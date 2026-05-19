¿Contra Ventaneando y Pati Chapoy? Cazzu lanza fuerte respuesta a quienes critican su físico: “Tiene mucha celulitis”

En pleno concierto sold out en Querétaro, Cazzu imitó a quienes la critican por su físico y le pidió a sus fans no modificar su cuerpo por comentarios ajenos: "Cuídense, chicas". (Tiktok: Cazzu Global)

‘Que tiene mucha celulitis’, imitó Cazzu desde el escenario la noche de este lunes 18 de mayo, mientras se apretaba los muslos frente a un Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez repleto en Querétaro.

La cantante argentina frenó por unos minutos su concierto sold out para responder a quienes han criticado su cuerpo y su forma de vestir durante los últimos meses, en comentarios que en redes sociales fueron interpretados como una nueva indirecta contra Pati Chapoy y el programa Ventaneando.

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La cantante argentina imitó la voz de quienes la critican y recreó frases como “que tiene mucha celulitis” y “los pantalones están muy cortitos”, antes de apretarse los muslos frente al público y rematar: “Así somos, y nos va bien”.

Cazzu pidió a su público quererse como son

El momento no fue solo una indirecta. Cazzu interrumpió su show para dirigirse al público femenino con un discurso sobre imagen corporal. “Ya voy a seguir, ya voy”, dijo antes de arrancar, en un momento que pareció espontáneo.

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Cazzu se presentó este lunes en Querétaro. (Capturas de pantalla)

Explicó que siempre piensa en qué ponerse para subir al escenario y que, ante sus “cachas bastante grandes”, siempre consideró ponerse una media. “Pero después me parece lindo recordarles a ustedes”, dijo, y decidió no cubrirse.

Antes de continuar, lanzó otro mensaje a las mujeres, pidiendo que no cambien su físico por los comentario ajenos: “Nada de andarse metiendo cosas raras”, dijo mientras hacia gestos hacia sus glúteos y partes de su cara, dando a entender referencias a cirugías o procedimientos estéticos.

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“Siempre pienso... esto es un momento en lo que yo elijo lo que me voy a poner para subir acá, ¿no?”, señaló. “Las personas cuando nos subimos a un escenario sentimos que por algún motivo tenemos que ser perfectas, y me molesta un poco, porque no, yo soy así, yo tengo mis imperfecciones. Somos muy parecidas, son cosas que tenemos.”

La artista cerró el discurso con un llamado directo, justo antes de presentar una canción nueva: “Quiéranse, quiéranse como son. Quieran sus cuerpos, respeten sus cuerpos. No hagan caso a los comentarios para no lastimar su cuerpo. Cuídense, chicas”. Antes de retomar el show, agregó: “Cuando me salgan las arrugas, síganme queriendo”, por lo que fue ovacionada por los presentes.

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Pati Chapoy y Ventaneando llevan meses cuestionando a Cazzu

Ilustración editorial que representa a Cazzu y Pati Chapoy en un plano dividido, rodeadas de símbolos de redes sociales que evocan una disputa en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial de comentarios de la conductora mexicana sobre la argentina se ha extendido a lo largo de casi un año. Antes de que Cazzu se presentara en el Auditorio Nacional en octubre de 2025, Pati Chapoy aseguró en Ventaneando que no creía que la artista pudiera llenar el recinto. Cazzu agotó las dos fechas.

Tras los conciertos en Ciudad de México, Chapoy volvió. Junto a Mónica Castañeda y Pedro Sola, cuestionó la estructura del show, el vestuario y el perfil de las fans. “Me dicen que el concierto de ayer de Cazzu estuvo raro, en el sentido de que se tardó en saludar, en el sentido de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea. ¿Es cierto?“, preguntó al aire.

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Mónica Castañeda también ha hecho comentarios estilo: “Canta bien, digamos. No bonito, canta bien.”

Tiempo después, Chapoy fue más lejos en el plano personal. Tras leer el comunicado del abogado de Christian Nodal —quien negó versiones sobre una supuesta falta de cumplimiento de sus obligaciones familiares—, sugirió que el éxito de Cazzu en México se debió al uso de la polémica con su expareja: “Mucho del éxito actual de Cazzu obviamente tiene mucho que ver el que ella permanentemente está utilizando esa información falsa en contra de Christian Nodal para levantar el morbo con todas las jovencitas”.

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Pati Chapoy abordó la controversia que generó la elección de una modelo parecida a la argentina para el videoclip "Un vals". (Pati Chapoy, Cazzu: Facebook)

En febrero de 2026, tras una polémica relacionada con una canción de Rauw Alejandro, Chapoy volvió a arremeter contra la artista. “Cazzu, ya quédate calladita, mamacita. Atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya”, dijo al aire. También insinuó que Cazzu habría sido novia “de fin de semana” de Bad Bunny, comentario que generó reacciones en redes sociales.

Las críticas tampoco se detuvieron cuando la gira Latinaje cruzó la frontera. Una vez que Cazzu arrancó sus presentaciones en Estados Unidos, el equipo de Ventaneando volvió a cuestionar sus shows y llegó a asegurar, de manera presunta, que la artista habría estado regalando boletos para sus conciertos en ese país, a pesar de que ya estaban agotados.

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No fue la primera vez que Cazzu respondió desde el escenario. El 30 de abril, en su cuarta presentación en Norteamérica dentro de la gira, en el San José Civic de California —también con entradas agotadas—, la artista se dirigió al público con un mensaje que no dejó dudas:

“Para la gente que me conoce desde hace muy poco, vieron que hay algunos que me conocen por las noticias… vienen al show y dicen Dios mío, ¿qué es esto? Los diablos, los cuernos, desnuda, así somos, así somos“, dijo con tono burlesco entre risas. Las redes conectaron ese momento, también, con los comentarios de Chapoy.

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