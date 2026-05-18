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Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri para el Mundial 2026

La Selección Mexicana se prepara para su próximo duelo amistoso en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante Ghana

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Soccer Football - Mexico training - Centro de Alto Rendimeinto, Mexico City, Mexico - May 13, 2026 Mexico's Israel Reyes with teammates during training REUTERS/Raquel Cunha
Ellos son los tres jugadores que militan en Europa y que se suman a la concentración del Tri (REUTERS/Raquel Cunha)

La Selección Mexicana refuerza la preparación rumbo al Mundial 2026 con la suma de tres futbolistas que militan en clubes europeos. Este lunes 18 de mayo, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informó sobre la incorporación de nuevos jugadores que reportarán con Javier Aguirre rumbo a los últimos duelos amistosos de preparación y la definición de la lista mundialista.

Tres futbolistas mexicanos que juegan en Europa se integraron recientemente a la concentración de la Selección Mexicana con miras al Mundial 2026 y los partidos amistosos previos. Los jugadores que se integran al Centro de Alto Rendimiento (CAR) son: Edson Álvarez, del Fenerbahce; Jorge Sánchez, del PAOK, y Mateo Chávez, del AZ Alkmaar.

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Hasta ahora, los futbolistas recién incorporados no han brindado declaraciones públicas sobre su incorporación al Tri. Se espera que el resto de los convocados se reporte en el transcurso de mayo, para completar la plantilla que disputará la fase final de la preparación.

Quiénes son los tres futbolistas mexicanos que juegan en Europa

Edson Álvarez es uno de los jugadores más experimentados de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 (Daniel Jefferson-Imagn Images)
Edson Álvarez es uno de los jugadores más experimentados de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 (Daniel Jefferson-Imagn Images)

Se trata de Edson Álvarez (Fenerbahce), Jorge Sánchez (PAOK) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar), quienes llegan tras competir en ligas de alto nivel y aportarán su experiencia y juventud al plantel que dirige el Vasco Aguirre.

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Ellos son los convocados que reportaron en el CAR:

  • Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce de Turquía, considerado uno de los líderes del equipo bajo el mando de Javier Aguirre. Álvarez superó una lesión en el tobillo sufrida a principios de año, lo que limitó su participación en la Superliga turca, pero llega en óptimas condiciones para pelear por un lugar titular.
  • Jorge Sánchez, defensor del PAOK de Grecia, quien ha presentado un desempeño irregular pero mantiene la confianza del cuerpo técnico nacional.
  • Mateo Chávez, lateral izquierdo de 22 años que milita en el AZ Alkmaar de Países Bajos, reconocido como una de las jóvenes promesas del futbol mexicano tras mostrar regularidad en la Eredivisie.

Mateo Chávez, lateral izquierdo de 22 años que milita en el AZ Alkmaar de Países Bajos, reconocido como una de las jóvenes promesas del futbol mexicano ( Daniel Jefferson-Imagn Images)
Mateo Chávez, lateral izquierdo de 22 años que milita en el AZ Alkmaar de Países Bajos, reconocido como una de las jóvenes promesas del futbol mexicano ( Daniel Jefferson-Imagn Images)

Estos tres futbolistas se suman a Guillermo Ochoa como los elementos del Tri que militan en el extranjero y ya están disponibles para los trabajos de preparación.

La importancia de los jugadores europeos en la Selección Mexicana

La presencia de futbolistas mexicanos que compiten en Europa es vista como un factor estratégico por el cuerpo técnico y la afición, ya que les permite contribuir con experiencia en ligas exigentes y adaptarse a diversos estilos de juego. En diferentes procesos mundialistas, la inclusión de estos elementos ha ayudado a fortalecer distintas posiciones dentro del campo y a desarrollar variantes tácticas para el Tri.

Edson Álvarez se perfila como figura clave en el mediocampo y uno de los referentes internacionales de la Selección Mexicana; pese a que no ha tenido actividad con su club y pasó por un largo proceso de recuperación por una lesión en el tobillo, se perfila a ser uno de los referentes del combinado nacional.

Jorge Sánchez se incorpora al Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Jorge Sánchez se incorpora al Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Compromisos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial y amistosos

El calendario de preparación incluye tres partidos amistosos fundamentales antes del Mundial 2026:

  • Ghana: este viernes 22 de mayo, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.
  • Australia: sábado 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California.
  • Serbia: jueves 4 de junio en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

El debut oficial del Tri en el Mundial está programado para el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. La concentración actual está enfocada en trabajar la cohesión del grupo y ajustar los aspectos tácticos necesarios para afrontar este reto internacional.

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