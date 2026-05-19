El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

"El Loco" libra una batalla contra el cáncer desde hace tres años (Foto: Cuartoscuro)

En una reciente charla en el programa El minuto que cambió mi destino, Alejandro Suárez recordó la amistad y las anécdotas junto a Manuel “El Loco” Valdés, incluyendo la popularidad de las llamadas aguas locas en las reuniones del comediante.

¿Cómo eran esas aguas locas?

Suárez confirmó que el propio Valdés solía preparar estas mezclas, pero aclaró que no era una práctica colectiva entre los integrantes del programa Ensalada de locos.

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El actor narró que, aunque los demás sí bebían en las convivencias, solo El Loco Valdés añadía vodka a sus aguas locas, y lo hacía con su propio dinero.

CIUDAD DE MÉXICO, 28AGOSTO2020.- En la madrugada del día de hoy, falleció, hoy a los 89 de edad, el actor y comediante mexicano, Manuel "el loco" Valdés. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

“El Loco era el único que ponía vodka a las aguas locas, pero los demás no. Los demás sí tomaban, pero no ponían nada”, contó Suárez al periodista Gustavo Adolfo Infante en el espacio de Imagen Televisión.

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Durante la entrevista, Infante relató que en una ocasión Valdés le pidió una botella de vodka mientras estaban sentados juntos.

El periodista le explicó que no se podía consumir alcohol en ese lugar, pero finalmente accedió a comprarle la botella.

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“¿Qué querías que se me fuera una estrella como el Loco Valdés?”, explicó Infante sobre la situación.

Manuel "El Loco" Valdés planea celebrar junto a su familia (Twitter: @aeroplanosmx)

Alejandro Suárez confirmó la existencia de las aguas locas en el círculo de Ensalada de locos, pero puntualizó que no era una costumbre generalizada.

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“Sí era, sí era, sí era... hacía aguas locas el Loco, pero no que llevaran todos”, dijo Suárez. Añadió que sería peligroso que todos bebieran lo mismo: “No, pues imagínate con tantas botellas así de todo. Te hace daño”.

La entrevista también abordó el origen del apodo “El Loco” Valdés. Suárez relató que fue Luis de Llano Palmer, entonces directivo de Televisa, quien se lo puso tras escuchar una anécdota surrealista de Valdés al llegar tarde a una cita.

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“Está usted loco, Valdés”, le dijo, y desde entonces el apodo quedó marcado en la historia del comediante.