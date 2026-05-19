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Así fue el momento en que Jorge Campos lloró por la clasificación de Pumas a la final del Clausura 2026 Liga MX

El “Brody” se mostró conmovido por el trabajo de Efraín Juárez de llevar al club a la final del torneo mexicano

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Jorge Campos llora por la clasificación de Pumas a la final del torneo
Jorge Campos llora por la clasificación de Pumas a la final del torneo (TikTok/ Farsantes con Gloria)

Pumas está en la final del Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo de Efraín Juárez logró sacar el resultado que necesitaban en Ciudad Universitaria para instalarse en la pelea por el campeonato ante Cruz Azul. En cuanto el árbitro concluyó el encuentro, la afición explotó en júbilo. Las gradas pintadas auriazul se entusiasmaron con la clasificación del conjunto universitario.

Pero, una de las celebraciones que conmovió al público fue la de Jorge Campos. El histórico arquero surgido de la cantera de Pumas también celebró que su club pasara a la final en la pelea por el título. Fue por medio de redes sociales que se dio a conocer un video que captó la emoción del Brody.

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La cuenta Farsantes con Gloria de Christian Martinoli y Luis García se encargó de viralizar este momento, fue compartido en redes y rápidamente se volvió viral ya que mostró a El Inmortal conmovido hasta las lágrimas por el trabajo de Efraín Juárez en la dirección del club.

Durante la narración de Christian Martinoli del pase de Pumas a la final del Clausura 2026 de la Liga MX, Jorge Campos se mostró emocionado por la clasificación de su equipo, el sentimiento fue tanto al grado que derramó algunas lágrimas y captaron el llanto del histórico arquero que surgió de la cantera universitaria (Tik Tok/ Farsantes con Gloria)

Jorge Campos se conmueve hasta las lágrimas por el pase a la final de Pumas

Durante la cobertura de Azteca Deportes, Christian Martinoli narró el pase de Pumas a la final del torneo, junto a él estaba Jorge Campos, quien alzó los brazos a la par que el cronista anunciaba que Pumas peleará por la octava.

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“¡Pumas! El Mc’juarismo vive más que nunca, será finalista y el próximo domingo en El Pedregal buscará levantar su octavo título de liga de la mano de Mc’Juarez. Los Pumas van a jugar contra el Cruz Azul ante un Pachuca que estuvo a nada de echarlos. Aquí está el campeón en Colombia, el campeón como auxiliar en Bélgica, el campeón como auxiliar en MLS. Aquí buscará título de liga en el fútbol de México con los Pumas de la UNAM."

Mientras Martinoli recitaba la frase de cierre, las cámaras captaron cómo Jorge Campos se llevó las manos al rostro y posteriormente se frotó los ojos por las lágrimas que brotaron.

REUTERS/Eloisa Sanchez
REUTERS/Eloisa Sanchez

Final Cruz Azul vs Pumas

La Liga MX confirmó que Pumas y Cruz Azul disputarán la gran final del torneo en dos partidos programados para el jueves 21 de mayo y el domingo 24 de mayo de 2026, según información difundida este lunes. El partido de ida se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta está agendada para el Estadio Olímpico Universitario.

La sede del juego de ida se determina luego de que Cruz Azul entregara el Estadio Banorte a la FIFA para el Mundial de 2026, lo que obligó a elegir entre el Estadio Cuauhtémoc y el antiguo recinto de localía del equipo, el Ciudad de los Deportes.

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