Piloto mexicano Pato O’Ward sufre fuerte accidente durante práctica de las 500 Millas de Indianápolis

(Kristin Enzor-USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

El piloto mexicano Pato O’Ward se vio involucrado en un aparatoso accidente múltiple durante la séptima sesión de prácticas rumbo a la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, luego de un incidente provocado por el choque de Alexander Rossi contra el muro en el Indianapolis Motor Speedway.

El percance ocurrió este lunes 18 de mayo en la curva 2 del óvalo de 2.5 millas, cuando Rossi perdió el control de su monoplaza número 20 y se impactó violentamente contra la barrera de protección, desencadenando una reacción en cadena que también involucró al mexicano y al francés Romain Grosjean.

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(Captura de pantalla)

El piloto regiomontano de Arrow McLaren circulaba a escasa distancia del sitio del accidente cuando intentó esquivar el auto de Rossi. Sin embargo, la pérdida de adherencia provocó que el monoplaza número 5 derrapara y terminara impactando el vehículo accidentado.

Segundos después, Grosjean, integrante de Dale Coyne Racing, tampoco consiguió librar la escena y se estrelló contra el mismo muro donde Rossi había chocado previamente, completando así el accidente de tres coches durante la práctica.

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El incidente obligó a detener momentáneamente la sesión mientras los equipos de seguridad y asistencia médica atendían a los pilotos involucrados.

El piloto mexicano salió ileso y espera competir el domingo

(Captura de pantalla)

Tras ser revisado en el centro médico del circuito, O’Ward fue descartado de cualquier lesión y confirmó que se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque reconoció su preocupación por el estado del auto.

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“Estoy bien, pero me siento mal por mi coche. Simplemente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado”, declaró el mexicano a Fox Sports.

El regiomontano explicó que, debido a la velocidad a la que circulaban los monoplazas, le fue imposible evitar el impacto pese a intentar frenar.

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“Chocamos ahí y estos coches no frenan bien a esas velocidades. Pisé los frenos, pero no pude hacer mucho para evitarlo. Alex está bien, Romain también... esto apesta”, añadió.

Por su parte, la doctora Julia Vaizer informó que Rossi se encontraba “despierto, alerta y de buen humor” después de la evaluación médica realizada tras el accidente.

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Aunque el monoplaza de O’Ward sufrió daños importantes, el equipo Arrow McLaren confía en repararlo a tiempo para que el mexicano pueda tomar la salida el domingo desde la sexta posición de la parrilla.