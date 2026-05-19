De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

Ilustración editorial presenta a Los Chapitos ante la bandera de EE. UU., rodeados por un mapa de red judicial que detalla el estatus de sus asociados (detenidos, muertos o prófugos), supervisado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la DEA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los 38 acusados que el Distrito Sur de Nueva York reunió en el expediente S9 23 Cr. 180 contra la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, seis personajes se encuentran muertos, 12 están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y el resto permanece prófugo.

El expediente, construido desde el 4 de abril de 2023, cubre toda la cadena de suministro del narcotráfico: desde los líderes de la organización hasta proveedores de precursores químicos en China, pasando por jefes de sicarios, operadores financieros y funcionarios mexicanos que, según la acusación, garantizaron la impunidad del cártel a cambio de millones de dólares en sobornos.

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La acusación original imputó a 28 personas. El 29 de abril de 2026, una acusación de reemplazo firmada por el fiscal Jay Clayton y aprobada por un gran jurado incorporó a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los cargos incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos, y, en el caso del comandante municipal Juan Valenzuela Millán, secuestro con resultado de muerte.

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El expediente documenta la red que convirtió al Cártel de Sinaloa en la principal fuente del fentanilo que llega a Estados Unidos. El fentanilo es un opioide sintético más de 50 veces más potente que la heroína y durante la última década se convirtió en la primera causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.

Desde 2023, el desmantelamiento de la red ha avanzado por distintas vías: detenciones en Guatemala, Colombia, Grecia y México, extradiciones y entregas, acuerdos de culpabilidad negociados con el Departamento de Justicia, y una serie de ejecuciones.

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Seis acusados murieron antes de enfrentar la justicia

Luis Javier Benítez Espinoza era buscado por la DEA. Foto: DEA

El primero en caer fue Luis Javier Benítez Espinoza, alias “El Catorce”, fue encontrado muerto en septiembre de 2023 afuera de la clínica 36 del IMSS del Humaya, en Culiacán, con balazos en diferentes partes del cuerpo. El Departamento de Estado ofrecía un millón de dólares por su captura.

Aproximadamente en septiembre de 2022, El Catorce había comenzado a negociar la venta de pastillas de fentanilo a un comprador en Estados Unidos, declarando abiertamente que trabajaba para Los Chapitos y para Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

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Martín García Corrales, alias “Tano” o “Cachuchas”, hallado muerto el 17 de agosto de 2024 sobre la carretera que conecta Elota con Cosalá, en Sinaloa. Estaba maniatado, con los ojos cubiertos con cinta adhesiva y con signos de tortura, junto a otros dos individuos cuya identidad no fue confirmada oficialmente. El Departamento de Estado ofrecía cuatro millones de dólares por su captura. Las autoridades estadounidenses lo identificaban como supervisor de laboratorios de fentanilo y responsable de la seguridad del cártel, cercano tanto a El Mayo Zambada como a Los Chapitos.

Ficha de búsqueda de "Kastor" (Foto: DEA)

Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, fue asesinado la noche del 2 de febrero de 2025 en el fraccionamiento Villas San Fernando de Calimaya, Estado de México. Un sujeto encapuchado cruzó la vialidad, se acercó a la víctima y disparó al menos 12 veces. Subió a un Sedán vino que lo esperaba y escapó. El Kastor era operador financiero de Los Chapitos y coordinaba la recolección de dinero de traficantes en Estados Unidos para transferirlo a través de billeteras de criptomonedas. Se ofrecía un millón de dólares por su captura.

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Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El 27” o “La Perris”, fue abatido por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano el 23 de mayo de 2025 en Navolato, Sinaloa, en un operativo en el que los militares actuaron, según las autoridades, en legítima defensa. Figueroa Benítez había sido jefe de seguridad de El Nini y coordinador del aparato armado de Iván Guzmán. Según reportes de inteligencia, antes de su muerte habría intentado cambiar de bando y filtrar ubicaciones de operadores a sus rivales.

Al haber sido partícipe de grandes movimientos delictivos, fuerzas federales estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta 4 mdd por información que ayude a su captura. (FOTO: DEA).

Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos con recompensa de cuatro millones de dólares, fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en el restaurante Luaú de la Zona Rosa de la Ciudad de México. Había llegado a la capital dos días antes desde Mazatlán. Esa tarde acudió a misa con su madre. En la noche, un sicario con gorra y cubrebocas entró al restaurante, disparó al menos 12 veces contra la mesa donde El Panu cenaba con su esposa, sus hijos, su madre y un primo, y escapó en motocicleta hacia Paseo de la Reforma.

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El 22 de diciembre de 2025, un día después del asesinato de El Panu, Alan Gabriel Núñez Herrera fue hallado atado y con impactos de bala en Culiacán. La DEA lo identificaba como operador logístico de Los Chapitos y ofrecía un millón de dólares por información que llevara a su arresto. En 2022 había suministrado 20,000 pastillas y varios kilogramos de fentanilo que fueron incautados por la agencia en California y Los Ángeles.

