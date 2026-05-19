En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le interpuso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos

En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le puso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos (Foto: @gerardoortiz, Instagram)

En Querétaro las autoridades impusieron un veto a Gerardo Ortiz por interpretar narcocorridos en espectáculos públicos, como parte de una política estatal que prohíbe cualquier manifestación musical que haga apología del delito o exalte figuras ligadas al crimen organizado.

La sanción se aplica tanto en conciertos como en ferias y otros eventos masivos. El gobierno estatal advirtió que los artistas y organizadores que incumplan estas restricciones pueden recibir multas de hasta un millón de pesos y enfrentar la suspensión inmediata de sus eventos.

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Multas millonarias y antecedentes recientes

La regulación que prohíbe los narcocorridos en Querétaro no es nueva. Desde años anteriores, los reglamentos municipales y estatales establecieron que las canciones que promuevan la violencia o actividades delictivas quedan fuera de cualquier espectáculo.

Un año atrás, el cantante Edén Muñoz recibió una multa de 600 mil pesos tras interpretar un fragmento de un tema considerado apología del delito durante su presentación en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Este caso sentó un precedente, pues las autoridades reiteraron su postura de mantener el orden en los recintos públicos.

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El pasado viernes 15 de mayo del 2026, Gerardo Ortiz se presentó en la Feria del Grano y la Cantera celebrada en el municipio de Pedro Escobedo para conmemorar la fundación de la ciudad, pero el famoso cantó canciones que hacen apología al delito y a la delincuencia.

En medio de la polémica, Gerardo Ortiz lanza su nuevo álbum "El Ejemplar" Crédito: Instagram/ @gerardoortizoficial

Lineamientos estrictos para conciertos y ferias

Las reglas en Querétaro exigen que los organizadores y promotores entreguen con anticipación el repertorio musical que se interpretará en cada evento. Si durante el concierto se detectan canciones que ensalcen la violencia o el crimen organizado, las autoridades pueden clausurar el recinto de forma inmediata.

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El incumplimiento puede derivar en multas de hasta 10 mil UMAS, equivalentes a más de un millón de pesos. Además, los artistas reincidentes pueden ser vetados y perder el derecho a presentarse de nuevo en el estado.

¿Por qué Querétaro prohíbe los narcocorridos?

Las autoridades estatales argumentan que los narcocorridos alteran el orden público y pueden influir negativamente en los asistentes, especialmente jóvenes. El objetivo es evitar la normalización de la violencia y proteger la seguridad durante espectáculos masivos. El repertorio debe apegarse a lineamientos claros, y los promotores asumen la responsabilidad de vigilar su cumplimiento, además de firmar convenios donde se comprometen a evitar este tipo de temas.

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Sanciones para artistas y organizadores

Las medidas aplicadas por el gobierno estatal y los 18 municipios de Querétaro incluyen lo siguiente: multas económicas para quienes interpreten canciones consideradas apología del delito, suspensión inmediata de conciertos o espectáculos, clausura de recintos y veto para artistas reincidentes. La sanción puede recaer tanto en los músicos como en promotores, dueños de recintos y cualquier responsable del evento.

El cantante insistió en que muchos de los rumores difundidos sobre su caso son falsos. (Facebook)

El caso de Gerardo Ortiz y el debate nacional

La decisión de vetar a Gerardo Ortiz se inscribe en un contexto nacional donde varios estados, como Chihuahua, Baja California y Estado de México, han endurecido sus posturas frente a los narcocorridos. El debate sigue dividiendo opiniones: algunos defienden este género como expresión cultural, mientras otros lo asocian con la difusión de la violencia y la exaltación del crimen organizado.

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El gobierno de Querétaro invita a consultar los comunicados oficiales y el Reglamento de Espectáculos Públicos para conocer los detalles sobre las prohibiciones y las consecuencias legales. El control sobre los contenidos musicales en espectáculos públicos responde a la intención estatal de mantener la seguridad y la paz social.