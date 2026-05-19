“El Cóndor”, exguardaespaldas del Chapo Guzmán, promueve amparo y asegura estar detenido de manera ilegal

"El Condor" era un hombre cercano a Joaquín Guzmán Loera (Foto: elarsenal.net)

Carlos Manuel Hoo Ramírez, quien fuera guardaespaldas y secretario de Joaquín El Chapo Guzmán promovió un amparo en el que asegura que su sentencia de más de 12 años de prisión ya fue resuelta.

Los hechos fueron informados por por el periodista Víctor Ornelas, quien publicó los hechos a través de sus redes sociales el 17 de mayo.

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El 10 de octubre de 2025 se dictó sentencia condenatoria contra Hoo Ramírez, con una pena de 12 años y veintidós días de prisión, más trescientos días multa equivalentes a 19 mil 131 pesos.

Contra dicha resolución, tanto el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado como el sentenciado y su defensa interpusieron recurso de apelación, radicado ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Segundo Circuito, con sede en Culiacán.

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La defensa del sentenciado estimó que la condena habría finalizado el 16 de marzo de 2026, sin que se hubiera ordenado la libertad del hombre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo anterior, el 19 de marzo de 2026 presentó escrito ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Segundo Circuito solicitando que se ordenara la libertad de Hoo Ramírez; sin embargo, mediante acuerdo del 20 de marzo de ese año, la superioridad negó lo peticionado.

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El 23 de marzo del mismo año, la misma solicitud fue formulada ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con resultado idéntico: negativa en acuerdo de la misma fecha. Al momento de la presentación de la demanda de amparo, Carlos Manuel Hoo Ramírez se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La ausencia de pronunciamiento sobre si la pena de prisión impuesta a Hoo Ramírez está o no compurgada no se limita a una omisión formal: en la práctica, se traduce en la continuación de la privación de libertad del quejoso, le impide ejercer sus derechos de manera efectiva y genera una situación de incertidumbre jurídica.

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La otra demanda de “El Cóndor”

Cabe recordar que en enero de 2024 Hoo Ramírez presentó un amparo en contra de la sentencia en su contra por delincuencia organizada. En dicha ocasión el sujeto argumentaba que durante su proceso fueron usados testimonios de testigos protegidos que también participaban en acciones judiciales contra El Chapo.

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Carlos Manuel Hoo Ramírez, conocido como El Cóndor, pasó de las filas del Ejército mexicano a convertirse en guardaespaldas y secretario de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exlíder del Cártel de Sinaloa. El vínculo entre ambos terminó el 22 de febrero de 2014, cuando los dos fueron capturados juntos en el condominio Miramar de Mazatlán, Sinaloa.

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El hombre había pertenecido al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano, una unidad de élite. En el año 2000 abandonó la institución castrense por razones familiares, y fue a partir de entonces cuando el grupo criminal lo reclutó para proteger al capo.