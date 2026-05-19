México

Así se vivió el Tecate Emblema 2026: Cazzu evitó temas de Nodal y Ángela Aguilar y Zara Larsson deslumbró con su pop

El festival cerró el domingo 17 de mayo como uno de los fines de semana clave para la música pop y urbana en la Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 16MAYO2026.- Cazzu durante su participación en el primer día del festival Tecate Emblema 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El Tecate Emblema 2026 cerró el domingo 17 de mayo como uno de los fines de semana clave para la música pop y urbana en la Ciudad de México, con un cartel que privilegió el empoderamiento femenino, el regreso de figuras internacionales y una asistencia acumulada de más de 91,000 personas, según la organización del festival.

El escenario del Autódromo Hermanos Rodríguez presenció el retorno de Cazzu, la llamada “La Jefa”, quien encabezó el sábado 16 de mayo su primer concierto masivo en México tras meses de escrutinio mediático, sin hacer referencia a su relación pasada con Christian Nodal o los rumores recientes sobre Ángela Aguilar.

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Cazzu abrió su show con un segmento de malambo argentino y, tras una pausa por lluvia intensa, interpretó éxitos como “La Cueva”, “Mucha Data” y cerró con “Con Otra”. Al final de la presentación, el público coreó: “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”.

Zara Larsson debuta en festivales mexicanos

El segundo día del festival tuvo como protagonista a Zara Larsson, quien debutó en festivales mexicanos y, según El Financiero, desató la euforia con “Lush Life”, “Symphony” y coreografías que pusieron al público a cantar y bailar.

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Zara Larsson attends the Billboard Women in Music Awards in Los Angeles, California, U.S., April 29, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Zara Larsson attends the Billboard Women in Music Awards in Los Angeles, California, U.S., April 29, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

En el Park Stage, Larsson invitó a un fanático al escenario y, al ver la respuesta, soltó: “Gracias, México, por este recibimiento”. La cantante sueca se afianzó como una de las voces más esperadas del fin de semana.

En la explanada principal, Gloria Trevi reunió a miles con un espectáculo teatral, mientras Kenia Os se consolidó como estrella del pop nacional con una producción que combinó luces y baile. El cierre de la jornada estuvo a cargo de Paris Hilton, quien agradeció el cariño de México y puso a bailar a miles con su DJ set bajo una lluvia de confeti.

Cifras, nombres y momentos virales

El Tecate Emblema de este año reportó más de 91,000 asistentes en dos días, superando las cifras de la edición anterior. El sábado, cerca de 45,000 fans desafiaron la lluvia y el frío para ver a los Jonas Brothers, quienes interpretaron éxitos y bromearon sobre la telenovela “Yo soy Betty, la fea”. Louis Tomlinson desató la locura entre los directioners mexicanos, mientras Christian Chávez dedicó su actuación a la comunidad LGBTQ+.

Cazzu se volvió tendencia en redes sociales por su homenaje a Selena Quintanilla con “Si una vez”, mientras que el público celebró la diversidad de estilos y la presencia de artistas internacionales y mexicanos. RuPaul y Gottmik llevaron el glamour de Drag Race al escenario, sumando un bloque de libertad y baile.

RuPaul attends a premiere for the new season of the television series 'The Comeback' at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, U.S., March 19, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
RuPaul attends a premiere for the new season of the television series 'The Comeback' at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, U.S., March 19, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El festival cerró la noche del domingo con miles de asistentes celebrando bajo la lluvia, outfits brillantes y una programación que combinó nostalgia, diversidad y nuevos referentes del pop global.

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