Hugo Sánchez se despidió de Pumas con un título: así fue la final del 81 que los universitarios ganaron contra Cruz Azul

Así fue la final de Pumas vs Cruz Azul de la temporada 80-81 cuando Hugo Sánchez se despidió del futbol mexicano con un campeonato en CU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la pelea por el título del Clausura 2026, este escenario no ocurría desde hace 45 años cuando se jugó la histórica final de la Temporada 1980-81 entre Pumas y Cruz Azul, partido que marcó el adiós de Hugo Sánchez del balompié nacional.

Ese 9 de agosto de 1981, el Estadio Olímpico Universitario fue testigo de una victoria contundente, con el delantero universitario como figura, quien se despidió con gol antes de partir al Atlético de Madrid y dar inicio a una de las carreras más exitosas de un mexicano en Europa.

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La final de la temporada 80-81 enfrentó a Pumas y Cruz Azul y en el partido de vuelta, jugado en Ciudad Universitaria, fue decisivo no solo por definir al campeón, sino también por ser el último encuentro de Hugo Sánchez en el futbol mexicano. El Niño de Oro anotó en esa final y salió campeón con los Pumas, despidiéndose así de la afición universitaria.

Camino a la final y ambiente en el Olímpico

Hugol logró un pichichi con los colchoneros.

La final reunió a dos protagonistas de la Primera División de México. Pumas de la UNAM, dirigido por Bora Milutinovic y con figuras de su cantera, llegó al duelo frente a un Cruz Azul experimentado, que defendía el título bajo el mando de Nacho Trelles. El ambiente en Ciudad Universitaria fue de máxima expectación: la afición universitaria llenó las gradas para ver a sus ídolos como Manuel Negrete, Ricardo Tuca Ferretti, José Luis “Parejita” López y más.

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En la ida, celebrada unos días antes, Cruz Azul se impuso 1-0, obligando a Pumas a buscar una remontada en casa. Esa tensión alimentó la rivalidad y elevó el ánimo de ambos equipos y sus seguidores.

Los momentos decisivos del Pumas vs Cruz Azul

El partido de vuelta fue un despliegue ofensivo desde el inicio. Al minuto 11, Hugo Sánchez abrió el marcador con un remate de cabeza, igualando el global y desató la celebración en las tribunas.

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A los 20 minutos, Tuca Ferretti puso el 2-0 para los locales, volcando la confianza del lado auriazul. Luego, Manuel Manzo anotó el tercero al minuto 27, lo que dejó a Pumas con una ventaja considerable.

Hugo Sánchez fue campeón con Pumas antes de irse al Atlético de Madrid (X/ @Retropumasunam)

Cruz Azul respondió con un gol de Ricardo Toribio, acercando a los visitantes 3-1 en el marcador, pero la reacción no alcanzó. Enrique López Zarza selló el 4-1 definitivo, celebrando junto a sus compañeros el campeonato universitario.

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El resultado global, 4-2 a favor de Pumas, significó el segundo título de liga para el equipo universitario. La actuación de Hugo Sánchez, sumada a la estrategia de Bora Milutinovic y la solidez del plantel, se convirtió en un ejemplo de garra y entrega universitaria.

El adiós de Hugo Sánchez y su salto a Europa

Además del campeonato, la jornada fue memorable por la despedida de Hugo Sánchez. El atacante tenía claro que ese sería su último partido en México. Su gol significó el cierre de una etapa llena de títulos junto a la afición universitaria.

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“Recuerdo con mucho cariño esa despedida, porque parecía que se había hecho un script de una película para despedirme de mi país antes de irme a España y qué mejor manera de irme que ganando el título y qué mejor manera de haber colaborado con un gol...”, compartió en una charla con ESPN.

Tres días después, el delantero viajó a Europa para sumarse al Atlético de Madrid, donde inició la trayectoria internacional que más tarde lo llevaría al Real Madrid y lo consolidaría como uno de los mexicanos más exitosos en el futbol europeo.

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El Estadio Olímpico Universitario vibró al ritmo de los goles y de la ovación a Hugo Sánchez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La partida de Sánchez marcó un parteaguas: Pumas perdió a su goleador histórico, mientras el futbol mexicano vivía la exportación de su primera gran figura hacia Europa.

El legado de una final histórica

Cuarenta años más tarde, la despedida de Hugo Sánchez en la final de Pumas frente a Cruz Azul continúa como un referente en la memoria del futbol mexicano. Su carrera en clubes como Atlético de Madrid y Real Madrid fue brillante, con títulos como la Copa de la UEFA, cinco Ligas, dos Supercopas de España y la obtención de varios trofeos Pichichi, incluido su récord de 38 goles en la temporada 1989-90.

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La final del 9 de agosto de 1981 no solo significó el campeonato de los Pumas ante su rival histórico, también impulsó la proyección internacional del delantero, quien se consolidó como uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos.

Aquel día, el Estadio Olímpico Universitario vibró al ritmo de los goles y de la ovación a Hugo Sánchez, quien dio el salto a Europa tras ser celebrado por miles de aficionados que reconocieron su legado con Pumas y su prometedor futuro fuera de México.

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