Reportan hallazgo de centro de adiestramiento y crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco: hay 16 fosas

La madre buscadora acudió al sitio (X/@CeciPatriciaF)

Fue reportado el hallazgo de un sitio que fungía como centro de adiestramiento y crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Según los datos compartidos por la mare buscadora, Ceci Flores, en el sitio habría 16 fosas.

A través de sus redes sociales, la mujer compartió un video el 17 de mayo en el que señala que en el sitio habrían señales de que los cuerpos eran quemados.

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“En este lugar los calcinaban, porque aquí está la evidencia, aquí están las llantas de lo que encontramos adentro. En este lugar los calcinaban y todo lo previo que miran atrás, todo este alrededor donde hemos encontrado”, es parte de lo expresado por Flores.

Según narró la madre buscadora, en el sitio todavía estaba el olor de carne quemada, pues el crematorio todavía estaba activo.

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El video documenta el hallazgo de un presunto centro de cremación clandestino y fosas en Lagos de Moreno, Jalisco. Las imágenes muestran restos calcinados en un pozo o estructura similar, así como un área exterior árida con vegetación

“No sabemos si de cuántos días pueden hacer que quemaron esta persona que la están quemando, o esas personas que están adentro. Desconocemos la cantidad”, agregó Ceci Flores.

Por su parte, reportes periodísticos indican que en el lugar había aproximadamente 60 bolsas con restos humanos en la localidad de El Salto.

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Detenido “El Cabo” en Jalisco

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo las autoridades informaron sobre el arresto de Fernando “N”, un hombre apodado El Cabo y quien es identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sujeto es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y delitos contra la salud.

Captura de "El Cabo" (FGR)

En dicha ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el detenido estaría relacionado con acciones de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas.

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Específicamente estaría ligado con el predio “La Galera”, el cual está ubicado en la localidad La Vega. Fue capturado por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)en un inmueble de Ciudad Acuña, Coahuila.

Lo vinculan a proceso

Mientras que el 14 de mayo, un juez federal determinó la vinculación a proceso en contra de El Cabo, por su presunta implicación en delitos de delincuencia organizada con fines de trata de personas, delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares.

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La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se deberán recabar y presentar las pruebas necesarias por parte de las partes involucradas en el proceso.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional ordenó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el imputado.

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