protección al ecosistema de la región”.

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