México

Batido energético de frutas: receta casera para despertar la mente cansada

Una bebida fresca con ingredientes naturales que combina sabor, textura y una preparación sencilla para acompañar jornadas de estudio o trabajo

Guardar
Google icon
Vaso de batido de frutas en capas con hielo, menta, bayas, mango y chía, junto a un bol de frutas frescas, cuaderno y tarjeta "MENTE ACTIVA" en mesa de madera.
El batido de frutas es una opción natural para recuperar energía y combatir el cansancio mental sin recurrir a bebidas industrializadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cansancio mental aparece, muchas personas buscan opciones rápidas para recuperar energía sin recurrir a bebidas industrializadas. Los batidos de frutas se han convertido en una alternativa práctica por su frescura, sabor y aporte natural de nutrientes.

Esta preparación combina ingredientes conocidos por su contenido de vitaminas, fibra y azúcares naturales. Además de ser sencilla, puede consumirse durante el desayuno o como colación a media tarde.

PUBLICIDAD

La textura cremosa y el equilibrio entre dulce y fresco hacen de esta bebida una opción ideal para quienes necesitan una pausa revitalizante en jornadas largas de trabajo o estudio.

Ingredientes y preparación para un batido revitalizante

Un vaso de batido de frutas amarillo sobre una mesa de madera, rodeado de ingredientes frescos: mango, plátano, arándanos, espinacas y una receta.
Los ingredientes del batido revitalizante, como plátano, fresas y naranja, ofrecen una combinación equilibrada de vitaminas y sabor fresco. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 plátano maduro
  • 1 taza de fresas
  • 1 naranja exprimida
  • 1 cucharada de miel
  • 1 taza de leche o bebida vegetal
  • 3 nueces
  • Hielo al gusto

Preparación

  • Lava y desinfecta las fresas.
  • Pela el plátano y córtalo en trozos.
  • Coloca todas las frutas en la licuadora.
  • Agrega el jugo de naranja, la leche y las nueces.
  • Incorpora la miel y el hielo.
  • Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Sirve frío y consume al momento.

La combinación de frutas aporta un sabor equilibrado, mientras las nueces añaden una textura suave y un toque diferente que complementa la bebida.

PUBLICIDAD

Beneficios de incluir frutas en bebidas naturales

Vaso de batido de frutas de capas rojas y amarillas con espuma, decorado con menta y carambola, rodeado de plátanos, arándanos, frambuesas, naranjas y espinacas en una mesa de madera.
El consumo de batidos naturales con frutas frescas proporciona fibra, minerales y antioxidantes beneficiosos para una alimentación equilibrada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas contienen vitaminas, minerales y antioxidantes que forman parte de una alimentación equilibrada. Incorporarlas en batidos permite aprovechar su sabor de manera práctica y refrescante.

Las nueces también suman textura y nutrientes a esta receta. Su mezcla con frutas cítricas y dulces crea un contraste agradable que vuelve más atractiva la bebida.

Otra ventaja es que este tipo de preparación puede adaptarse fácilmente. Algunas personas agregan avena, semillas o yogur para obtener una consistencia más cremosa y personalizada.

Una opción fresca para combatir el agotamiento diario

Un batido de frutas en capas (morado, mango, verde) con granola, arándanos y naranja en un vaso, rodeado de frutas frescas y una tarjeta de receta.
Esta preparación destaca por su equilibrio entre dulce y cítrico, convirtiéndose en un aliado refrescante para mantener la energía durante el día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano aporta carbohidratos naturales, las fresas ofrecen frescura y la naranja añade un toque cítrico que realza el sabor del batido. Juntos crean una bebida ligera y agradable para cualquier momento del día.

Otro de los atractivos de esta receta es su facilidad de preparación. No requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, por lo que puede elaborarse en pocos minutos desde casa.

Servido bien frío, este batido energético de frutas se convierte en una alternativa refrescante para quienes desean mantenerse activos y disfrutar una bebida natural con un sabor intenso y equilibrado.

Temas Relacionados

Batido de frutasFrutasEnergíamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El mal olor en las axilas que no desaparece con desodorante puede ser señal de una enfermedad

Detectar a tiempo la causa del mal olor corporal que no responde a la higiene facilita el diagnóstico de enfermedades o infecciones

El mal olor en las axilas que no desaparece con desodorante puede ser señal de una enfermedad

¿No tener hijos afecta la salud de las mujeres? En México solo el 4.4% decide no ser madre

En sectores como la medicina, todavía existe desaprobación ante el embarazo durante etapas de formación avanzada

¿No tener hijos afecta la salud de las mujeres? En México solo el 4.4% decide no ser madre

Temblor hoy 19 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Relevo en la Fiscalía de Chihuahua: Maru Campos nombra nuevo encargado en medio del escándalo CIA

La Gobernadora de Chihuahua designa a Javier Sánchez Herrera al frente de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas

Relevo en la Fiscalía de Chihuahua: Maru Campos nombra nuevo encargado en medio del escándalo CIA

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: se cumplen cinco días del bloqueo sobre Av. Dr. Río de la Loza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 19 de mayo: se cumplen cinco días del bloqueo sobre Av. Dr. Río de la Loza
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

“El Cóndor”, exguardaespaldas del Chapo Guzmán, promueve amparo y asegura estar detenido de manera ilegal

ENTRETENIMIENTO

Ulises de la Torre defiende haberse convertido en taquero tras años en la televisión: “Cualquier trabajo legal es digno”

Ulises de la Torre defiende haberse convertido en taquero tras años en la televisión: “Cualquier trabajo legal es digno”

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le interpuso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos

Así se vivió el Tecate Emblema 2026: Cazzu evitó temas de Nodal y Ángela Aguilar y Zara Larsson deslumbró con su pop

¿Contra Ventaneando y Pati Chapoy? Cazzu lanza fuerte respuesta a quienes critican su físico: “Tiene mucha celulitis”

DEPORTES

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Boletos Pumas vs Cruz Azul: precios, preventa y cómo comprar en Ticketmaster para la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026