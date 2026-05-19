México

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Se reportan seis detenidos, quienes habrían operado en rutas marítimas utilizadas para mover estupefacientes hacia zonas de alta afluencia turística

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Las seis personas detenidas cayeron en dos operativos distintos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Las seis personas detenidas cayeron en dos operativos distintos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un operativo contra el narcomenudeo marítimo en el norte de Quintana Roo dejó seis personas detenidas, quienes presuntamente integraban una red dedicada al traslado de cannabis desde el puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox, utilizando rutas marítimas para abastecer puntos de distribución en playas y zonas hoteleras, según la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos habrían recibido pagos semanales de entre 3 mil y 5 mil pesos por participar en el traslado de droga hacia la isla.

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Dos operativos, tres detenidos en cada uno

Las capturas ocurrieron tras dos operativos realizados en la zona. Uno de ellos se llevó a cabo en la calle Charal, en el centro de Holbox, donde agentes ministeriales sorprendieron a tres personas manipulando paquetes con hierba seca con características similares a la marihuana.

Entre los detenidos fueron identificados Osmar Vladimir “N”, Yudielkys “N”, Ariel Alejandro “N”, Mario Rubén “N”, alias “Chaparro”, Juan José “N”, alias “JJ”, y Yeimi “N”.

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La Fiscalía estatal, encabezada por Raciel López Salazar, sostuvo que los detenidos formaban parte de la estructura logística de un grupo criminal con presencia en la región y cuya función consistía en mover droga hacia Holbox para evitar controles de vigilancia en el puerto.

El operativo ocurrió en medio de un contexto de tensión en municipios como Lázaro Cárdenas y Chiquilá, donde persiste preocupación por hechos violentos y desapariciones recientes.

El pasado fin de semana se reportó la privación ilegal de la libertad de un hombre y una mujer en la zona, aunque la Fiscalía no informó avances sobre las investigaciones ni reveló la identidad de las víctimas.

El hermetismo de las autoridades incrementó la incertidumbre entre pobladores y trabajadores del sector turístico, quienes evitaron pronunciarse públicamente por temor a represalias de grupos criminales vinculados con el control de rutas marítimas y actividades de distribución de droga.

Disputa criminal en el norte del estado

Investigaciones y reportes periodísticos han documentado, en la zona de Chiquilá y Holbox, la operación de células criminales locales dedicadas principalmente al narcomenudeo, la extorsión y el control de rutas marítimas, sin que hasta ahora se haya confirmado la presencia de una sola organización dominante en la región.

De acuerdo con estos antecedentes, los grupos que operan en el área funcionan como estructuras fragmentadas o “jefes de plaza” que disputan el control territorial en un contexto de alta movilidad criminal, especialmente en zonas turísticas y puntos de conexión marítima, lo que ha derivado en episodios recurrentes de violencia e incertidumbre entre habitantes y prestadores de servicios.

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