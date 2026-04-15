Muere recién nacido encontrado en bote de basura del Tecnológico de Ecatepec

El área de sanitarios femeniles del TESE fue acordonada por autoridades tras el hallazgo del menor.

El recién nacido que fue encontrado al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) este 14 de abril, murió el mismo martes. El hallazgo del menor, aún con el cordón umbilical y la placenta, ocurrió en un bote de basura dentro de los baños para mujeres del plantel educativo. A pesar del traslado urgente al Hospital General Dr. José María Rodríguez, el bebé murió horas después debido a las complicaciones derivadas de las condiciones en que fue abandonado.

Las autoridades municipales informaron que el personal de intendencia localizó al recién nacido alrededor de las 7:00 de la mañana, mientras realizaban labores de limpieza. El hallazgo generó una reacción inmediata: elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil de Ecatepec acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios. El bebé, de sexo masculino, fue atendido en el lugar y después trasladado de emergencia al hospital, donde su estado de salud fue calificado como crítico.

El personal médico del Hospital General Dr. José María Rodríguez confirmó el fallecimiento del menor cerca de las 13:05 horas. Las primeras indagatorias apuntaron a que la falta de atención inmediata tras el parto y el sitio donde fue dejado influyeron en el deceso del recién nacido. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por el delito de abandono de persona y revisó las cámaras de videovigilancia del plantel para identificar a la persona responsable del abandono.

La comunidad educativa exigió mayor seguridad tras el hallazgo

El caso provocó reacciones entre estudiantes, docentes y vecinos del TESE, quienes manifestaron indignación y exigieron a las autoridades reforzar los protocolos de seguridad en la institución. Directivos del tecnológico aseguraron su colaboración con la Fiscalía del Estado de México y reiteraron su disposición para aportar cualquier información que facilite la investigación.

Servicios de emergencia trasladaron al menor al Hospital General Dr. José María Rodríguez, donde se confirmó su fallecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad expresó solidaridad con el menor y lamentó que hechos de este tipo se repitan en el Estado de México. El abandono de recién nacidos ocurre con cierta frecuencia en la entidad, aunque no se ha precisado cuántos casos similares han sido denunciados durante 2026.

Fiscalía estatal asumió la investigación y rastrea a la madre

La Fiscalía estatal intensificó la búsqueda de la madre o de los posibles responsables que habrían dejado al infante en la institución académica. Las autoridades no descartaron que la persona responsable pueda ser estudiante o trabajadora del propio tecnológico. Al cierre del día, la Fiscalía del Estado de México mantenía abiertas varias líneas de investigación mientras analizaba las grabaciones de las cámaras y recababa testimonios del personal y estudiantes presentes en el plantel.

La muerte del recién nacido en el TESE volvió a colocar en el centro del debate la urgencia de contar con mayores medidas de prevención y atención a madres en riesgo, así como la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional en los espacios educativos del Estado de México.