Cómo vive México un Mundial: las tradiciones y costumbres del hincha mexicano que hacen única la experiencia

La afición mexicana es popular en todo el mundo y roba reflectores en Copas Mundiales (REUTERS/Henry Romero)

A 24 días de que empiece la Copa Mundial 2026, el ambiente mundialista empieza a notarse cada vez más en las calles del país. México se prepara para ser sede del torneo de la FIFA por tercera ocasión, no solo los jugadores y el cuerpo técnico se están preparando para el inicio de la competencia, sino que también la afición jugará un papel fundamental.

La afición mexicana mantiene una presencia constante en los mundiales de futbol desde los años 70, con miles de personas que viajan a cada sede y generan un ambiente festivo sin importar la distancia ni el resultado. En ediciones recientes, como Rusia 2018 y Qatar 2022, la hinchada mexicana figuró entre las más numerosas, con decenas de miles de asistentes.

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Ahora, como locales, el público mexicano se prepara para hacer de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sedes donde se viva con mucha pasión cada uno de los partidos del Mundial 2026. Pero, a la par esta edición abre el espacio a nuevas dinámicas sociales para vivir el torneo como la cultura, y la polémica por lo extravagante e ilógico que puede ser un fanático mexicano mientras vive un mundial.

Del grito al Cielito Lindo: los rituales que se repiten en cada partido (REUTERS/Henry Romero)

Del grito al Cielito Lindo: los rituales que se repiten en cada partido

Desde que la afición mexicana empezó a ser protagonista en las gradas, han buscado sobresalir con atuendos extravagantes, tal como la historia de Caramelo, el fanático número de la Selección Mexicana.

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Los mexicanos en los estadios portan el emblemático jersey acompañado de máscaras de luchador, sombreros y a veces banderas tricolores. Estas prendas y símbolos se han convertido en distintivos de la identidad nacional. El “Cielito Lindo” y la “Ola Mexicana”también son otros emblemas del público azteca.

Cabe recordar que la ola surgió en el Mundial de México 1986, es ahora un gesto replicado en competencias deportivas de todo el mundo. En los hogares de México, las familias adaptan sus rutinas a los partidos de la selección. Usar la misma playera, sentarse en el mismo sillón y repetir el menú si el resultado fue favorable forman parte de las cábalas y rituales.

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Un gesto controversial de la afición es el grito homofóbico (Fotos: Jefatura Gobierno CDMX)

Algo que también caracteriza al público mexicano es la de convertir a los futbolistas en “santos”, en imágenes religiosas como símbolo de buena suerte para tener un resultado positivo. Algo que no falta entre la afición es la de portar una buena cerveza preparada o un tequila, pues el alcohol siempre ha dado valor a los fanáticos para mostrar su lado más extrovertido, aunque esto pueda causar consecuencias.

En contraste, un gesto controversial de la afición es el grito homofóbico, cuando un portero despeja el balón, las personas ya saben que va acompañado de un “Eeeeh... pu...”, pese a la insistencia de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), este grito apunta a ser una de las constantes y será tema de conversación.

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Los lugares de México donde el Mundial se vive con más intensidad

En México, el Mundial se vive con especial intensidad en varias ciudades y espacios públicos emblemáticos, donde la afición se reúne para seguir los partidos de la Selección Nacional y celebrar juntos. Los lugares más representativos incluyen:

Ciudad de México: El Zócalo capitalino es el punto de encuentro más importante. El gobierno anunció que el Fan Fest del Mundial 2026 estará localizado ahí y miles de personas se congregan para ver los partidos. También destacan la Glorieta de la Palma (ahora conocida como la Glorieta de las y los Desaparecidos) y el Ángel de la Independencia, donde las celebraciones se extienden tras las victorias de la selección.

Monterrey: La Macroplaza se convierte en el centro de reunión. Aficionados de toda el área metropolitana asisten a ver los partidos en pantallas públicas y a festejar los triunfos, el Fan Fest del Parque Fundidora será otro punto central.

En México, el Mundial se vive con especial intensidad en varias ciudades (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Guadalajara: La Minerva es el sitio más emblemático para las celebraciones futboleras en la ciudad. Plaza de la Liberación será la zona del Fan Fest

Puebla: El Zócalo y otros espacios del centro histórico reúnen a aficionados para ver los partidos en comunidad.

Querétaro, León, Mérida y Tijuana: En estas ciudades también se organizan concentraciones en plazas principales, explanadas y centros comerciales donde se instalan pantallas gigantes y se vive un ambiente festivo.

Además, en comunidades más pequeñas, las celebraciones suelen darse en plazas públicas, canchas o espacios comunitarios, donde vecinos organizan reuniones y ven los partidos juntos.

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En todo el país, bares, restaurantes y centros comerciales preparan ofertas especiales y habilitan áreas para que los clientes sigan los partidos, lo que contribuye a un ambiente de fiesta nacional, especialmente cuando juega la selección mexicana.