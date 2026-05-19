Demons My Friends: fecha, boletos y detalles del lanzamiento en vivo de “Survive/Yourself” en CDMX

El stoner hecho en México tiene fecha y lugar: Demons My Friends presenta Survive/Yourself este 23 de mayo. (Facebook Demons My Friends)

El power trío mexicano Demons My Friends presenta este sábado 23 de mayo de 2026 en el Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll de la Ciudad de México la noche de lanzamiento oficial de Survive/Yourself, su segundo LP, editado el 17 de abril de 2026 bajo el sello californiano Ripple Music.

El álbum debutó en el puesto número 16 del Doom Charts, uno de los rankings de referencia para el rock pesado y el doom a nivel global. El disco fue producido por Jeff Henson, quien tiene en su haber trabajos con Clutch y Spirit Adrift, y combina riffs de grunge con estructuras doom y armonías psicodélicas que remiten a bandas como Soundgarden, Monolord y Baroness.

PUBLICIDAD

“Survive/Yourself” llega tras giras con Bruce Dickinson, Graveyard y Danko Jones

Después de recorrer festivales como el SXSW y el Levitation, Demons My Friends vuelve a casa. El trío capitalino presenta en vivo Survive/Yourself, su segundo LP bajo Ripple Music, acompañado por Muto Tapes y Crank. (Facebook Demons My Friends)

La banda, integrada por Lu Salinas en bajo y voz, Tarro Martínez en batería y Pablo Antón en guitarra y voz, ha llevado el stoner hecho en México a escenarios como el SXSW, el Levitation, el Ripple Fest Texas y el México Metal Fest. El regreso a casa cierra un ciclo de exposición internacional que los colocó en el mismo cartel que leyendas del rock pesado.

Muto Tapes y Crank completan el cartel

La noche cuenta con dos actos de apoyo de la escena capitalina. Muto Tapes es un dúo de sludge metal de la Ciudad de México cuyo sonido cruza la agresión del death y el thrash old school con riffs lentos y texturas psicodélicas del doom. Han girado por Colombia y Estados Unidos junto a bandas como High on Fire, y su trayectoria los ha llevado de festivales de metal extremo a galerías de arte y fiestas techno.

PUBLICIDAD

Crank cierra el trío de bandas con una mezcla de stoner, blues, grunge y psicodelia. Su álbum Live, Laugh, Die! fue grabado en el legendario Testa Estudio. Su sonido crudo y directo representa el rock de garaje llevado a su máxima potencia stoner.

El disco, producido por Jeff Henson, combina riffs de grunge, estructuras doom y armonías psicodélicas. (Facebook Demons My Friends)

Boletos y precios para ver a Demons My Friends

Las entradas para el lanzamiento en vivo del nuevo LP Survive/Yourself, ya se encuentran disponibles en dos puntos de venta:

PUBLICIDAD

En línea: a través de passline.com.

En taquilla: venta sin cargo en el Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll.

El precio de preventa es de 120 pesos y el día del evento estará en 200 pesos. El show se realiza en el recinto ubicado en Oxford 11, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, a unos metros del Ángel de la Independencia.