Doce acusados están bajo custodia

Los hermanos Guzmán López deberán comparecer personalmente ante la Corte Federal de Chicago en próximos meses. (Jovani Pérez | Infobae México)

Doce de los 38 acusados están hoy bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sus detenciones se produjeron en Grecia, Guatemala, Colombia y distintos puntos de México entre 2023 y 2026, en operativos coordinados por la DEA, la FGR y agencias de seguridad de varios países. Algunos ya se declararon culpables; otros aún esperan sentencia.

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Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue detenido en Culiacán en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año. Se declaró culpable de cuatro cargos de crimen organizado y tráfico de drogas en julio de 2025 y acordó pagar 80,000,000 de dólares. Su audiencia de sentencia está programada para el 27 de julio de 2026 ante la jueza Sharon Johnson Coleman en Chicago.

Ana Gabriela Rubio Zea, alias “Gaby”, empresaria guatemalteca que actuaba como enlace entre los proveedores chinos de precursores químicos y el cártel, fue extraditada a Estados Unidos en julio de 2023. Se declaró culpable y fue sentenciada a seis meses de prisión.

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Ana Gabriela Rubio Zea fue detenida el 17 de marzo de este 2023. (@MPguatemala)

Anastacio Soto Vega, alias “Tachin”, fue arrestado en Atenas, Grecia. Documentos judiciales revelan que en diciembre de 2022 viajó personalmente a Viena, Austria, para inspeccionar armas de grado militar en nombre de los hermanos García Corrales.

En octubre de 2023, Humberto Beltrán Cuen, alias “Don Chino”, y Sergio Duarte Frías fueron extraditados a Estados Unidos desde Guatemala, donde habían sido detenidos en marzo de ese año. Don Chino pretendía enviar aproximadamente 500 rifles, 500 pistolas y 20 granadas impulsadas por cohete a México, y utilizaba criptomonedas para lavar las ganancias del narcotráfico. Duarte Frías enfrentaba cargos por lavado de dinero y conspiración para importar fentanilo.

Primera foto conocida de 'El Nini' tras su llegada a EEUU. (X/@illicitinv)

Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe máximo del aparato armado de Los Chapitos, fue detenido el 22 de noviembre de 2023 en la colonia Colinas de la Rivera, al norte de Culiacán, por fuerzas armadas mexicanas. La DEA ofrecía tres millones de dólares por su captura. Fue extraditado a Estados Unidos, donde su proceso se lleva en total hermetismo.

Leobardo García Corrales, alias “Leo”, fue detenido el 3 de abril de 2025 en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, en un operativo de la FGR coordinado con la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y la SSPC. La DEA ofrecía cuatro millones de dólares por su captura. Fue entregado a las autoridades estadounidenses en agosto de 2025.

Entre enero y marzo de 2026, cuatro operadores cambiaron su declaración de no culpable a culpable ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Carlos Omar Félix Gutiérrez, capturado en el aeropuerto El Dorado de Colombia; Juan Pablo Lozano, alias “Camarón”, traficante de armas capturado en 2023; Julio Marín González, encargado de lavar dinero a través de tiendas de celulares en Sinaloa y arrestado en Estados Unidos; y Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo”, detenido en Colombia, formalizaron sus acuerdos de culpabilidad en ese periodo, según consta en el expediente.

(Foto: Coordinación de Comunicación Social de Sinaloa)

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, se entregó el 11 de mayo de 2026 en la garita de Nogales, Arizona, y compareció por primera vez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo, donde se declaró no culpable. Su próxima audiencia está fijada para el 1 de junio de 2026. La acusación señala que habría recibido más de 100,000 dólares mensuales a cambio de alertar al cártel sobre al menos diez redadas a laboratorios de drogas en 2023.

El resto permanecen prófugos, entre ellos dos líderes y nueve exfuncionarios

De los 38 acusados, más de una veintena permanecen prófugos. Entre ellos están los dos líderes que encabezan el expediente: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de El Chapo y cabezas visibles de Los Chapitos.

Ambos enfrentan cargos de empresa criminal continuada, conspiración para importar y distribuir fentanilo, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para lavar dinero.

Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Según fuentes citadas por Los Angeles Times, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo han sostenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos durante al menos un año sobre una posible entrega negociada. Su decisión dependería del resultado de las audiencias de sentencia de sus medios hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López.

Entre los prófugos también figuran nueve de los diez funcionarios y exfuncionarios incorporados en la acusación de reemplazo de abril de 2026. Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el vicefiscal de la FGE Sinaloa Dámaso Castro Zaavedra, los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán no han sido detenidos ni se han entregado.

Foto: X/@InzunzaCazarez

El caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, presenta una situación distinta. Fuentes aseguran que se trasladó desde Irlanda hasta Nueva York y se entregó voluntariamente el 16 de mayo de 2026.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se ha registrado su nombre en sistema penitenciario federal de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

Entre los prófugos también permanecen los cuatro proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo: Kun Jiang, Yonghao Wu, Yaqin Wu y Huatao Yao, dueños y operadores de empresas que enviaban los materiales a México y que enfrentan hasta cadena perpetua con mínimos de diez años.